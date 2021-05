LIVE Superbike, GP Aragon 2021 in DIRETTA: Rea vince la superpole race. Dalle 14.00 gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA SUPERPOLE RACE

11.31 Appuntamento ad oggi pomeriggio per la seconda ed ultima sfida del GP d’Aragon per quanto riguarda la Superbike. Grazie a tutti per averci seguito. Un saluto a tutti!

11.28 Ducati sta deludendo le attese al momento. Il britannico Scott Redding ha sbagliato la strategia, mentre il nostro Michael Rinaldi non è riuscito a fare meglio dell’11° posto. Si salva Chaz Davies, quarto oggi nella superpole race.

11.25 Jonathan Rea (Kawasaki) si conferma l’uomo da battere nel Mondiale Superbike 2021. Il campione in carica ha l’opportunità di allungare in classifica dopo lo splendido successo di ieri. Attenzione questo pomeriggio anche ad Alex Lowes, secondo oggi alle spalle del teammate.

11.23 La classifica della superpole race:

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR LEAD LEAD 1’58.374 1’58.374 305 307

2 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 5.022 +5.022 1’59.498 1’59.498 304 305

3 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 6.615 +1.593 1’58.683 1’58.683 303 305

4 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 7.115 +0.500 1’59.034 1’59.034 305 308

5 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 12.992 +5.919 1’59.371 1’59.371 304 309

6 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 13.666 +0.674 2’02.619 2’01.796 307 309

7 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 15.233 +1.567 2’01.190 2’01.190 304 310

8 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 15.477 +0.244 2’01.292 2’01.292 311 314

9 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 16.244 +0.767 2’01.500 2’01.500 307 313

10 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 17.664 +1.420 2’01.876 2’01.876 309 311

11 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 18.362 +0.698 2’02.107 2’02.085 306 309

12 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 18.780 +0.418 2’00.350 2’00.350 303 303

13 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 19.812 +1.032 2’02.430 2’02.430 304 308

14 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 22.721 +2.909 2’04.117 2’02.656 304 306

15 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 24.217 +1.496 2’02.786 2’02.786 309 312

11.20 Jonathan Rea vince la superpole race del Gran Premio d’Aragon per la Superbike. Doppietta Kawasaki che piazza Alex Lowes sul secondo gradino del podio davanti all’americano Garrett Gerloff (Yamaha).

-1 Ultimo giro! Passerella finale per Jonathan Rea che ha oltre 5 secondi di gap su Alex Lowes. Doppietta Kawasaki in vista.

-2 Gara da dimenticare per Redding che, dopo aver attaccato nel primo giro Rea, cerca di resistere al sesto posto dopo una scelta errata delle gomme.

-3 Giro veloce per van der Mark. L’olandese strappa a Rea il miglior crono della superpole race.

-4 Gerloff si mette ad inseguire le Kawasaki. L’americano passa Davies che è il migliore tra le Ducati. Scivola ottavo Redding, mentre resta 11° Rinaldi.

-5 Sono quasi 5 i secondi di Rea su Lowes che si accontenta della seconda posizione. La situazione non dovrebbe cambiare per le prime due piazze.

-5 Ritmo impressionante per Rea che allunga sul teammate Lowes. La pioggia non dovrebbe arrivare da qui alla bandiera a scacchi.

-6 Si accende la lotta per il terzo posto tra la Ducati di Davies e la Yamaha di Gerloff. L’inglese si difende dell’americano che al momento ne ha nettamente di più.

-7 Scivola undicesimo Michael Ruben Rinaldi che al momento è il primo degli italiani. Davies sale terzo davanti a Gerloff.

-8 Rea allunga su Lowes e Redding che ha preferito utilizzare delle gomme da bagnato contro le intermedie della concorrenza. Il pilota della Ducati ora vede il ritorno del resto del gruppo.

