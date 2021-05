Gregorio Paltrinieri ha vinto la 5 km degli Europei 2021 di nuoto di fondo. L’azzurro si è imposto al Lupa Lake di Budapest, imponendosi per la prima volta in carriera a livello internazionale in questa specialità. Il Campione Olimpico dei 1500 metri ha fatto la differenza con un micidiale rush finale: dopo essere rimasto sempre nel gruppo di testa, il carpigiano ha alzato il ritmo della sua azione negli ultimi 300 metri e si è imposto in maniera perentoria, demolendo tutti gli avversari in maniera nitida e arrivando al traguardo in solitaria. Di seguito il VIDEO della vittoria di Gregorio Paltrinieri nella 5 km degli Europei 2021 di nuoto.

VIDEO GREGORIO PALTRINIERI VITTORIA 5 KM EUROPEI

💥 ¡Vaya final de prueba! #Budapest2021 📊 Gregorio Paltrinieri se impone en unos emocionantes metros finales y el español Guillem Pujol acaba en 13º posición 🔗 https://t.co/wgAVMDSNo2 pic.twitter.com/2qmF4fTGZ0 — Teledeporte (@teledeporte) May 12, 2021

Foto: Lapresse