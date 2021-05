CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.54 Il #88 al mondo in caso di vittoria dovrebbe scalzare Kyle Edmund entrano in top70 ma potrebbe diventare anche #69 al mondo a secondo del risultato di Gilles Simon a Parma. Un successo finale lo porterebbe nei pressi della top60.

13.52 L’azzurro, grazie al successo di ieri, è diventato virtualmente #76 al mondo stabilendo il proprio best ranking migliorato di sei posizioni e guadagnando dodici posti da inizio torneo. In caso di vittoria entrerebbe in top70!

13.50 Percorso meno complicato per Stefanos Tsitsipas che ha usufruito di un bye al primo turno essendo di testa di serie #3.Il greco è giunto sin qui dopo le vittorie su Tommy Paul e sul giapponese Yoshihito Nishioka.

13.48 Lorenzo Musetti torna in campo dopo aver battuto ai quarti di finale Aljaz Bedene per 6-3 7-6(2). L’azzurro è approdato in semifinale dopo le vittorie in tre set sul canadese Felix Auger-Aliassime per 7-6(3) 3-6 7-5 e sull’americano Sebastian Korda per 6-3 1-6 6-4 nei primi due turni.

13.46 Dopo l’incrocio di marzo, i due tennisti dal rovescio a una mano tornano a sfidarsi: in palio la finale di Lione contro uno tra Cameron Norrie e Karen Khachanov.

13.44 L’inizio è previsto per le ore 14 sul Campo Centrale del Parc de la Tête d’Or – Vélodrome Georges Préveral: oltre al match di doppio, stamattina Cameron Norrie ha vinto il match che aveva cominciato ieri contro Arthur Rinderknech per 6-3 3-6 6-3.

13.42 Tra poco dunque scenderanno in campo, come previsto, come terza partita giornaliera, Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas. Secondo incrocio tra i due dopo la vittoria del greco, sempre in semifinale ad Acapulco, per 6-1 6-3.

13.40 Si è appena concluso il match di doppio con la vittoria al tie-break per 7 punti a 4 in favore dei due tennisti francesi che sfideranno in finale Hugo Nys e Tim Putz.

13.33 Restate con noi dunque! Tra poco si comincia a Lione.

13.32 Leggero ritardo per la prima semifinale maschile che vedrà protagonista l’azzurro. In campo ancora i padroni di casa Herbert/Mahut che hanno vinto il primo parziale per 7-5 e ora si giocano la finale al tie-break contro Demoliner/Gonzalez.

13.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas, sfida valida per la prima semifinale del torneo singolare dell’ATP 250 di Lione 2021.

ATP Lione 2021, Lorenzo Musetti in top 30 nella Race. E diventa il numero 5 d’Italia nel ranking ATP – Musetti-Tsitsipas, Semifinale ATP Lione: orario d’inizio, tv, programma, streaming – ATP Lione 2021: Lorenzo Musetti regola anche Bedene e vola in semifinale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas, sfida valida per la prima semifinale del torneo singolare dell’ATP 250 di Lione 2021. Secondo confronto di sempre tra i due giocatori: il vincente del match approda in finale contro uno tra il russo Karen Khachanov e il britannico Cameron Norrie oppure il francese Arthur Rinderknech che devono continuare il match che hanno sospeso ieri sulla situazione di un set pari e 1-0 per l’inglese. Il greco ha vinto l’unico precedente lo scorso marzo proprio nel penultimo atto nell’ATP 500 di Acapulco: l’ellenico l’ha spuntata per 6-1 6-3.

Lorenzo Musetti torna in campo dopo aver battuto ai quarti di finale Aljaz Bedene per 6-3 7-6(2). L’azzurro è approdato in semifinale dopo le vittorie in tre set sul canadese Felix Auger-Aliassime per 7-6(3) 3-6 7-5 e sull’americano Sebastian Korda per 6-3 1-6 6-4 nei primi due turni. L’azzurro, grazie al successo di ieri, è diventato virtualmente #76 al mondo stabilendo il proprio best ranking migliorato di sei posizioni e guadagnando dodici posti da inizio torneo. In caso di vittoria entrerebbe in top70!

Stefanos Tsitsipas vuole continuare a macinare punti a livello ATP: il greco è attualmente #5 al mondo e pur vincendo è distante 1000 punti da Dominic Thiem mentre nella Race vuole consolidare la vetta. Il greco è giunto sin qui dopo le vittorie su Tommy Paul, compagno di doppio in questo torneo del carrarese, e sul giapponese Yoshihito Nishioka. L’ellenico ha battuto entrambi in due set dopo il bye al primo turno: il classe 1998 cerca la quarta finale stagionale dopo Acapulco, Montecarlo e Barcellona.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas, sfida valida per la prima semifinale del torneo singolare dell’ATP 250 di Lione 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come terza partita giornaliera dalle 11.00 e non comincerà prima delle ore 14.00 sul Campo Centrale di Lione presso il Parc de la Tête d’Or – Vélodrome Georges Préveral. Il match sarà disponibile in tv sul digitale terrestre su SuperTennis TV e in streaming sul sito di SuperTennis. Buon divertimento!

Foto: Credits: Rolex Monte-Carlo Masters