Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Moto3 2021. Sullo storico tracciato di Jerez de la Frontera si va a deciderà chi vincerà in terra andalusa, con una gara che si annuncia quanto mai interessante, come consuetudine nella classe più leggera

Il programma della domenica della Moto3 si aprirà alle ore 8.20 con il warm-up, gli ultimi 20 minuti a disposizione di team e piloti per apportare le modifiche conclusive alle rispettive moto. La gara, come al solito, scatterà alle ore 11.00 e metterà in palio 25 pesantissimi punti in ottica classifica generale. Sotto questo aspetto comanda la situazione il sorprendente “Rookie Meraviglia” Pedro Acosta. Il classe 2004, infatti, ha iniziato il campionato in maniera clamorosa. Dopo il secondo posto a Losail 1, infatti, lo spagnolo ha piazzato la doppietta tra Losail 2 e Portimao, facendo capire di essere davvero un diamante ancora grezzo. I suoi 31 punti di margine su Jaume Masià sono già un bel bottino, contando che all’inseguimento troviamo Darryn Binder e Niccolò Antonelli a -34, quindi Andrea Migno a -41.

Davanti a tutti prenderà il via Tatsuki Suzuki con Jeremy Alcoba e Andrea Migno. Seconda fila con Gabriel Rodrigo, Romano Fenati e John McPhee. Settimo Darryn Binder, quindi Ayumu Sasaki e Niccolò Antonelli. Solamente 13° Pedro Acosta, ma fa peggio Jaume Masià, che chiuderà la quinta fila.

La domenica del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale Moto3 2021, prenderà il via alle ore 8.20 con il warm-up, mentre la gara scatterà alle ore 11.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’intera giornata sul tracciato di Jerez de la Frontera, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe più leggera.

Credit: MotoGP.com