Si era in attesa dell’ufficialità ed è puntualmente arrivata: Gregorio Paltrinieri guiderà la Nazionale italiana di nuoto di fondo nelle acque libere di Budapest (Ungheria), sede degli Europei che coinvolgerà anche altre specialità “acquatiche” come il nuoto in piscina.

Pertanto, Greg ha confermato quello che già aveva annunciato a Riccione nel corso degli Assoluti primaverili e prenderà parte sia alla competizione di fondo che a quella in vasca, rispettivamente previste dal 12 al 16 maggio e dal 17 a 23 del mese citato. Un bel tour de force per il campione carpigiano che, stando alle indicazioni della vigilia, nuoterà nella 5 e nella 10 km e anche nel Team event (4x1250m).

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coppernuoto) 5 e 10 Km, Mario Sanzullo (Fiamme Oro / CC Napoli) 10 Km, Domenico Acerenza (Fiamme Oro / CC Napoli) 10 Km, Dario Verani (Esercito / Team Livorno) 5 Km, Marcello Guidi 5 Km (Fiamme Oro / RN Cagliari), Matteo Furlan (Marina Militare / Team Veneto) 25 Km, Simone Ruffini (Fiamme Oro / CC Aniene) 25 Km, Alessio Occhipinti (Fiamme Oro / CC Aniene) 25 Km; Rachele Bruni (Fiamme Oro / Aurelia Nuoto) 5 e 10 Km, Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro / Nuotatori Pistoiesi) 5 e 10 Km; Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro / CC Napoli) 5 Km, Barbara Pozzobon (Fiamme Oro / Hydros) 25 Km, Veronica Santoni (CC Aniene) 25 Km.

Una prova generale, dunque, prima delle Olimpiadi di Tokyo per Paltrinieri che come è noto gareggerà in Giappone negli 800 e nei 1500 stile libero in piscina (distanza nella quale vinse l’oro a Cinque Cerchi a Rio 2016) e nella 10 km nelle acque libere. Squadra italiana, comunque, molto ben attrezzata con altri atleti al via di un certo rilievo, come Mario Sanzullo (anch’egli qualificato per i Giochi), senza dimenticare Rachele Bruni (argento olimpico a Rio 2016 nella 10 km e con il pass per Tokyo già in tasca) e Arianna Bridi, che vorrà far vedere le sue grandi qualità e riscattarsi dopo la mancata qualificazione olimpica dopo i Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud).

Foto: LaPresse