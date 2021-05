LIVE Italia-Norvegia 0-1, Mondiali hockey ghiaccio in DIRETTA: Trettenes porta in vantaggio gli scandinavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15’20” Inferiorità numerica per gli azzurri

16’33” Ancora una grande occasione per Olimb che non è efficace nella conclusione

18’00” Ancora la conclusione di Lesund ma Fazio è attento

18’20” Arrembante la Norvegia in avvio del secondo periodo. Ci prova Olimb ma ancora respinge Fazio

19’12” Ancora Trettenes pericoloso con una penetrazione da destra, si salva la difesa azzurra

INIZIO SECONDO PERIODO

11.46: Si chiude un buon primo tempo per gli azzurri che hanno retto bene l’urto con la Norvegia, subendo il gol dello svantaggio a metà gara

0’40” Conclusione dalla distanza di Spormberger, respinge il portiere norvegese

2’00” Ci provano gli azzurri ma la Norvegia controlla senza problemi in difesa

3’00” Attacco prolungato della Norvegia, ma l’Italia riesce a proteggere la porta di Fazio.

5’00” Cinque minuti al termine del primo periodo. Si rimane sul punteggio di 1-0 per la Norvegia.

7’10” Doppia occasione: prima il tiro di Bardaro viene respinto da Haukeland, poi è Trettenes a sfiorare la doppietta.

8’43” Gioco interrotto ora. L’Italia non deve scoraggiarsi, ma deve continuare a giocare con l’aggressività e la concentrazione che ha avuto finora.

9’56” Vantaggio Norvegia! L’Italia si fa trovare scoperta dalla ripartenza di Trettenes, il cui tiro passa sotto le gambe di Fazio! 1-0 per gli scandinavi!

10’20” Occasione Italia! Pericolosa conclusione di Hockhofler, Haukeland dice di no!

11’52” Non cambia l’andamento della partita: la Norvegia continua ad attaccare, ma l’Italia sta giocando con grande ordine e quando può prova a ripartire.

13’59” Superato il power play: si ritorna in parità numerica.

14’30” La Norvegia ci prova con forza, specialmente con le conclusioni di Olimb, ma Fazio risponde presente.

16’05” Primo power play della partita a causa della penalità inflitta a Marchetti: due minuti di sofferenza per l’Italia.

16’55” Alta l’intensità in questi primi minuti di gioco: buon approccio degli azzurri, che stanno difendendo ma sono pronti a ripartire.

18’45” Trascorso più di un minuto dall’inizio della partita. Le due squadre combattono in ogni zona del campo, nessuna occasione finora.

INIZIO MATCH

11.14 Le due squadre sono sul ghiaccio. Quasi tutto pronto per l’inizio del match.

11.12 PRIMA LINEA ITALIA – Casetti, Pietroniro, Petan, Frigo, Frank.

11.10 PRIMA LINEA NORVEGIA – Holos, Holm, Pettersen, Olimb, Rosseli Olsen.

11.05 Esordio negativo anche per la Norvegia, che è stata sconfitta dalla stessa Germania per 5-1: l’unica rete degli scandinavi è stata di Lilleberg.

11.00 Bisogna ricordare che la nostra Nazionale non ha potuto approcciare al meglio la rassegna iridata a causa dei numerosi infortuni e casi di Covid-19; tra gli altri, anche coach Greg Ireland è risultato positivo al virus e non è potuto essere in campo con la squadra.

10.55 La partita di venerdì contro i tedeschi è terminata con il punteggio di 9-4: gli azzurri si sono illusi nel primo periodo, terminato sul 2-2, per poi subire l’imbarcata nel secondo tempo (parziale di 5-0).

10.50 Obiettivo riscatto per la Nazionale italiana che, dopo il netto ko nella sfida inaugurale contro la Germania, proverà a centrare l’impresa oggi contro la Norvegia.

10.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, secondo appuntamento dei Mondiali 2021 di hockey su ghiaccio.

Obiettivo riscatto per la Nazionale italiana che, dopo il netto ko nella sfida inaugurale contro la Germania, proverà a centrare l’impresa oggi contro la Norvegia. La partita di venerdì contro i tedeschi è terminata con il punteggio di 9-4: oltre all’evidente divario tecnico (la Germania è vice-campione olimpica di PyeongChang 2018), bisogna ricordare che la nostra Nazionale non ha potuto approcciare al meglio la rassegna iridata a causa dei numerosi infortuni e casi di Covid-19 che hanno rimaneggiato la formazione e non permesso una preparazione al top per quest’importante evento; tra gli altri, anche il coach Greg Ireland è risultato positivo al virus e non è potuto essere in campo con la squadra. Ieri anche la Norvegia ha dovuto fare i conti con la Germania e ne è uscita male: 5-1 per i tedeschi, con l’unica rete scandinava ad opera di Lilleberg.

Il fischio d’inizio del match tra Italia e Norvegia è programmato per le ore 11.15. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

