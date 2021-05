LIVE Nuoto artistico, Europei 2021 in DIRETTA: la russa Subbottina in testa nel solo libero. Attesa per Marta Murru

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.49: Ultimo posto per la finlandese Pinja Kekki con 72.6667. Eliminazione praticamente sicura. Ora la croata Klara Silobedec.

9.44: Terza posizione per la greca Evangelia Platanioti con 89.9667. Dopo tre atlete che lottano per le medaglie, ora il livello scende con in acqua la finlandese Pinja Kekki.

9.39: L’ucraina Fiedina si inserisce in seconda posizione con il punteggio di 92.7667. Resta al comando una strabiliante Subbotina.

9.33: La russa Subbotina vola nettamente al comando con il punteggio di 95.6000. Davvero un risultato eccezionale. Adesso tocca alla più quotata rivale, l’ucraina Marta Fiedina.

9.28: La svizzera Ilona Fahrni è quarta con 80.3000. Sono scese in acqua le prime cinque atlete. Ora la russa Varvara Subbotina, una delle favorite.

9.23: Si inserisce in terza posizione l’israeliana Polina Prikazchikova con 80.9667. Ricordiamo che ad accedere alla finale saranno le migliori dodici.

9.18: Brutta prova della ceca Alzbeta Dufkova, che si piazza all’ultimo posto con un punteggio di 77.6363.

9.13: Kate Shortman passa al comando con il punteggio di 85.2323. La britannica ha fatto la differenza soprattutto nei voti dei giudici per l’impressione artistica.

9.09: In acqua ora la britannica Kate Shortman.

9.07: 83.4667 per Mechnig. Sicuramente un buon punteggio per cominciare questa gara.

9.00: Partita la gara con la rappresentante del Liechtenstein, Lara Mechnig.

8.57: Un’Italia con tante defezioni, ma la squadra azzurra sta preparando la qualifica olimpica a Barcellona. Inoltre a Tokyo 2021 ci sarà un ampliamento delle squadre qualificate, da otto a dieci.

8.53 Purtroppo la nostra pattuglia si presenta con tante assenze. Linda Cerruti, a causa di una distorsione alla caviglia con interessamento dei legamenti, non è disponibile. Assenti anche Giorgio Minisini, Lucrezia Ruggiero ed Enrica Piccoli.

8.50 In questa prima giornata in terra magiara assisteremo ai preliminari del solo libero e alle finali del duo tecnico e del duo misto tecnico.

8.45 Buongiorno e benvenuti a Budapest! Tra pochi minuti prenderà il via la prima giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto artistico

Il programma degli Europei nuoto artistico (10 maggio) – I convocati dell’Italia agli Europei nuoto artistico

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto artistico di scena a Budapest (Ungheria). In questa prima giornata assisteremo ai preliminari del solo libero e alle finali del duo tecnico e del duo misto tecnico.

L’Italia si presenta ai nastri di partenza di questa manifestazione con tante assenze. Linda Cerruti, a causa di una distorsione alla caviglia con interessamento dei legamenti, non è disponibile. Assenti anche Giorgio Minisini, Lucrezia Ruggiero ed Enrica Piccoli. Tuttavia la selezione di Patrizia Giallombardo vorrà farsi valere, pur chiaramente con meno possibilità per centrare delle medaglie.

Pertanto alla Duna Arena sarà Marta Murru a dare il via alle danze nelle eliminatorie del programma libero del solo. Nel pomeriggio dopo la finale diretta del duo tecnico senza italiane al via alle 16:00, spazio alla finale del duo misto tecnico con Nicolò Ogliari e Isotta Sportelli. “Inevitabilmente avremmo dovuto abbassare gli obiettivi e nel contempo avremmo perso molto tempo per lavorare insieme con alle porte la qualificazione olimpica. A questo punto è preferibile continuare ad allenarsi in sede e sfruttare la situazione per offrire ad atleti emergenti una prestigiosa occasione per acquisire esperienza e vivere, anticipando i tempi, le emozioni e lo stress di un evento internazionale come l’europeo dove l’Italia è protagonista da molteplici edizioni“, le parole di Giallombardo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto artistico di scena a Budapest (Ungheria): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 09.00. Buon divertimento!

Foto: Danilo Vigo / LPS