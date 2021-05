CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Europei di nuoto 2021 in programma a Budapest in Ungheria. Esaurita la prima settimana dedicata a nuoto artistico, tuffi e nuoto di fondo, ora è il momento del nuoto in piscina con tante attese per i 48 azzurri al via. Pellegrini, Martinenghi, Quadarella, Ceccon, Di Liddo, detti e De Tullio. L’Italia cala gli assi da subito nella piscina della Duna Arena che vivrà oggi la prima giornata degli Europei

A caccia del podio e magari anche del gradino più alto, va Gabriele Detti che affronta la gara preferita, i 400 stile libero che hanno più di un pretendente. Con ambizioni ci sono in vasca Marco De Tullio, che parte dal quinto posto iridato di Gwangju e Matteo Ciampi. Nei 400 misti Sara Franceschi vuole confermare quanto di buono mostrato a Riccione, così come protagonista della finale vorrebbe essere Ilaria Cusinato, seconda tre anni fa a Glasgow. Punta al minimo per la qualificazione olimpica la 4×100 femminile con Tarantino, Cocconcelli, Di Pietro e Pellegrini, mentre cerca la conferma sul podio la 4×100 maschile guidata da Ceccon e Miressi ma se la dovrà vedere con Gbr e Russia.

Inizia l’avventura di Simona Quadarella e Martina Rita Caramignoli nelle batterie degli 800 stile. Grande attesa nei 100 rana per Nicolò Martinenghi che affronterà Peaty e Shymanovich. Con lui Alessandro Pinzuti, Federico Poggio e Andrea Castello. Proveranno a puntare alla finale Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli che sono al via assieme a Chiara Tarantino nei 50 stile libero. Stesso obiettivo nei 50 dorso per il tris azzurro al via: Thomas Ceccon, Simone Sabbioni e Lorenzo Mora. Inizia poi l’avventura di Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi nei 100 farfalla: le due ragazze hanno portato ininterrottamente l’Italia sul podio in questa gara da Berlino 2014.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE prima giornata dei Campionati Europei di nuoto 2021 in programma a Budapest in Ungheria: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 con la sessione dedicata alle batterie, mentre le finali sono in programma dalle 18. Buon divertimento!

Foto: LaPresse