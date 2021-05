LIVE Olimpia Milano-Venezia 42-38, Serie A basket in DIRETTA: +4 Armani Exchange al termine del primo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

49-43 TRIPLA di Shields, su assist di Punter, 6’55” da giocare nel terzo quarto, 1-2 la situazione falli.

46-43 Recupero di Venezia e lancio lungo di Chappell per Tonut che realizza. Messina ferma subito la partita.

46-41 Assist di Hines per Delaney che si appoggia al tabellone sfruttando la marcatura tenera di Watt che non vuole spendere il terzo fallo personale.

44-41 TRIPLA di Tonut dall’angolo, 8’00” da giocare nel terzo quarto.

44-38 Penetrazione di Shields.

SI RIPARTE AL FORUM! INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.55 A tra poco per il secondo tempo di Olimpia Milano-Reyer Venezia su OA Sport.

21.53 Ecco qualche immagine del primo tempo, stoppate di Hines e Datome e schiacciata di Watt:

WATT a dunk!!! 🔨💥😱 Gran finta, decollo e schiacciatona in testa a Hines da parte di Mitchell Watt ✈✈✈#LBAPlayoff | #EurosportBASKET | @REYER1872 pic.twitter.com/bZhqULnmqr — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 22, 2021

21.52 Questi i numeri dei primi due quarti di gara:

21.49 20-13 e 22-25 i parziali dei primi due quarti di gara-1, Milano avanti di 4 punti dopo i primi 20′, top-scorer per la squadra di coach Ettore Messina Kevin Punter e Sergio Rodriguez con 11 punti a testa seguiti dal rientrante Shavon Shields (assente in gara-2 e gara-3 contro Trento) che chiude il primo tempo a quota 10. Il migliore di Venezia è Andrea De Nicolao con 9 punti.

FINISCE IL PRIMO TEMPO

42-38 2/2 Rodriguez, time out De Raffaele.

Persa di Venezia, la settima della partita dei lagunari, dall’altra parte Clark manda in lunetta Rodriguez.

40-38 2/2 Biligha, 41″ da giocare.

Stavolta è Watt a commettere fallo (il secondo personale) sul jumper di Biligha, l’ex della serie andrà in lunetta.

38-38 2/2 Watt, parità con 1 minuto da giocare.

Datome arriva in ritardo sulla ricezione di Watt a centro area, liberi.

38-36 2/2 Watt, 1’35” per chiudere il primo tempo, sia Milano che Venezia in bonus.

Secondo personale di Hines sulla penetrazione di Watt, liberi.

0/2 Daye, 2’02” da giocare prima della sirena di metà gara.

Fallo di Hines sulla partenza di Daye, entrambe le squadre in bonus, liberi.

38-34 Datome realizza il libero del tecnico, poi Hines fa 1/2.

Stone manda in lunetta Hines, poi commette anche un fallo tecnico di Stone.

36-34 RODRIGUEZ DA TRE! 2’47” sul cronometro.

33-34 TRIPLA di Stone, Venezia mette la testa avanti per la prima volta nella partita, Messina va al time out immediato. 3’12” a fine primo tempo.

33-31 SCHIACCIATA di Watt, sulla rivedibile marcatura di Hines che dà le spalle al centro della Reyer.

33-29 Penetrazione di Moraschini che si gira spalle a canestro e sorprende Tonut.

31-29 Piazzato di Daye, 4’22” da giocare nel secondo quarto.

31-27 1/2 Punter.

Coach De Raffaele va al primo time out della partita con 5’26” sul cronometro del secondo quarto.

Fallo di De Nicolao che manda Punter in lunetta.

30-27 DE NICOLAO DA TRE!

30-24 TRIPLA di Punter.

0/2 Watt, 6’43” da giocare, Milano in bonus, due falli di squadra per Venezia.

Fallo di Brooks che manda in lunetta Watt.

27-24 Piazzato di Hines dal semi-angolo, 6’47” da giocare prima dell’intervallo lungo.