-9 I primi 10 del gruppo:

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR LEAD LEAD 1’59.086 1’59.086 306 307

2 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1.135 +1.135 2’00.013 2’00.013 305 305

3 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 2.613 +1.478 2’02.306 2’02.306 307 307

4 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 4.020 +1.407 2’01.069 2’01.069 306 308

5 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 4.662 +0.642 2’02.656 2’02.656 306 306

6 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 4.835 +0.173 2’02.687 2’02.687 310 313

7 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 4.890 +0.055 1’59.972 1’59.972 305 305

8 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 5.187 +0.297 2’02.123 2’02.123 310 310

9 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 5.409 +0.222 2’02.785 2’02.785 314 314

10 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 6.728 +1.319 2’02.935 2’02.935 310 311

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR LEAD LEAD 1’59.086 1’59.086 306 307 2 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1.135 +1.135 2’00.013 2’00.013 305 305 3 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 2.613 +1.478 2’02.306 2’02.306 307 307 4 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 4.020 +1.407 2’01.069 2’01.069 306 308 5 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 4.662 +0.642 2’02.656 2’02.656 306 306 6 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 4.835 +0.173 2’02.687 2’02.687 310 313 7 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 4.890 +0.055 1’59.972 1’59.972 305 305 8 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 5.187 +0.297 2’02.123 2’02.123 310 310 9 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 5.409 +0.222 2’02.785 2’02.785 314 314 10 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 6.728 +1.319 2’02.935 2’02.935 310 311

-9 Jonathan Rea! Il secondo settore del tracciato premia il pluricampione della Kawasaki che guida il gruppo su Scott Redding ed Alex Lowes.

-10 Redding sfida le Kawasaki con Lowes che supera Rea nel secondo settore del tracciato. Il quarto settore potrebbe avvantaggiare le Ducati.

-10 Ottimo spunto per Redding. Il pilota della Ducati conquista il comando su Rea che insegue l’alfiere di Borgo Panigale.

-10 Semaforo verde! Inizia la superpole race del GP d’Aragon per quanto riguarda la Superbike 2021.

10.57 Rea, Redding e Sykes compongono nell’ordine la prima fila dello schieramento. Attendiamo di scoprire la scelta delle gomme. I piloti iniziano il giro di formazione.

10.55 Rea ha stabilito il record di 100 affermazione nella categoria dopo il successo di ieri. Il sei volte campione del mondo può confermarsi al comando della classifica generale.

10.52 I piloti si preparano per accedere i motori. Fondamentale la scelta delle gomme per una gara che determinerà la griglia della race-2 di questo pomeriggio.

10.50 La pista è umida e la gara è stata ufficialmente dichiarata bagnata. Si prospetta una competizione molto interessante.

10.48 Il risultato del warm-up di questa mattina

1 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 2’02.530 7 149,165 305,9

2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 2’02.649 0.119 0.119 5 149,020 313,0

3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 2’02.652 0.122 0.003 7 149,017 308,6

4 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 2’02.844 0.314 0.192 7 148,784 313,0

5 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 2’02.864 0.334 0.020 7 148,760 310,3

6 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 2’03.472 0.942 0.608 5 148,027 305,9

7 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 2’03.719 1.189 0.247 6 147,732 312,1

8 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 2’05.193 2.663 1.474 6 145,992 305,9

9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 2’05.250 2.720 0.057 5 145,926 307,7

10 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 2’05.419 2.889 0.169 4 145,729 305,1

11 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 2’05.644 3.114 0.225 5 145,468 308,6

12 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 2’05.927 3.397 0.283 6 145,141 304,2

13 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 2’06.463 3.933 0.536 6 144,526 313,0

14 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 2’06.558 4.028 0.095 6 144,418 302,5

15 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 2’06.761 4.231 0.203 6 144,186 298,3

16 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 2’07.660 5.130 0.899 6 143,171 308,6

17 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 2’08.202 5.672 0.542 6 142,566 300,0

18 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 2’08.552 6.022 0.350 5 142,177 312,1

19 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 2’08.934 6.404 0.382 6 141,756 310,3

20 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 2’09.670 7.140 0.736 6 140,952 291,1

21 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 2’10.107 7.577 0.437 5 140,478 300,8

22 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 2’11.270 8.740 1.163 6 139,234 293,5

23 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 2’14.980 12.450 3.710 4 135,407 295,9

1 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 2’02.530 7 149,165 305,9

2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 2’02.649 0.119 0.119 5 149,020 313,0

3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 2’02.652 0.122 0.003 7 149,017 308,6

4 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 2’02.844 0.314 0.192 7 148,784 313,0

5 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 2’02.864 0.334 0.020 7 148,760 310,3

6 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 2’03.472 0.942 0.608 5 148,027 305,9

7 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 2’03.719 1.189 0.247 6 147,732 312,1

8 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 2’05.193 2.663 1.474 6 145,992 305,9

9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 2’05.250 2.720 0.057 5 145,926 307,7

10 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 2’05.419 2.889 0.169 4 145,729 305,1

