Una sfida. Avrà questi crismi l’esperienza negli Europei di nuoto a Budapest (Ungheria) di Gregorio Paltrinieri. Il campione olimpico dei 1500 stile libero a Rio 2016 sarà impegnato su due fronti: le acque libere e la piscina nelle sue specialità (800 e 1500 sl).

Il fondo è entrato a far parte del suo programma nell’ultimo quadriennio per centrare un obiettivo molto ambizioso: vincere nella 10 km in acque libero, oltre che nelle prove tra le corsie, e realizzare un’impresa alle Olimpiadi di Tokyo. Una prova generale sarà nella competizione continentale visto che l’avventura di Greg prenderà il via a partire da domani (ore 14.45) nelle 5 km di fondo e proseguirà nella 10 km di giovedì 13 e nel team Team Event di sabato 15 maggio.

“Agli Europei voglio fare tutto e testarmi“, così si era espresso Paltrinieri agli Assoluti. Oltre che nel fisico, la grandezza del nuotatore nostrano è nella testa: alzare l’asticella e porsi nuovi traguardi da raggiungere sono alla base di chi in piscina ha vinto moltissimo. Le acque libere, probabilmente, sono state uno stimolo ulteriore per andare avanti con estrema determinazione e voglia di imporsi.

Nella 5 km di domani gli avversari verranno dal gruppo dei francesi, grandi interpreti della specialità, senza sottovalutare il padrone di casa Kristóf Rasovszky, che non vorrà essere secondo a nessuno. In sostanza, con l’eccezione del tedesco Florian Wellbrock, ci sarà un parterre importante per l’azzurro e il test sarà assolutamente probante.

Foto: LaPresse