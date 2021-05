LIVE Brindisi-Virtus Bologna 16-17, Serie A basket in DIRETTA: +1 Segafredo al termine del primo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Arriva il primo time out della partita dalla panchina dell’Happy Casa Brindisi.

18-24 Alibegovic si appoggia al vetro dal post basso.

0/2 Harrison, 8’35” da giocare nel secondo quarto, 0-2 la situazione falli.

Fallo di Teodosic che manda nuovamente in lunetta D’Angelo Harrison.

18-22 SCHIACCIATA di Hunter, sull’alley oop alzato da Teodosic.

18-20 2/2 Harrison.

Persa della Virtus e Alibegovic è costretto a fermare Harrison con un fallo, liberi.

16-20 TEODOSIC! Terza tripla del match per il 44 delle V Nere.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

16-17 SCHIACCIATA di Willis, su assist di Bostic.

1’08” al termine del primo quarto, la Virtus ha esaurito il bonus, tre falli per Brindisi.

14-17 ANCORA TEODOSIC DA TRE! Il serbo è partito con le marce alte.

14-14 BOSTIC DALL’ANGOLO! Nuova parità, 1’23” da giocare.

11-14 TRIPLA di Teodosic.

11-11 Taglio di Thompson che si appoggia al tabellone dopo aver ricevuto dal pitturato dalla rimessa.

9-11 Dentro il libero aggiuntivo, 2’23” sul cronometro.

8-11 WILLIS! Canestro con il fallo subito da Ricci, potenziale gioco da tre.

6-11 Perkins risponde subito dall’altra parte.

4-11 Piazzato di Pajola.

4-9 1/2 per l’ex Brescia, 5’02” per chiudere il primo quarto.

Fallo di Gaspardo che manda in lunetta Abass.

4-8 Ancora Gamble, 5’29” al termine del primo quarto.

4-6 WILLIS! Penetrazione con schiacciata.

Non entra il libero aggiuntivo.

2-6 GAMBLE! Avvio incontenibile del centro della Virtus, canestro con il fallo subito da Perkins.

2-4 2/2 Perkins, 7’34” da giocare nel primo quarto.

Fallo di Weems che manda in lunetta Perkins.

0-4 Gamble, semi-gancio mancino, 8’36” sul cronometro.

0-2 Weems apre lo score della serie con un arresto e tiro.

SI PARTE! PALLA A DUE!

20.41 I QUINTETTI, BRINDISI: Thompson, Bostic, Gaspardo, Willis, Perkins; VIRTUS BOLOGNA: Ricci, Markovic, Weems, Abass, Gamble.

20.40 Cinque minuti alla palla a due del match, in corso la presentazione delle due squadre al PalaPentasuglia di Brindisi.

20.35 ARBITRI: Carmelo PATERNICO’, Beniamino Manuel ATTARD, Fabrizio PAGLIALUNGA.

20.30 Due giocatori delle V Nere sono stati inseriti nel “Dream Team” dei quarti di finale, Alessandro Pajola (eletto inoltre anche come miglior italiano del primo turno dei playoff) e Marco Belinelli. Quintetto completato da Zach Leday e Kyle Hines dell’Olimpia Milano e Stefano Tonut dell’Umana Reyer Venezia.

20.25 Queste le parole del coach della Segafredo Sasha Djordjevic prima del match riportate dal sito ufficiale di Legabasket: “Giocheremo una semifinale contro una squadra che ha fatto un grande campionato, sicuramente favorita anche per il titolo. Hanno espresso un ottimo gioco in transizione già dalla scorsa stagione: sono pericolosi e hanno giocatori talento notevole con la palla in mano. Thompson è cresciuto tanto, Bostic ha dato una spinta importante quando è arrivato nel momento in cui Harrison era out. Secondo me il giocatore rivelazione però, che io ho anche votato, è Perkins: ha dato solidità e fisicità necessaria per questi livelli”.

20.20 C’è solo un precedente tra Brindisi e Bologna ai playoff, ossia quello della stagione 1980/81. Allora fu doppia imposizione delle V Nere, 99-91 all’andata e 66-82 al ritorno giocato in terra pugliese.

20.15 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Happy Casa Brindisi-Segafredo Virtus Bologna, gara-1 della serie di semifinale playoff 2020-2021 del campionato LBA Serie A.

Brindisi-Virtus Bologna, la presentazione della serie

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Happy Casa Brindisi-Segafredo Virtus Bologna, gara-1 di semifinale playoff del campionato LBA Serie A 2020-2021. Dopo la vittoria di Milano su Venezia al PalaPentassuglia di Brindisi parte anche la seconda serie di semifinale.

L’Happy Casa Brindisi di coach Francesco Vitucci arriva a questa gara-1 dopo aver chiuso al secondo posto la regular season alle spalle dell’Olimpia di coach Ettore Messina e aver liquidato in tre gare la pratica Trieste ai quarti di finale. 85-64 e 86-54 i punteggi di gara-1 e gara-2 al PalaPentassuglia dove i top-scorer per l’Happy Casa sono stati rispettivamente D’Angelo Harrison con 16 punti e Nick Perkins con 17; 77-79 invece lo score finale dell’Allianz Dome di Trieste dove nonostante i 22 punti di Myke Henry la squadra di coach Eugenio Dalmasson ha salutato i playoff.

La Virtus Bologna di coach Aleksandar Djordjevic ha invece terminato la stagione regolare proprio nella posizione di classifica immediatamente conseguente a quella di Brindisi, ossia la terza con 19 vittorie e 9 sconfitte. I pugliesi usufruiranno dunque del fattore campo in questa serie di semifinale con i tifosi che torneranno a popolare parzialmente le tribune dei palazzetti. Al pari dell’Happy Casa anche la Segafredo si è imposta in sole tre gare ai quarti di finale con avversario l’Universo Treviso di coach Max Menetti. 91-72 e 88-83 alla Segafredo Arena di Bologna in gara-1 e gara-2, 100-105 ai supplementari al PalaVerde di Villorba dove per le V Nere determinanti sono stati i 25 punti di Alessandro Pajola (eletto come miglior italiano dei quarti di finale).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Brindisi-Virtus Bologna, gara-1 della serie playoff di semifinale del campionato LBA Serie A 2020-2021. Palla a due prevista per le ore 20.45 al PalaPentassuglia di Brindisi, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 20.15.

Credit: Ciamillo