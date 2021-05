Sport in tv oggi (lunedì 10 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Nuova settimana che ha inizio e lo sport non si ferma mai. Oggi, lunedì 10 maggio, tanti gli eventi da seguire e non ci annoierà di certo davanti agli schermi.

Si comincia dalle gare di Budapest del nuoto artistico, valide per gli Europei 2021 per poi proiettarci ai match degli Internazionali d’Italia 2021 di tennis con tanta Italia in campo, tra cui Fabio Fognini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Il ciclismo, ovviamente, sarà di scena con la terza tappa del Giro d’Italia 2021 che regalerà come sempre tante emozioni agli appassionati. Allo stesso modo la giornata del campionato di calcio di Serie B si presenta assai avvincente, come le partite della massima serie di basket in serata.

Di seguito la programmazione completa:

PROGRAMMA SPORT IN TV OGGI (10 MAGGIO)

09.00 NUOTO ARTISTICO (Europei 2021): preliminari solo libero – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

10.00 TENNIS (Internazionali d’Italia 2021): primo turno tabellone maschile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e su Now.

10.00 TENNIS (Internazionali d’Italia 2021): Travaglia vs Paire – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) o su Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e su Now.

10.00 TENNIS (Internazionali d’Italia 2021): primo turno tabellone femminile – Diretta tv su SuperTennis, live streaming sul sito dell’emittente della FIT.

11.30 TENNIS (Internazionali d’Italia 2021): Fognini vs Nishikori – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) o su Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e su Now *. SECONDO MATCH DALLE 10.00

12.20 CICLISMO (Giro d’Italia 2021): terza tappa Biella-Canale – Diretta tv su RaiSport, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport1 dalle ore 12.15, live streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+ e DAZN.

14.00 CALCIO (Serie B): ChievoVerona vs Ascoli – Diretta streaming su DAZN.

14.00 CALCIO (Serie B): Cittadella vs Venezia – Diretta streaming su DAZN.

14.00 CALCIO (Serie B): Empoli vs Lecce – Diretta streaming su DAZN.

14.00 CALCIO (Serie B): Vicenza vs Reggiana – Diretta streaming su DAZN.

14.00 CALCIO (Serie B): Monza vs Brescia – Diretta streaming su DAZN.

14.00 CALCIO (Serie B): Pescara vs Salernitana – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay e su DAZN.

14.00 CALCIO (Serie B): Pisa vs Entella – Diretta streaming su DAZN.

14.00 CALCIO (Serie B): Pordenone vs Cosenza – Diretta streaming su DAZN.

14.00 CALCIO (Serie B): Reggina vs Frosinone – Diretta streaming su DAZN.

14.00 CALCIO (Serie B): SPAL vs Cremonese – Diretta streaming su DAZN.

14.30 TENNIS (Internazionali d’Italia 2021): Sinner vs Humbert – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) o su Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e su Now e diretta tv IN CHIARO su Canale 20 e live streaming su sportmediaset.it*. TERZO MATCH DALLE 10.00

14.30 TENNIS (Internazionali d’Italia 2021): Mager vs de Minaur – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) o su Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e su Now*.

16.00 NUOTO ARTISTICO (Europei 2021): finale duo tecnico – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

17.30 NUOTO ARTISTICO (Europei 2021): finale duo misto tecnico – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

18.00 TENNIS (Internazionali d’Italia 2021): Giorgi vs Sorribes Tormo – Diretta tv su SuperTennis, live streaming sul sito dell’emittente della FIT*.

19.00 TENNIS (Internazionali d’Italia 2021): Musetti vs Hurkacz – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) o su Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e su Now*. QUINTO MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 19.00.

19.30 TUFFI (Europei 2021): finale Team Event – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

20.45 BASKET (Serie A): Brescia vs Torino – Diretta streaming su Eurosport Player.

20.45 BASKET (Serie A): Brindisi vs Varese – Diretta streaming su Eurosport Player.

20.45 BASKET (Serie A): Cantù vs Sassari – Diretta streaming su Eurosport Player.

20.45 BASKET (Serie A): Olimpia Milano vs Cremona – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay e su Eurosport Player.

20.45 BASKET (Serie A): Reggiana vs Venezia – Diretta streaming su Eurosport Player.

20.45 BASKET (Serie A): Trieste vs Fortitudo Bologna – Diretta streaming su Eurosport Player.

20.45 BASKET (Serie A): Virtus Bologna vs Trento – Diretta tv su Eurosport 2, live streaming su Eurosport Player e su DAZN.

21.00 CALCIO (laLiga): Betis vs Granada – Diretta streaming su DAZN.

*orario indicativo d’inizio

Foto: LaPresse

