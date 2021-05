CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

0-15 Dritto devastante di Giorgi in risposta, spagnola che con la seconda fa fatica.

Splendido rovescio lungolinea di Giorgi che ribalta lo score iniziale e conduce 4-3 nel 1° set.

40-30 Altro taglio a uscire con il servizio da sinistra per Giorgi e out la risposta della spagnola.

30-30 Scappa il rovescio lungolinea a Giorgi in manovra.

30-15 Grande seconda di servizio di Camila, che la rischia sempre: gran taglio a uscire da sinistra.

15-15 Bravissima Camila a venirsi a prendere il punto a rete, accorciando gli scambi.

0-15 Schiaffo di dritto al volo out di Giorgi, che si fa prendere la mano.

Doppio fallo di Sorribes Tormo e 3-3 in questo primo set. Brava l’azzurra e ora toccherà lei andare al servizio.

30-40 Si ferma sul nastro la risposta di dritto della Giorgi.

15-40 Prova una palla corta Giorgi, Sorribes Tormo ci arriva con agio e il recupero le vale il punto.

0-40 Grande dritto in avanzamento di Giorgi e tre palle del contro-break.

0-30 Eccellente dritto lungolinea di Giorgi che trova con maggior continuità il campo.

0-15 Grande accelerazione di Giorgi, che aggredisce la seconda della spagnola.

Un vero e proprio bombardamento di Giorgi che prende a pallate la spagnola e alla fine porta a casa il punto. 3-2 per Sorribes Tormo che andrà a servire avanti di un break.

40-0 Splendida accelerazione di Giorgi con il dritto lungolinea.

30-0 Pazzesca la difesa della spagnola, ma Camila riesce a spuntarla con un rovescio lungolinea pazzesco.

15-0 Out di poco la risposta al servizio della spagnola.

3-1 Sorribes Tormo, largo il rovescio incrociato di Giorgi che commette troppi errori. L’azzurra al servizio.

40-0 Prima penetrante di Sorribes Tormo e out la risposta di Giorgi.

30-0 Peccato per Camila che non trova il campo con il dritto, dopo una buona risposta al servizio della spagnola.

15-0 Sorribes Tormo con il dritto si apre il campo e porta a casa il quindici.

Brava Camila a sbloccarsi, ma la spagnola Sorribes Tormo conduce 2-1 con un break di vantaggio nel 1° set. L’iberica andrà a servire.

Vantaggio Giorgi, gran dritto inside-in dell’azzurra.

40-40 Splendido il dritto incrociato di Giorgi e niente da fare per la spagnola.

Vantaggio Sorribes Tormo, non trova la misura con il dritto Camila e palla del doppio break per l’iberica.

40-40 Il rovescio in back della spagnola mette in difficoltà Giorgi e il rovescio bimane dell’azzurra è out.

Vantaggio Giorgi, grande seconda di servizio dell’azzurra che mette in difficoltà la spagnola.

40-40 La spagnola respinge tutto e alla fine con il dritto l’azzurra sbaglia.

Vantaggio Giorgi, costretta l’azzurra a fare gli straordinari e con uno smash al rimbalzo trova il punto.

40-40 Doppio fallo di Camila (quarto in partita).

40-30 Ottima prima slice di Giorgi e out il dritto dell’iberica.

30-30 Doppio fallo ancora per Camila (terzo della partita).

30-15 Trova il punto Camila lungo la diagonale di rovescio ed è forse l’arma che l’azzurra può sfruttare.

15-15 Scappa il dritto a Camila, colta di sorpresa dalla risposta di Sorribes Tormo.

15-0 Pazzesco il punto di Giorgi che, dopo un lunghissimo scambio, trova il rovescio lungolinea vincente.

Niente da fare per Camila che non trova il campo neanche con questo dritto e 2-0 per la spagnola.

40-0 Giorgi che non trova minimamente il campo in questo inizio, altra risposta sbagliata.

30-0 Out il rovescio in manovra di Camila.

15-0 Bravissima la spagnola, lavora ai fianchi Giorgi e con il dritto in top-spin chiude il punto.

Altro doppio fallo di Giorgi e Sorribes Tormo avanti 1-0 nel 1° set. La spagnola al servizio.

0-40 Altro errore gratuito di Giorgi, rovescio ampiamente fuori.

0-30 Doppio fallo di Camila, che forza la seconda.

0-15 Affossa il dritto in rete Giorgi.

18.08: GIORGI AL SERVIZIO! SI COMINCIA!

18.04: Le due tenniste stanno ultimando la fase di riscaldamento.

18.02: Due mesi dopo dunque ritroveremo Giorgi, fermata anche dal Covid.

18.00: Le due giocatrici scendono in campo per iniziare la fase di riscaldamento.

17.57: L’obiettivo di Giorgi sarà quello di minimizzare i propri errori.

17.55: Tra 5′ le due giocatrici calcheranno il Centrale per iniziare la fase di riscaldamento.

17.51: Su un campo lento come quello del Foro italico, l’azzurra potrebbe avere qualche problema in più. Ovviamente sarà l’aspetto fisico a fare la differenza.

17.48: Da capire le condizioni di Giorgi dunque al cospetto di una giocatrice particolarmente solida.

17.45: Si può pensare verosimilmente che la cosa si replicherà sulla terra del Foro Italico.

17.42: Le due si sono già incontrate in passato e non molto tempo fa: il precedente infatti risale al novembre 2020 quando la nostra portacolori si impose sul cemento di Linz per 6-3 5-7 6-4 al termine di un match particolarmente lottato.

17.39: Sorribes Tormo è una giocatrice che regala poco all’occhio, ma è estremamente concreta. Servirà quindi una versione di Giorgi decisamente buona e meno fallosa.

17.36: Camila viene da un periodo un po’ particolare nel quale alcuni problemi fisici l’hanno costretta a stare fuori e a dare forfait in alcuni tornei. Si spera, quindi, che la marchigiana abbia ritrovato una condizione quantomeno accettabile per affrontare un confronto del genere.

17.33: Sul Centrale l’azzurra chiuderà il programma in un incontro difficile, al cospetto di una tennista molto solida sulla terra rossa.

Il programma degli Internazionali d’Italia (10 maggio)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Camila Giorgi e Sara Sorribes Tormo, valido per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2021 di tennis. Sul Centrale l’azzurra chiuderà il programma in un incontro difficile, al cospetto di una tennista molto solida sulla terra rossa.

Camila viene da un periodo un po’ particolare nel quale alcuni problemi fisici l’hanno costretta a stare fuori e a dare forfait in alcuni tornei. Si spera, quindi, che la marchigiana abbia ritrovato una condizione quantomeno accettabile per affrontare un confronto del genere. Sorribes Tormo è una giocatrice che regala poco all’occhio, ma è estremamente concreta. Servirà quindi una versione di Giorgi decisamente buona e meno fallosa.

Le due si sono già incontrate in passato e non molto tempo fa: il precedente infatti risale al novembre 2020 quando la nostra portacolori si impose sul cemento di Linz per 6-3 5-7 6-4 al termine di un match particolarmente lottato. Si può pensare verosimilmente che la cosa si replicherà sulla terra del Foro Italico.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Camila Giorgi e Sara Sorribes Tormo, valido per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2021 di tennis: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita non inizierà prima delle ore 18.00, essendo l’ultima in programma sul Centrale di Roma. Buon divertimento!

