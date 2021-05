CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA 5 KM MASCHILE: VITTORIA DI GREGORIO PALTRINIERI

LA CRONACA DELLA 5 KM DONNE

15.57: Grazie per averci seguito in questa splendida giornata. L’appuntamento è domani con la doppia sfida sulla distanza olimpica della 10 km. Buon pomeriggio!

15.55: Questa la classifica finale della 5 km uomini:

1 ITA PALTRINIERI Gregorio 55:43.3

2 FRA OLIVIER Marc-Antoine 55:45.1 1.8

3 ITA VERANI Dario 55:46.6 3.3

4 HUN RASOVSZKY Kristof 55:47.3 4.0

5 FRA FONTAINE Logan 55:47.5 4.2

6 ITA GUIDI Marcello 55:47.7 4.4

7 FRA WALLART Jules 55:49.5 6.2

8 RUS ABROSIMOV Kirill 55:50.2 6.9

9 GER WELLBROCK Florian 55:50.5 7.2

10 GER STRAUB Ruwen 55:51.3 8.0

11 GER MUFFELS Rob 55:57.5 14.2

12 HUN BETLEHEM David 56:00.4 17.1

13 ESP PUJOL BELMONTE Guillem 56:55.5 1:12.2

14 RUS BELYAEV Kirill 56:56.3 1:13.0

15 RUS ADEEV Denis 56:56.9 1:13.6

16 SUI SCHREIBER Christian 56:57.4 1:14.1

17 HUN SZEKELYI Daniel 57:01.0 1:17.7

18 SRB FARKAS Tamas 57:02.2 1:18.9

19 BEL VANHUYS Logan 57:02.6 1:19.3

20 CZE INGEDULD Vit 57:03.0 1:19.7

15.50: Il podio della 5 km: Gregorio Paltrinieri d’oro in 55’43″3, argento per il francese Olivier in 55’45″1, bronzo per Verani, compagno di allenamenti di Paltrinieri, in 55’46″6

15.49: Si chiude una giornata trionfale per l’Italia negli Europei di nuoto di fondo. L’oro di Paltrinieri, il secondo oro per gli azzurri, l’argento di Giulia Gabbrielleschi e il bronzo di Dario Verani.

15.48: E siamo solo all’inizio. E’ passata un po’ in secondo piano la grande impresa dell’azzurro Verani, al debutto europeo, che è riuscito con un finale straordinario a conquistare un bronzo splendido

15.46: “E’ incredibile, è il mio primo Europeo, la 5 km l’ho fatta due volte e l’ho sempre vinta. Nel finale ho dato qualche spallata, mi sono buttato ed è andata. E’ una grande soddisfazione. Mancava da un po’ l’oro europeo”. Queste le prime dichiarazione di Paltrinieri da campione d’Europa

15.45: Che gara incredibile, fantastica di Gregorio Paltrinieri! Ha saputo soffrire, ha presso botte e calci in gruppo, a un certo punto sembrava quasi fuori e alla fine ha piazzato la botta vincente, ha vinto in un modo diverso, ha vinto con lo sprint finale. Questo è il nuovo Paltrinieri?

15.44: Sesto posto per Marcello Guidi a completare una prova di squadra straordinaria

15.44: E’ stato un finale convulso, incredibile, Paltrinieri ha trovato la scia giusta e ha battuto Olivier che aveva staccato Rasovszky nel finale e terzo posto per Dario Verani!!!

15.43: FINALE DEVASTANTE DELL’AZZURRO CHE NON HA LASCIATO SCAMPO AI RIVALI E DOVREBBE ESSERRCI ANCHE UN BRONZO PER L’ITALIA

15.42: GREGORIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PALTRINIERIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII CAMPIONE D’EUROPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

15.41: FANTASTICO FINALE DI GREG

15.40: Paltrinieri in testa quando si entra nel rettilineo finale

15.40: Grande bagarre, cambiano le cose in frettissima, Ci sono sei atleti praticamente nella stessa linea

15.39: Perde lucidità Rasovszky, sembra Olivier a passarlo, Paltrinieri lo affianca

15.37: Rasovszky davanti all’ultima boa, mancano 300 metri, Paltrinieri insegue

15.36: Adesso è dura per Paltrinieri, c’è chi è più forte di lui in volata e soprattutto Rasovszky sembra aver preso un vantaggio importante. Bene i francesi Fontaine e Olivier

15.35: Rasovszky resta sempre al comando, Paltrinieri fatica a trovare la traiettoria per via delle correnti

15.34: Rasovszky davanti, Fontaine si prota al secondo posto, Olivier terzo, Paltrinieri, Guidi e Verani ad inseguire ma adesso è dura andare a prendere l’ungherese

