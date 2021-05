LIVE Venezia-Schio, A1 basket femminile in DIRETTA: gara-2 finale scudetto in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Reyer Venezia-Famila Schio, gara-2 scudetto del campionato di Serie A1 2020-2021 di basket femminile. Si torna a giocare al Palasport “Giuseppe Taliercio” di Venezia Mestre dopo la vittoria di giovedì delle orogranata di coach Giampiero Ticchi in gara-1.

Nel primo atto della finalissima ( che si gioca al meglio delle cinque partite) Venezia si è imposta con un 69-59 con 16 punti, 10 rimbalzi e 5 assist di Natasha Howard e 12 di Francesca Pan. La Reyer è dunque riuscita ad imporsi nonostante la pesante assenza di Yvonne Anderson, fermata da un risentimento muscolare. Determinante per il successo della compagine lagunare è stato il dominio a rimbalzo (56-30), unito alla percentuale realizzativa sul tiro da 2, 46,5% contro il 38,8% di Schio.

Il Famila Wuber Schio del coach francese Pierre Vincent ha visto così interrotta una serie di 20 vittorie consecutive tra regular season, playoff, Coppa Italia ed Euroleague Women. Alle orange non sono bastati i 16 punti di Sandrine Gruda e gli 11 di Giorgia Sottana e per le 2 volte campionesse d’Italia in carica (in finale per l’undicesima volta di fila) sarà ora necessario un repentino cambio di rotta per non concedere a Venezia il primo match-ball l’11 maggio al PalaRomare di Schio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Schio, gara-2 scudetto del campionato di Serie A1 2020-2021 di basket femminile. Palla a due prevista per le ore 19.00 al Palasport “Giuseppe Taliercio” di Venezia Mestre, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 18.30.

