CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-BASILASHVILI (2° MATCH DALLE 10.00)

Il programma di Musetti-Opelka – Il riepilogo della seconda giornata – La cronaca di Musetti-Hurkacz

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro fra Lorenzo Musetti e Reilly Opelka, valevole per il secondo turno della parte bassa di tabellone degli Internazionali d’Italia 2021. Il carrarese va a caccia del secondo ottavo di finale consecutivo al Foro Italico, dopo quello dell’edizione 2020.

Il toscano non ha dovuto spendere particolari energie per passare il primo turno: Hubert Hurkacz si è ritirato sul 6-4 2-0 in favore dell’azzurro che stava in ogni caso giocando una partita solida e continua contro il vincitore di Miami. Il 19enne di Carrara si trova bene nelle condizioni di Roma, congeniali per il suo gioco fatto di variazioni ed imprevedibilità, ma non a velocità di crociera eccessive. Per Musetti si tratterebbe del terzo ottavo di finale a livello Masters 1000 dopo gli Internazionali 2020 e Miami di quest’anno.

Di fronte c’è un tennista che viaggia invece a velocità altissime, il big server americano Reilly Opelka. Il gigante di St. Joseph, il giocatore più alto del circuito (2.11 m), si è sbarazzato al primo turno di Richard Gasquet e vuole riscattarsi dopo le recenti apparizioni. Lo statunitense non vinceva un match dagli Australian Open contro Lu, per il resto erano arrivate eliminazioni al debutto a Rotterdam, Doha, Dubai, Miami e Madrid.

La chiave della partita sarà il servizio dell’americano e la risposta di Musetti: l’azzurro dovrà essere lesto e pronto a sfruttare possibili passaggi a vuoto del suo avversario e cercare di entrare il più possibile nello scambio, muovendo il classe 1997 che è molto lento negli spostamenti a causa della stazza.

Nessun incontro fra i due in match ufficiali: chi vince questo incontro se la vedrà contro il vincente del derby russo fra Aslan Karatsev e Daniil Medvedev.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno degli Internazionali d’Italia tra Lorenzo Musetti e Reilly Opelka. La partita è programmata come terza a partire dalle ore 10.00 sul Campo 1. Noi vi aggiorneremo per comunicarvi l’orario d’inizio del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti.

Foto: LaPresse