25-24 CHAPPELL DA TRE! Venezia torna sul -1.

25-21 De Nicolao realizza il libero del tecnico.

25-20 TRIPLA di Shields, l’ex Baskonia protesta per la mancata assegnazione del libero aggiuntivo dopo un contatto con Casarin e riceve un fallo tecnico.

22-20 Casarin alza la parabola in penetrazione, 7’51” da giocare prima dell’intervallo.

22-18 Piazzato di Shields.

20-18 TRIPLA di De Nicolao, parziale di 5-0 in apertura di secondo quarto firmato dal play ex Verona che riporta la Reyer sul -2.

20-15 Penetrazione di De Nicolao.

INIZIA IL SECONDO QUARTO

FINISCE IL PRIMO QUARTO

Con 3″ per l’ultimo attacco De Nicolao riesce a realizzare ma appena dopo la partenza della sirena, gli arbitri andranno a rivedere.

20-13 2/2 per il “Chacho”.

Fallo di Mazzola su Rodriguez, liberi.

18-13 Penetrazione di Rodriguez che spacca in due la difesa della Reyer, 47″ per chiudere il primo quarto di gara.

16-13 2/2 Rodriguez.

Fallo di De Nicolao su Rodriguez, Umana Reyer in bonus, liberi.

14-13 TRIPLA di Tonut, 2’15” da giocare nel primo quarto, Venezia ha esaurito il bonus, tre falli per Milano.

14-10 Biligha da centro area elude la marcatura di Leday.

12-10 2/2 Daye, 4’27” da giocare, 2-3 la situazione falli.

Fallo di Zach Leday che manda in lunetta Austin Daye.

12-8 SHIELDS RISPONDE SUBITO DALL’ALTRA PARTE! La semifinale è subito accesissima, 4’30” per chiudere il primo quarto.

9-8 DAYE DA TRE!

9-5 TRIPLA di Punter, 5’39” sul cronometro del primo quarto.

6-5 Dentro il libero supplementare.

6-4 TONUT! Il 7 si prende la linea di fondo e segna con il contatto falloso di Punter, potenziale gioco da tre.

6-2 2/2 Punter, 6’55” da giocare nel primo quarto, 0-2 i falli.

Contropiede Milano e Watt commette una stoppata irregolare su Punter, liberi.

4-2 Piazzato di Punter, forse con un contatto non sanzionato dagli arbitri.

2-2 Watt si appoggia al tabellone e trova il pareggio, 8’45” sul cronometro del primo quarto.

2-0 Shields sblocca il match con un piazzato dalla lunetta.

PALLA A DUE!

20.58 I QUINTETTI; OLIMPIA MILANO: Delaney, Hines, Leday, Punter, Shields; VENEZIA: Chappell, Clark, Stone, Tonut, Watt.

20.57 Venezia: Chappell, Clark, Stone, Tonut, Watt, Campogrande, Casarin, Cerella, Daye, De Nicolao, Mazzola, Vidmar.

20.56 In corso la presentazione delle due squadre al Mediolanum Forum, quattro minuti alla palla a due.

20.55 Gli ARBITRI: Saverio Lanzarini, Alessandro Vicino e Andrea Bongiorni.

20.50 Due i precedenti tra Milano e Venezia in post season: Quarti di Finale dell’edizione 2012 Milano passa il turno 3 a 0 contro la Reyer, vincendo le prime due gare in casa (92-63 e 89-83) prima di aggiudicarsi Gara3 a Venezia (80-82). La seconda occasione è stata la Semifinale dei Playoff 2016 vinta ancora da Milano con il punteggio di 4 a 2. In questa stagione A|X Armani Exchange e Umana si sono già incontrate per 4 volte, 2 in campionato (1-1 con due vittorie interne), nella Semifinale di Supercoppa a inizio stagione (Milano 76-67) e in Semifinale di Coppa Italia (Milano 96-65). Nel conto totale dei precedenti tra le due società Milano è avanti per 73 vittorie a 23. Milano e Venezia sono le due squadre che hanno perso meno partite in casa in questo campionato, entrambe hanno un record di 11 vinte e 3 perse in stagione regolare e hanno vinto tutte le gare interne della prima serie di playoff (2 per Milano e 3 per Venezia). Venezia non ha sconfitte al Taliercio in campionato dal 6 Dicembre 2020.

