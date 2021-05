CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.09 Ora tocca all’altra sfida per il bronzo dei +84 kg: se lo contenderanno il greco Georgios Tzanos e il polacco Maciej Gebka.

10.07 Vince Herolind Mishevci, che a sorpresa supera Asiman Gurbanli per 1-0. Prima medaglia anche per il Kosovo quindi.

10.02 Ora si passa al kumite maschile, nello specifico alla categoria dei +84 kg. La prima sfida per il bronzo vede protagonisti l’azero Asiman Gurbanli e il kosovaro Herolind Nishevci.

9.59 Clamorosa rimonta di Ramona Bruederlin. La svizzera con un calcio da due punti a 2” dalla fine ribalta la situazione e si prende la medaglia di bronzo. Delusione per Clio Ferracuti.

9.56 Ancora in vantaggio Clio Ferracuti! Dopo il pareggio di Bruederlin, l’azzurra trova il colpo del 2-1! 20” alla fine.

9.53 Ferracuti avanti! 1-0 per l’azzurra a 1’10” dalla fine!

9.51 COMINCIA IL MATCH!

9.50 E’ ora il momento di Clio Ferracuti! La romana classe 1996 se la vedrà con la svizzera Ramona Bruederlin per l’altro bronzo dei +68 kg.

9.47 Vittoria agevole per Eleni Chatziliadou, che supera Fortesa Orana per 5-0. La prima medaglia degli Europei di Porec va dunque alla Grecia.

9.42 A 1’33” dal termine Chatziliadou è avanti per 2-0 su Orana.

9.38 Il primo match è quello tra la greca Eleni Chatziliadou e la kosovara Fortesa Orana, valido sempre per il bronzo. Dopo toccherà a Clio Ferracuti!

9.36 La prima categoria in scena sarà il kumite femminile +68 kg, in cui la nostra Clio Ferracuti proverà a conquistare il bronzo.

9.33 Dopo i primi due giorni di eliminatorie e ripescaggi, nella località istriana da oggi si fa sul serio con l’entrata in scena delle medaglie da assegnare. Diversi gli italiani che oggi proveranno a togliersi questa soddisfazione, sia nel kata che nel kumite.

9.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e penultima giornata dei Campionati Europei EKF 2021 di karate, in quel di Porec (Croazia).

Il programma odierno

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e penultima giornata dei Campionati Europei EKF 2021 di karate, in quel di Porec (Croazia).

Dopo i primi due giorni di eliminatorie e ripescaggi, nella località istriana da oggi si fa sul serio con l’entrata in scena delle medaglie da assegnare. Diversi gli italiani che si sono qualificati per le finali odierne e che possono sperare nella conquista di una medaglia, anche se tutti concorreranno per il bronzo. Per quanto riguarda il kata individuale, riflettori puntati sui soliti Viviana Bottaro e Mattia Busato; nel kumite maschile occasione per Michele Martina (-84 kg) e Danilo Greco (-60 kg), mentre nel kumite femminile proveranno a posizionarsi sul gradino più basso del podio Erminia Perfetto (-50 kg), Sara Cardin (-55 kg) e Clio Ferracuti (+68 kg). Per quanto riguarda il kumite a squadre, il team femminile composto da Lorena Busà e Alessandra Mangiacapra proverà a conquistare la medaglia di bronzo nella sfida contro la Bulgaria.

La quarta giornata dei Campionati Europei EKF di karate scatterà alle ore 9.30. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE di tutto il programma, per non perdere nemmeno un istante dell’azione sul tatami di Porec.

Foto: FIJLKAM