15.32: Rasovszky sembra aver trovato il ritmo giusto, Paltrinieri che ha perso la calottina lo insegue ma c’è luce

15.31: La scelta giusta è stata quella dell’ungherese che adesso ha un vantaggio netto

15.30: Si apre a ventaglio il gruppo dei primi, Paltrinieri a destra, Rasovsky a sinistra

15.29: Risponde Rasovszky che si porta sulla sinistra del campo di gara

15.28: Rompe gli indugi Paltrinieri e si porta al comando! Attenzione al forcing dell’azzurro

15.28: Alla prima boa dell’ultimo giro Rasovszky, Olivier e Paltrinieri davanti

15.26: Olivier e Rasovszky sono sulla stessa linea, dietro Wellbrock, Paltrinieri in scia di Olivier

15.23: Alla fine del secondo giro Rasovszky davanti, Olvier secondo, terzo posto per Wellbrock, poi Fontaine e Paltrinieri, poco più indietro Verani e Guidi. Ancora tutto aperto

15.20: Paltrinieri ha ricucito lo strappo con Wellbrock

15.19: Rasovszky davanti, all’inseguimento Olivier e Wellbrock, Paltrinieri e Abrosimov sulla stessa linea

15.18: Paltrinieri sembra aver sofferto l’accelerazione di Rasovszky

15.17: Parte Rasovszky, si allarga il fronte degli inseguitori con Abrosimov, Olivier e Fontaine che si portano sui primi

15.14: Si allarga il fronte dei battistrada, da dietro alzano il ritmo. Paltrinieri davanti, Rasovszky, Wellbrock e Muffels sulla stessa linea ma ci sono anche Olivier, Vanhuys, Abrosimov e Guidi dopo mezz’ora di gara

15.12: Strappo dell’ungherese Rasovszky, Paltrinieri reagisce

15.08: Distanze invariate dopo 23′ di gara. Vedremo chi sarà il primo ad attaccare e vedremo come reagiscono i francesi, abituati a una gara di rincorsa

15.05: Anche Verani è nella parte centrale del gruppo, ancora ben posizionato

15.02: Iniziano a staccarsi i primi atleti in fondo al gruppo, ritmo costante, non indiavolato, adesso Rasovszky prova a prendere la testa

15.00: Ci sono tre atleti sulla stessa linea: Paltrinieri, Wellbrock e Rasovszky, Guidi e Abrosimov a inseguire

14.58: Ritmo meno elevato, Wellbrock si mette in scia

14.56: Dopo 1000 metri tiratissimi Wellbrock si rialza, fa qualche bracciata a dorso. Apparentemente un test per il tedesco

14.55: Paltrinieri rompe gli indugi e si mette all’inseguimento di Wellbrock

14.54: Wellbrock continua a tenere alto il ritmo, Rasovszky è in scia, più staccati gli inseguitori con Paltrinieri e Guidi

14.50: Wellbrock alla prima boa ha già in vantaggio importante, Paltrinieri insegue al quinto/sesto posto, secondo posto per Rasovszky

14.48: Violenta accelerazione del tedesco che guadagna subito un buon vantaggio

14.48: Wellbrock si mette subito a fare l’andatura

14.46: Paltrinieri si mette subito sulla linea di testa

14.45: Partita la gara

14.43. Senza muta Wellbrock

14.41: Gli atleti stanno prendendo posto sul pontile di partenza

14.38: Questa la lista dei partenti della 5 km maschile:

101 HUN RASOVSZKY Kristof

102 RUS BELYAEV Kirill

103 SRB FARKAS Tamas

104 EST PAAVO Sander

105 BEL VANHUYS Logan

106 HUN SZEKELYI Daniel

107 ITA GUIDI Marcello

108 ITA PALTRINIERI Gregorio

109 HUN BETLEHEM David

110 ESP PUJOL BELMONTE Guillem

111 FRA FONTAINE Logan

112 GER STRAUB Ruwen

113 CZE KOZUBEK Matej

114 FRA WALLART Jules

115 SUI SCHREIBER Christian

116 SVK PECIAR Tomas

117 FRA OLIVIER Marc-Antoine

118 RUS ABROSIMOV Kirill

119 GER WELLBROCK Florian

120 AUT HERCOG Jan

121 CZE INGEDULD Vit

122 CZE STRAKA Martin

123 RUS ADEEV Denis

124 ITA VERANI Dario

125 GER MUFFELS Rob

14.35: Sono tre gli azzurri al via. Assieme a Paltrinieri ci sono due debuttanti, Marcello Guidi, 24 anni la scorsa settimana e Dario Verani, 26 anni