20.45 Questa sera al Mediolanum Forum torneranno i tifosi dopo il provvedimento firmato dalla sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali che consente il 15% dell’affluenza dei palazzetti (25% dal 2 giugno), saranno dunque presenti 1.898 persone per gara-1 delle semifinali, in virtù della capienza massima di 12.331 persone per il basket dell’impianto polifunzionale di Assago.

Torna il pubblico nei palazzetti del basket. La sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali ha firmato un provvedimento che riporta il 15% di affluenza da sabato, senza il tetto dei 500 spettatori.

20.40 Stasera si affronteranno le vincitrici degli ultimi quattro Scudetti, Milano (2016 e 2018) e Venezia (2017 e 2019). 27 le semifinali scudetto già giocate dall’Olimpia, con un bilancio di 18 serie vinte e 9 perse, mentre la Reyer ha raggiunto le semifinali in 5 occasioni conquistando il diritto a giocare la Finale per 2 volte. L’Olimpia Milano è alla settima semifinale consecutiva, la tredicesima nelle ultime 14 edizioni di playoff, mentre l’Umana Reyer è alla sesta di fila.

20.35 Questo il roster dell’Olimpia Milano di coach Ettore Messina:

Roster Olimpia in Gara 1: 0 Punter 2 LeDay 9 Moraschini 13 Rodriguez 19 Biligha 20 Cinciarini 23 Delaney 31 Shields 32 Brooks 42 Hines 70 Datome 81 Wojciechowski #insieme pic.twitter.com/SUwACbJVyq — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) May 22, 2021

20.30 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di AX Armani Exchange Olimpia Milano-Umana Reyer Venezia, gara-1 delle semifinali playoff 2021 del campionato LBA Serie A 2020-2021.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di AX Armani Exchange Olimpia Milano-Umana Reyer Venezia, gara-1 delle semifinali playoff 2020-2021 del campionato LBA Serie A. Al Mediolanum Forum la vincitrice della regular season di coach Ettore Messina, ospita i campioni d’Italia in carica di coach Walter De Raffaele.

L‘Olimpia Milano è approdata alle semifinali dopo aver liquidato in tre gare la partica Trento, 88-62 e 93-79 i punteggi delle gare giocate al Forum, 65-74 quello di gara-3 alla BLM Group Arena di Trento. L’Armani giocherà dunque le prime due gare della serie di semifinale in casa, stasera e lunedì, per poi volare a Colonia, dove alla Lanxess Arena gli uomini di coach Messina saranno protagonisti delle Final Four di Eurolega. In semifinale Datome e compagni affronteranno il Barcellona di coach Sarunas Jasikevicius, assoluto dominatore della regular season della massima competizione cestistica europea.

L’Umana Reyer Venezia ha invece conquistato il pass per le semifinali solo giovedì. Venezia-Sassari è stata infatti l’unica serie dei quarti di finale a protrarsi fino a gara-5, dove la compagine veneta è stata protagonista di una clamorosa rimonta. Arrivati fino al -19 (52-71 al 28′) gli orogranata hanno trovato un parziale da 30-14 nell’ultimo quarto chiudendo il match sul 93-91. Top-scorer della serata per i lagunari è stato Austin Daye con 20 punti. Alla squadra di coach Gianmarco Pozzecco non sono dunque bastati i 26 punti di Miro Bilan e i 16 di Eimantas Bendzius per completare la rimonta nella serie (dopo le prime due gare al “Taliercio” la Reyer era infatti salita 2-0 prima di cadere due volte in Sardegna).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Venezia, gara-1 delle semifinali playoff del massimo campionato italiano di basket. Palla a due prevista per le ore 21.00 al Mediolanum Forum di Assago, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 20.30.

