Sport in tv oggi (domenica 23 maggio): orari e programma. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 23 maggio 2021, saranno di scena diversi sport: il calcio con la Serie A, il ciclismo con il Giro d’Italia, il tennis con i tornei ATP e WTA, i motori con la F1 e la Superbike, la canoa velocità con la Coppa del Mondo, il canottaggio con la Coppa del Mondo, il nuoto con gli Europei.

SPORT IN TV DOMENICA 23 MAGGIO: ORARI E PROGRAMMA

06.45 Canoa velocità, Coppa del Mondo, sessione mattutina – dalle 07.30 Eurosport 2, Eurosport Player, canoeicf.com

09.00 Karate, Europei – canale YouTube WKF, dalle 12:00 Sky Sport Collection

09.30 Canottaggio, Coppa del Mondo, sessione unica – worldrowing.com, dalle 09.50 RaiSportWeb1

10.00 Canoa velocità, Coppa del Mondo, sessione pomeridiana – canoeicf.com

10.00 Nuoto, Europei: sessione mattutina – RaiSport+HD

10.00 Tennis, WTA 250 Strasburgo – 12.00-14.00 SuperTennisTV, supertennis.tv

11.00 Curling, Mondiali doppio misto, finale per il bronzo

11.00 Tennis, ATP 250 Belgrado II – 11.00-12.00 SuperTennisTV, supertennis.tv

11:00 Superbike, GP Aragon: Superpole Race – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NowTV, dalle 13.00 differita TV8

11.15 Hockey su ghiaccio, Mondiali: Italia-Norvegia – DAZN

11.45 Tennis, ATP 250 Lione – 14.00-16.00 SuperTennisTV, supertennis.tv

12.00 Tennis, ATP 250 Parma – 16.00-19.30 SuperTennisTV, supertennis.tv

(Brancaccio primo incontro, Travaglia e Viola secondo incontro, Cobolli terzo incontro)

13.15 Ciclismo, Giro d’Italia: 15ma tappa – RaiSport+HD (14.00 Rai2), Eurosport1, RaiPlay, EurosportPlayer, discovery+

14:00 Superbike, GP Aragon: Gara-2 – TV8, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go, NowTV

15.00 F1, GP Monaco: gara – TV8, Sky Sport F1, Sky Sport Uno, tv8.it, Sky Go, NowTV

15.00 Calcio, Serie A: Inter-Udinese – DAZN1, DAZN

15.40 Rugby, TOP10: semifinale Rovigo-Calvisano – RaiSport+HD, RaiPlay

16.00 Curling, Mondiali doppio misto, finale per l’oro

18.00 Nuoto, Europei – Rai2, (19.40 RaiSport+HD), RaiPlay

18.55 Atletica, Diamond League Gateshead – dalle ore 20.00 Sky Sport Collection

20.45 Basket, Serie A: Brindisi-Bologna – Raisport+HD, RaiPlay, Eurosport 2, Eurosport Player

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Verona – Sky Sport Serie A, Sky Sport 252, Sky Go, Now TV

20.45 Calcio, Serie A: Spezia-Roma – Sky Sport 253, Sky Go, Now TV

20.45 Calcio, Serie A: Bologna-Juventus – DAZN1, DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Torino-Benevento – Sky Sport 254, Sky Go, Now TV

20.45 Calcio, Serie A: Sassuolo-Lazio – Sky Sport 255, Sky Go, Now TV

20.45 Calcio, Serie A: Atalanta-Milan – Sky Sport Serie Uno, Sky Sport 256, Sky Go, Now TV