14.33: Non mancano i rivali per l’azzurro Paltrinieri che se la vedrà principalmente con i suoi rivali più agguerriti nelle acque libere, il tedesco Wellbrock e il francese Olivier. Attenzione anche all’ungherese Rasovszky

14.30: E’ la prima gara di un vero tour de force a cui si sottoporrà il campione modenese Gregorio Paltrinieri in queste due settimane. Si parte con le acque libere e una due giorni di grandi gare: oggi la 5 km e domani la distanza olimpica, la 10 km

14.28; Buongiorno agli amici di OA Sport e bentornati alla diretta live della 5 km di nuoto di fondo che apre il programma maschile degli Europei di Budapest

12.07: Grazie per averci seguito per questa prima gara di giornata, appuntamento alle 14.45 per la seconda gara, la 5 km maschile

12.06: Questa la classifica finale della 5 km femminile:

1 NED VAN ROUWENDAAL Sharon 58:45.2

2 ITA GABBRIELLESCHI Giulia 58:49.3 4.1

3 FRA CASSIGNOL Oceane 58:51.4 6.2

4 FRA GRANGEON Lara 58:56.4 11.2

5 GER BECK Leonie 58:57.2 12.0

6 ITA TADDEUCCI Ginevra 58:57.8 12.6

7 GER SPIWOKS Jeannette 58:59.4 14.2

8 POR ANDRE’ Angelica 51:04.6 9.7

9 ITA POZZOBON Barbara 61:03.2 8.3

10 AUT ENKNER Johanna 52:11.2 (1) 1:16.3

12.03: Inizia molto bene l’Italia del nuoto di fondo con l’argento di Giulia Gabbrielleschi nella 5 km e l’appuntamento è per oggi pomeriggio con Paltrinieri che ci proverà nel pomeriggio a conquistare il primo podio del suo Europeo

12.00: Prova di grande solidità di Giulia Gabbrielleschi che si è inchinata solo alla super campionessa olandese Van Rouwendaal che si conferma ad altissimo livello. Bravissima anche Taddeucci, che è stata protagonista ad altissimo livello chiudendo al sesto posto, un po’ stanca nel finale Pozzobon che ha perso un paio di posizioni chiudendo nona

11.59: ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAA!!! Grande gara di Giulia Gabbrielleschi che ha tenuto il ritmo di Van Rouwendaal che vince l’oro. Bronzo per Cassignol, sesta Taddeucci, ottava o nona Pozzobon

11.59: Ultimi 50 metri Van Rouwendaal nettamente prima, Gabbrielleschi nettamente seconda

11.58: Van Rouwendaal davanti, Gabbrielleschi seconda sul rettilineo finale!

11.57: Attenzione perchè Gabbrielleschi si toglie dalla scia ma Van Rouwendaal accelera ancora

11.56: A 300 metri dal traguardo Van Rouwendaal, Gabbrielleschi, Cassignol e Grangeon: sono sempre loro davanti, le altre sono staccate di qualche metro

11.55: Van Rouwendaal continua a spingere, Gabbrielleschi risponde bene, vedremo cosa accadrà negli ultimi 500 metri

11.54: Ancora l’attacco di Van Rouwendaal, Gabbrielleschi risponde, Grangeon dietro sembra perdere qualche centimetro da Cassignol

11.52: Van Rouwendaal, Gabbrielleschi, Cassignol, Grangeon, Taddeucci, Beck, Spiwoks, Pozzobon nelle prime otto posizioni all’ultimo rilevamento, mancano 700 metri al traguardo

11.50: Reagiscono Taddeucci e Pozzobon da dietro e provano a riportarsi su Grangeon

11.48: A un km dal traguardo Van Rouwendaal, Gabbrielleschi, Cassignol e Grangeon nelle prime quattro posizioni, più staccate le altre atlete con Taddeucci e Pozzobon

11.48: Attenzione perchè sta risalendo la francese Grangeon che è quarta. C’è luce fra lei e Taddeucci che è quinta

11.47: Altro strappo di Van Rouwendaal che accelera e si gira, Gabbrielleschi sembra aver perso un po’ di terreno ma non troppo

11.46: Cassignol si è ripresa il terzo posto, Taddeucci sembra un po’ in difficoltà dopo aver accelerato

11.44: Sono otto le atlete che hanno preso il largo, ci sono le tre azzurre e le altre sono fuori dai giochi

11.43: Taddeucci sta bene, ha superato Cassignol, è terza al momento e sembra avere molte energie

11.42: Van Rouwendaal sta aumentando il ritmo ulteriormente, Gabbrielleschi prova a rispondere, Taddeucci è quarta alle spalle di Cassignol

