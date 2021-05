Nuoto, Europei 2021: Kliment Kolesnikov vola nei 50 dorso e stabilisce il primato del mondo

Il russo Kliment Kolesnikov batte un colpo e lo fa fin delle semifinali dei 50 dorso degli Europei 2021 di nuoto di scena a Budapest (Ungheria).

Acqua bianca nella vasca della Duna Arena e Kolesnikov lascia tutti a bocca aperta, diventando il primo uomo sul pianeta a infrangere il muro dei 24″ (23″93). Una progressione pazzesca del russo che, con grandissima acquaticità, ha toccato la piastra, distanziando considerevolmente tutti gli avversari e facendo capire che la condizione è strepitosa.

In chiave azzurra Simone Sabbioni ha nuotato abbastanza bene, ma non ha infranto la barriera dei 25″: 25″02 per il romagnolo, che comunque è piaciuto per il piglio con cui ha gareggiato. Lo rivedremo in finale, mentre nulla da fare per Thomas Ceccon (14° con il tempo di 25″26). Difficile per Sabbioni che si possa puntare a una medaglia, ma è chiaro che il nostro portacolori ci proverà.

Per la top-3 il greco Apostolos Christou (24″49) e il rumeno Robert-Andrei Glinta (24″57) sono decisamente attrezzati per l’obiettivo.

Foto: LaPresse