Moto3, Tatsuki Suzuki centra la terza pole consecutiva a Jerez! 3° Migno, seconda fila per Fenati

Terza pole position consecutiva a Jerez de la Frontera per Tatsuki Suzuki, autore del miglior tempo nelle qualifiche odierne del Gran Premio di Spagna 2021, quarta tappa stagionale del Motomondiale. Si tratta della quinta partenza al palo della carriera nel Mondiale Moto3 per il pilota giapponese del Team SIC58 Squadra Corse, capace di fermare il cronometro in 1’45″807 al termine di un Q2 a dir poco rocambolesco.

Suzuki che, insieme ad un’altra decina di piloti, non ha potuto effettuare l’ultimo time-attack per aver preso la bandiera a scacchi dopo il giro di lancio. Lo spagnolo Jeremy Alcoba ne ha approfittato e, grazie ad un ultimo run efficace in solitaria, si è preso la seconda posizione in griglia a 125 millesimi dalla pole precedendo il migliore degli italiani Andrea Migno.

Il romagnolo del Team Snipers, autore del record della pista in FP3, ha strappato la terza piazza a due decimi dalla vetta grazie ad un primo run positivo, anche se resta il rammarico per non aver potuto provare l’ultimo giro veloce con il secondo treno di gomme nuove. Seconda fila composta dall’argentino Gabriel Rodrigo, 4° a 0.241, dall’azzurro Romano Fenati, 5° a 0.359, e dallo scozzese John McPhee, 6° a 0.378.

Settima piazza nonostante una brutta caduta per il sudafricano Darryn Binder, molto temibile in ottica gara, mentre completano la top10 il giapponese Ayumu Sasaki, il romagnolo Niccolò Antonelli ed il turco Deniz Oncu. Qualifica deludente per la coppia del Team Red Bull KTM Ajo, con Pedro Acosta 13° e Jaume Masià 15° che dovranno giocoforza inventarsi una grande rimonta domani.

Eliminati tutti gli italiani costretti ad affrontare il Q1: 23° in griglia Dennis Foggia (chiamato domani ad una rimonta clamorosa), 24° Riccardo Rossi e 25° Stefano Nepa.

RISULTATI QUALIFICHE GP SPAGNA 2021 MOTO3

1 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA Q2 1’45.807 3 5 209.7

2 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA Q2 1’45.932 6 6 0.125 0.125 207.6

3 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA Q2 1’46.007 2 5 0.200 0.075 210.9

4 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA Q2 1’46.048 6 6 0.241 0.041 208.4

5 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA Q2 1’46.166 6 6 0.359 0.118 208.0

6 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA Q2 1’46.185 2 4 0.378 0.019 207.2

7 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA Q2 1’46.288 2 2 0.481 0.103 206.8

8 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM Q2 1’46.312 6 7 0.505 0.024 210.1

9 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM Q2 1’46.440 3 5 0.633 0.128 212.1

10 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM Q2 1’46.449 7 8 0.642 0.009 210.9

11 28 Izan GUEVARA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS Q2 1’46.522 6 6 0.715 0.073 209.7

12 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA Q2 1’46.566 2 5 0.759 0.044 208.4

13 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’46.667 3 6 0.860 0.101 207.2

14 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM Q2 1’46.714 3 5 0.907 0.047 211.7

15 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’46.843 2 5 1.036 0.129 210.9

16 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM Q2 1’47.060 3 5 1.253 0.217 206.5

17 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA Q2 1’47.517 3 7 1.710 0.457 210.9

18 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA Q2 1’47.686 3 5 1.879 0.169 206.8

19 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM Q1 1’46.579 5 5 (*) 0.441 210.9

20 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA Q1 1’46.737 3 6 (*) 0.599 0.158 207.6

21 11 Sergio GARCIA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS Q1 1’46.754 6 6 (*) 0.616 0.017 208.8

22 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA Q1 1’46.763 6 6 (*) 0.625 0.009 210.5

23 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA Q1 1’46.777 6 6 (*) 0.639 0.014 212.5

24 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM Q1 1’46.830 6 6 (*) 0.692 0.053 211.7

25 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM Q1 1’46.839 3 6 (*) 0.701 0.009 211.7

26 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM Q1 1’46.867 6 6 (*) 0.729 0.028 207.2

27 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM Q1 1’47.114 3 6 (*) 0.976 0.247 209.7

28 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA Q1 1’47.686 6 6 (*) 1.548 0.572 210.1

Credit: MotoGP.com Press