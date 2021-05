Con una medaglia di bronzo si conclude una prima giornata agli Europei 2021 di nuoto in cui, oggettivamente, ci si sarebbe aspettati qualcosa di meglio. Il riferimento è all’atto conclusivo dei 400 stile libero: Gabriele Detti e Marco De Tullio fuori dal podio non facevano parte dei programmi, al di là di una preparazione non incentrata su questo evento.

A regalare un bel sorriso al Bel Paese ci hanno pensato i ragazzi della 4×100 stile libero maschile terzi, dunque, alle spalle della Russia e della Gran Bretagna. Una bella prova della formazione tricolore che con il crono di 3’11″87 ha sfiorato il primato italiano di circa mezzo secondo.

Una gara aperta in maniera spettacolare da Alessandro Miressi che, impressionando per la potenza in acqua, ha realizzato il crono di 47″74, nuovo record nazionale (prec. 47″92). Per il piemontese si tratta del terzo crono al mondo dell’anno e una bella iniezione di fiducia in vista di quel che sarà, soprattutto alle Olimpiadi di Tokyo.

“Sono contento del record italiano. Stamattina mi sentivo di avere ancora qualcosa da dare. Questo è un punto di importante di partenza in vista delle Olimpiadi“, le parole di Miressi (fonte: FIN). Al velocista principe del Bel Paese si è associato anche Lorenzo Zazzeri: “Nel complesso è una bella medaglia, pensavo di poter andare anche più forte. Ci tengo a dedicare questo bronzo ai bambini e ai ragazzi che ci stanno guardando e che non possono ancora tornare in piscina“.

Grande entusiasmo per Thomas Ceccon, che in terza frazione ha nuotato un ottimo 47″98: “Il crono non è male. E’ una bella emozione per me“. A chiudere il cerchio è stato Manuel Frigo, colui che ha toccato la piastra per ultimo: “Ho forzato un po’ il passaggio. Ma dire proprio che non mi posso lamentare oggi. Siamo tutti nel pieno della preparazione“.

Foto: LaPresse