11 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 2’05.644 3.114 0.225 5 145,468 308,6

12 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 2’05.927 3.397 0.283 6 145,141 304,2

13 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 2’06.463 3.933 0.536 6 144,526 313,0

14 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 2’06.558 4.028 0.095 6 144,418 302,5

15 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 2’06.761 4.231 0.203 6 144,186 298,3

16 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 2’07.660 5.130 0.899 6 143,171 308,6

17 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 2’08.202 5.672 0.542 6 142,566 300,0

18 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 2’08.552 6.022 0.350 5 142,177 312,1

19 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 2’08.934 6.404 0.382 6 141,756 310,3

20 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 2’09.670 7.140 0.736 6 140,952 291,1

21 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 2’10.107 7.577 0.437 5 140,478 300,8

22 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 2’11.270 8.740 1.163 6 139,234 293,5

23 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 2’14.980 12.450 3.710 4 135,407 295,9

10.45 Il risultato della gara-1 di ieri pomeriggio, prova che ha visto primeggiare il britannico Jonathan Rea

1 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 18 1’50.040 306,8 1’48.458 308,6

2 4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 18 3.965 3.965 1’50.112 313,0 1’48.890 312,1

3 10 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 18 4.008 0.043 1’50.522 315,8 1’49.704 314,0

4 2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 18 4.242 0.234 1’50.504 317,6 1’48.733 316,7

5 5 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 18 4.615 0.373 1’50.352 315,8 1’49.069 311,2

6 3 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 18 6.784 2.169 1’50.974 312,1 1’48.840 309,5

7 9 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 18 8.345 1.561 1’50.893 320,5 1’49.516 313,0

8 7 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 18 10.187 1.842 1’51.114 314,0 1’49.246 313,0

9 6 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 18 10.326 0.139 1’50.367 312,1 1’49.185 311,2

10 14 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 18 17.693 7.367 1’51.369 313,0 1’49.962 309,5

11 15 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 18 21.154 3.461 1’51.063 314,9 1’50.189 317,6

12 20 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 18 27.523 6.369 1’51.664 318,6 1’51.107 315,8

13 19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 18 30.963 3.440 1’51.789 307,7 1’50.672 305,9

14 16 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 18 36.769 5.806 1’51.498 307,7 1’50.435 309,5

15 13 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 18 39.334 2.565 1’51.631 300,8 1’49.951 301,7

16 18 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 18 41.544 2.210 1’51.821 313,0 1’50.628 310,3

17 17 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 18 43.179 1.635 1’52.909 304,2 1’50.489 306,8

18 23 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 18 1’21.460 38.281 1’54.712 303,4 1’53.649 302,5

RET 8 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 17 1 Lap 1’50.809 322,4 1’49.338 318,6

RET 12 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 13 5 Laps 1’51.185 316,7 1’49.767 315,8

RET 21 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 9 9 Laps 1’54.634 300,8 1’52.717 300,0

RET 22 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 7 11 Laps 1’54.135 304,2 1’53.120 305,9

RET 11 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 2 16 Laps 1’50.964 317,6 1’49.761 317,6

10.42 Tutto è pronto in Aragona per il secondo impegno del week-end, una prova che determinerà la griglia di partenza per la race-2 di questo pomeriggio.

10.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della superpole race del Gran Premio d’Aragon, primo atto della Superbike 2021.

Chi sono i favoriti per il titolo? – La preview del weekend di Aragon – Cronaca race-1

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della superpole race e di gara-2 del Gran Premio d’Aragon per quanto riguarda la Superbike. Lo spettacolo non è mancato ieri pomeriggio, giornata in cui si è tenuta la prima sfida del week-end.

Jonathan Rea, vincitore per la 100^ volta nella categoria dopo aver dominato la race-1, è il favorito alla vigilia delle due sfide di oggi. Il portacolori della Kawasaki si prepara a dare battaglia, ma attenzione alle Yamaha ed alle Ducati.

Il turco Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha), l’inglese Alex Lowes (Kawasaki) ed il britannico Chaz Davies (Ducati) potrebbero rovinare il bis del sette volte campione Rea che ha iniziato il Mondiale 2021 nel migliore dei modi. Attenzione anche a Scott Redding (Ducati), quarto nella race-1 di ieri dopo una bellissima Superbike.

Appuntamento alle 11.00 per la Diretta Live della prova che determinerà la griglia di partenza della race-2 prevista per le 14.00. Buon divertimento!

Foto: WorldSBK.com