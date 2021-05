LIVE Lotta greco-romana, Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA: Nikoloz Kakhelashvili, 1° turno già decisivo verso Tokyo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma odierno del Preolimpico di lotta – I convocati dell’Italia – I tabelloni degli italiani

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della terza giornata del Preolimpico di lotta su base mondiale che assegnerà i pass nelle sei categorie di peso olimpiche della greco-romana: oggi, sabato 8 maggio, dalle ore 09.00 italiane, scatteranno i primi incontri verso le semifinali del pomeriggio.

Oggi tocca alla greco-romana e l’Italia sarà rappresentata da quattro atleti: in gara ci saranno infatti Riccardo Vito Abbrescia (77 kg), Mirco Minguzzi (87 kg), Nikoloz Kakhelashvili (testa di serie numero 1 nei -97 kg) e Luca Godino (130 kg).

In ciascuna delle 6 categorie di peso olimpiche della lotta greco-romana finora sono stati già assegnati 14 posti sui 16 disponibili alle Olimpiadi, perciò in Bulgaria saranno in palio due pass per i Giochi, che verranno distribuiti, come già avvenuto nelle prime due giornate per lo stile libero e la lotta femminile, a coloro che giungeranno in finale nei rispettivi tabelloni.

Andranno dunque ai vincitori delle due semifinali i biglietti per i Giochi: l’Italia finora è qualificata soltanto nei -74 kg e nei -97 kg dello stile libero (pass non nominali conquistati da Frank Chamizo ed Abraham Conyedo) e cercherà oggi di raggiungere i pass per Tokyo in altre 4 delle 6 categorie a cui gli azzurri avrebbero potuto prendere parte.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della terza giornata del Preolimpico di lotta su base mondiale: oggi, sabato 8 maggio, dalle ore 09.00 italiane, scatteranno i primi incontri verso le semifinali del pomeriggio, e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 08.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

Foto: comunicato stampa FIJLKAM