11.40: Alla fine del secondo giro: Van Rouwendaal apparentemente in controllo in testa, Gabbrielleschi bene alle sue spalle, 2″5, terzo posto per Cassignol, più staccata, Taddeucci quinta con Spiwoks e Pozzobon settima dietro a Beck

11.38: Sono otto le atlete davanti, con tutte le azzurre

11.36: Sempre Van Rouwendaal a dettare il ritmo, molto bene le due azzurre alle sue spalle ma dietro non mollano

11.33: Sono due le azzurre all’inseguimento di Van Rouwendaal: Gabbrielleschi e Taddeucci, c’è Cassignol tra le prime, Pozzobon sesta, gruppo allungato

11.31: Gabbrielleschi all’inseguimento di Van Rouwendaal quando si sono superati i 30 minuti di gara e i 2500 metri

11.29: Se ne va l’olandese Van Rouwendaal, che prende un piccolo vantaggio e potrebbe piazzare il break vincente

11.27: Si muove l’olandese Van Rouwendaal che si porta in seconda posizione

11.24: Cresce leggermente il ritmo anche, gruppo un po’ più allungato, Gabbrielleschi e Taddeucci sono sempre nelle prime posizioni, Pozzobon è nella pancia del gruppo

11.21: Spiwoks, Gabbrielleschi, Beck, Taddeucci: molto bene le azzurre nel primo giro, attente le ragazze italiane che non stanno comunque spendendo tanto

11.18: Spiwoks prova a prendere qualche metro di vantaggio a pochi metri dalla fine del primo di tre giri, alle sue spalle Gabbrielleschi

11.12: Dopo 940 metri Spiwoks davanti e Gabbrielleschi alle sue spalle. Ci sono tutte le migliori nelle prime posizioni, Van Rouwendaal è decima a 3″ ma il ritmo è piuttosto blando

11.05: Gruppo compatto dopo i primi 5 minuti di gara, non ci sono atlete che si staccano

11.00: Partita la 5 km femminile

10.55: Nel pomeriggio dalle 14.45 scatterà la 5 km maschile con Gregorio Paltrinieri

10.52: Le grandi favorite della gara femminile sono l’olandese Van Rouwendaal, la francese Grangeon e la tedesca Beck.

10.48: Al via 20 atlete a caccia del titolo continentale: Spiwoks (Ger), Sorokina (Rus), Benesova (Cze), Pleskotova (Cze), Giannopoulou (Gre), Cassignol (Fra), Ermakova (Rus), Sterbova (Cze), Vas (Hun), Enkner (Aut), Van Rouwendaal (Ned), Szimcsak (Hun), Andrè (Por), Grangeon 8Fra), Kolesnikova (Rus), Beck (Ned)

10.45: Sono tre le italiane al via nella 5 km femminile: la più accreditata per giocarsi un posto sul podio è la toscana Giulia Gabbrielleschi, argento a Glasgow nella 10 km, poi ci sono Barbara Pozzobon e Ginevra Taddeucci

10.42: Oggi sono in programma due gare, entrambe sulla distanza non olimpica dei 5 km. Le donne partiranno alle 11, gli uomini alle 14.45

10.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla prima giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto di fondo di scena a Budapest

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto di fondo di scena a Budapest (Ungheria). In questa prima giornata (12 maggio) si assegnano due titoli di specialità non olimpiche: i 5 km femminili al mattino e i 5 km femminili al pomeriggio.

Due gare nelle quali si preannuncia spettacolo e battaglia ad altissimi livelli. L’Italia punta forte su queste due competizioni: nella prima la atleta di punta della formazione azzurra è Giulia Gabbrielleschi che a Glasgow riuscì a salire sul podio nella 10 km conquistando un prestigioso bronzo e che vuole concedere il bis in una gara che si addice alle sue caratteristiche. Al via anche altre due atlete italiane da tenere d’occhio, la ventottenne Barbara Pozzobon e la ventitreenne Ginevra Taddeucci. Le grandi favorite della gara femminile sono l’olandese Van Rouwendaal, la francese Grangeon e la tedesca Beck.

In campo maschile tutti i fari sono puntati su Gregorio Paltrinieri, che inizia il suo tour de force agli Europei dove affronterà nel nuoto di fondo 5 e 10 km e staffetta. Si parte con la 5 km dove si troverà di fronte un paio di avversari da tenere d’occhio anche in prospettiva olimpica: uno su tutti il tedesco Wellbrock, grande specialista delle lunghe distanze e minaccia numero uno anche in piscina, in particolare sui 1500 stile e il francese Marc-Antoine Olivier. Al via per l’Italia i debuttanti Marcello Guidi e Dario Verani.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto di fondo di scena a Budapest (Ungheria): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il programma prevede la 5 km femminile alle 11 e la 5 km maschile alle 14.45!

