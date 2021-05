Superbike, GP Aragon 2021. Jonathan Rea domina e arriva a quota 100 vittorie! Michael Rinaldi è 7°

Il Mondiale Superbike 2021 si è aperto con gara-1 del Gran Premio di Aragon. Il successo è stato appannaggio di Jonathan Rea, che in sella alla sua Kawasaki ha preceduto Alex Lowes (Kawasaki) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Le Ducati hanno chiuso ai piedi del podio

Alla partenza le più leste sono le Kawasaki, poiché Jonathan Rea si pone al comando davanti al compagno Alex Lowes. Terza piazza provvisoria per la Ducati di Scott Redding, mentre dietro di loro si apre una battaglia a tre che comprende l’altra Ducati di Chaz Davies, nonché le due Yamaha di Garrett Gerloff e Toprak Razgatlioglu.

Nelle fasi iniziali le Kawasaki volano via con un ritmo insostenibile per tutti gli avversari. Rea spinge al massimo, ma Lowes lo segue come un’ombra. Dietro alle verdone, i valori cambiano. Razgatlioglu mostra i muscoli e si issa in terza posizione, venendo braccato dal solo Davies. Difatti Redding e Gerloff si staccano, venendo progressivamente ripresi dalla Honda di Alvaro Bautista.

Appena superata la metà gara, Rea resta solo poiché Lowes crolla. Probabilmente il trentenne britannico ha chiesto troppo ai suoi pneumatici, poiché i suoi tempi peggiorano sensibilmente. Non a caso viene ripreso da Razgatlioglu, Davies e Redding. L’alfiere della Kawasaki e quello della Yamaha si scornano, mentre quelli della Ducati si limitano a osservarli a qualche metro di distanza. Dopo uno splendido duello Lowes completa la doppietta Kawasaki, mentre Razgatlioglu completa il podio. Nel frattempo Jonathan Rea apre la stagione nel migliore dei modi, raggiungendo in grande stile la fatidica quota delle 100 vittorie in carriera.

Per quanto riguarda gli italiani, Michael Ruben Rinaldi (Ducati) conclude 7°, approfittando nel finale della caduta di Bautista. Entrano in zona punti anche Andrea Locatelli (Yamaha) e Axel Bassani (Ducati Motorcorsa), rispettivamente 10° e 12°. Niente da fare invece per Samuele Cavalieri (Kawasaki Pedercini), ritirato a causa di un problema tecnico.

SUPERBIKE, GP ARAGON – GARA 1

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR

2 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR

3 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1

4 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R

5 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R

6 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR

7 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R

8 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R

9 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1

10 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1

11 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR

12 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R

13 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR

14 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1

15 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR

16 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR

17 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1

18 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR

OT 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R

OT 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR

OT 76 CAVALIERI Samuele Kawasaki ZX-10RR

OT 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R

OT 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R

Foto: worldsbk.com