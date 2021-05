Sport in tv oggi (sabato 22 maggio): orari e programma. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 22 maggio 2021, saranno di scena diversi sport: il calcio con la Serie A, il ciclismo con il Giro d’Italia, il tennis con i tornei ATP e WTA, i motori con la F1 e la Superbike, la canoa velocità con la Coppa del Mondo, il canottaggio con la Coppa del Mondo, il nuoto con gli Europei.

SPORT IN TV SABATO 22 MAGGIO: ORARI E PROGRAMMA

05.00 Canoa velocità, Coppa del Mondo, sessione mattutina – dalle 07.30 Eurosport 2, Eurosport Player, canoeicf.com

09:00 Superbike, GP Aragon: FP3 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NowTV

09.30 Canottaggio, Coppa del Mondo, sessione mattutina – worldrowing.com

09.30 Karate, Europei – canale YouTube WKF, 12:00-13:30 e 18:00-19:30 Sky Sport Collection

10.00 Canoa velocità, Coppa del Mondo, sessione pomeridiana – canoeicf.com

10.00 Nuoto, Europei: sessione mattutina – RaiSportWeb1

10.30 Tennis, WTA 250 Belgrado I – 10.30-14.00 e 18.00-20.00 SuperTennisTV, supertennis.tv

11.00 Curling, Mondiali doppio misto – Norvegia-Italia

11.00 Tennis, ATP 250 Lione – 14.00-16.00 SuperTennisTV, supertennis.tv

(Musetti-Tsitsipas terzo match – non prima 14.00)

11:10 Superbike, GP Aragon: Superpole – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NowTV

11:30 Giro d’Italia 2021, quattordicesima tappa Cittadella-Monte Zoncolan – Dirertta Raisport, Rai2, Eurosport, RayPlay, Eurosport Player

12.00 F1, GP Monaco: FP3 – Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Go, NowTV

14:00 Superbike, GP Aragon: Gara-1 – TV8, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go, NowTV

14.30 Tennis, WTA 250 Parma – differita ore 20.00 SuperTennisTV, supertennis.tv

15.00 F1, GP Monaco: qualifiche – TV8, Sky Sport F1, Sky Sport Uno, tv8.it, Sky Go, NowTV

15.00 Canottaggio, Coppa del Mondo, sessione pomeridiana – worldrowing.com

16.00 Tennis, ATP 250 Ginevra – 16.00-18.00 SuperTennisTV, supertennis.tv

16.00 Atletica, Meeting CRAL Città di Rieti

17.50 Rugby, TOP10: semifinale Petrarca Padova Valorugby Emilia – RaiSport+HD, RaiPlay

18.00 Nuoto, Europei – Rai2, (19.40 RaiSport+HD), RaiPlay

18.45 Equitazione, Global Champions Tour – Eurosport 1, Eurosport Player

20.45 Calcio, Serie A: Crotone-Fiorentina – Sky Sport Serie A, Sky Sport 252, Sky Go, Now TV

20.45 Calcio, Serie A: Cagliari-Genoa – Sky Sport 253, Sky Go, Now TV

20.45 Calcio, Serie A: Sampdoria-Parma – DAZN1, DAZN

21.00 Basket, Serie A: Milano-Venezia – Raisport+HD, RaiPlay, Eurosport 2, Eurosport Player

