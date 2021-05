LIVE Moto3, GP Spagna in DIRETTA: Acosta cala il tris in casa! Fenati conquista il secondo posto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.55 Acosta resta il leader del Mondiale con oltre 50 punti di gap su Andrea Migno che con il quarto posto odierno raggiunge il secondo posto assoluto. Grazie a tutti per averci seguito nel GP di Spagna. Un saluto a tutti!

11.53 Lo spagnolo Jaume Masià mostra tutta la frustrazione per l’incidente nell’ultima curva. Il pilota KTM segna un nuovo 0 in classifica che pesa in ottica campionato.

11.50 Primo podio in stagione per Fenati. Quarto posto per Migno che sfiora il podio al termine di una bella corsa.

11.48 Jeremy Alcoba conquista il podio dopo aver scontato due long lap penalty. Il padrone di casa di Gresini è stato protagonista di una prova incredibile.

11.45 Nuovo record per Acosta che diventa il pilota più giovane della storia a conquistare tre affermazioni consecutive. Lo spagnolo allunga in campionato con quattro consecutivi da marzo ad oggi.

11.44 Che gara e che finale a Jerez! Acosta ha conquistato il primato nel momento giusto ed è riuscito ad allungare sui rivali che nel finale si sono eliminati nell’ultima curva. Errore di Oncu che ha sfiorato la prima vittoria in carriera.

11.43 La classifica conclusiva:

1 37 P. ACOSTA 39:22.266 2 55 R. FENATI +0.417 3 52 J. ALCOBA +0.527 4 16 A. MIGNO +0.548 5 71 A. SASAKI +0.971 6 99 C. TATAY +0.997 7 50 J. DUPASQUIER +1.043 8 23 N. ANTONELLI +1.144 9 43 X. ARTIGAS +1.383 10 6 R. YAMANAKA +1.596

11.40 Finale incredibile!!! Acosta vince per la terza volta consecutiva, mentre nell’ultima curva abbiamo assistito all’erroraccio di Oncu. Il turco è caduto ed ha costretto al ritiro anche Masià e Binder. Secondo posto per Romano Fenati che precede sotto la bandiera a scacchi Alcoba.

-1 Acosta strappa la leadership nella curva 6 e prova a scappare!

-1 Ultimo passaggio! Ancora le KTM davanti con Fenati che cerca il podio!

-1 CHE RISCHIO PER ACOSTA! Il leader del campionato rischia di cadere ed apre un piccolo gap tra Oncu e Masià. Fenati deve ricucire il duo di testa.

-2 Ritiro per Dennis Foggia, mentre Fenati torna al quarto posto. Gara incredibile!

-3 Le KTM rispondono a Fenati. Oncu, Acosta e Masià attaccano Fenati che in curva 6 riprende il secondo posto.

-4 Fenati ancora! All’intero di curva 6 le KTM cedono il passo al #55 del gruppo che insegue il primo acuto in stagione.

-4 La classifica aggiornata:

1 53 D. ÖNCÜ 31:39.370 2 55 R. FENATI +0.141 3 37 P. ACOSTA +0.257 4 40 D. BINDER +0.347 5 5 J. MASIA +0.453 6 99 C. TATAY +0.715 7 52 J. ALCOBA +0.865 8 71 A. SASAKI +1.006 9 50 J. DUPASQUIER +1.097 10 43 X. ARTIGAS +1.296

-5 Fenati, Acosta ed Oncu sono i tre che sembrano un gradino sopra alla concorrenza!

-5 Errore di Migno in curva 13. Il romagnolo di Snipers ha perso l’anteriore ed ha rischiato di cadere.

-6 Ancora Fenati! Oncu riprende la leadership della corsa dopo uno splendido attacco dell’italiano che si contende la Top3.

-6 Acosta beffa Fenati, ma il #55 resiste e restituisce il favore al leader del Mondiale.

-7 ROMANO FENATI! Che mossa del portacolori di Max Racing che in curva 4 passa le quattro KTM! Grande prova di forza per l’italiano!

-8 Gruppo che si sfalda. Sette piloti sono rimasti a contendersi il successo e tra di loro ci sono Fenati e Migno. Binder, Sasaki, Masià, Acosta ed Oncu sono gli altri che molto probabilmente si giocheranno la corsa.

-9 La classifica aggiornata:

1 53 D. ÖNCÜ 23:59.358 2 37 P. ACOSTA +0.089 3 5 J. MASIA +0.145 4 55 R. FENATI +0.219 5 40 D. BINDER +0.342 6 71 A. SASAKI +0.437 7 16 A. MIGNO +0.619 8 43 X. ARTIGAS +1.501 9 99 C. TATAY +1.783 10 52 J. ALCOBA +1.801

-10 Romano Fenati sale al quarto posto ed attacca l’armata KTM. Acosta e Masià attaccano Oncu che mantiene il comando della corsa.

-10 Caduta in curva 2 per Tatsuki Suzuki. Il giapponese è costretto al ritiro.

-10 Attenzione ai limiti della pista! Continuano ad arrivare degli avvertimenti dalla direzione gara.

-11 KTM al comando con tre moto. Oncu precede Masià ed Acosta!

-12 Acosta! Che mossa dello spagnolo che infila Binder in curva 6 con una staccata impressionante. KTM cerca il poker con quattro moto nella Top10.

-12 La classifica aggiornata:

1 53 D. ÖNCÜ 17:42.434 2 40 D. BINDER +0.160 3 37 P. ACOSTA +0.414 4 55 R. FENATI +0.518 5 5 J. MASIA +0.687 6 16 A. MIGNO +0.755 7 71 A. SASAKI +0.842 8 11 S. GARCIA +0.945 9 24 T. SUZUKI +1.024 10 43 X. ARTIGAS +1.168

-13 Binder cede la leadership ad Oncu. Acosta resta terzo davanti a Fenati e Masià.

-14 Darry Binder! Ottima mossa per il pilota di Sprinta che sale al comando dopo una spettacolare lotta su Acosta ed Oncu.

-14 Migno e Fenati si disturbano nell’ultimo settore e vengono beffati da Sasaki che passa quarto. Binder cerca di tenere il passo delle KTM, ma sul dritto non c’è storia.

-15 Pedro Acosta! Il leader del Mondiale sale al comando con un sorpasso su Deniz Oncu in curva 7. KTM guida con l’iberico che cerca il terzo acuto consecutivo, il quarto podio in stagione.

-16 Errore per Suzuki che scende in settima piazza. Oncu resta leader su Binder ed Acosta. Migno e Fenati chiudono la Top5.

-16 La classifica aggiornata:

1 53 D. ÖNCÜ 10:47.457 2 37 P. ACOSTA +0.219 3 40 D. BINDER +0.402 4 24 T. SUZUKI +0.549 5 16 A. MIGNO +0.749 6 55 R. FENATI +0.969 7 71 A. SASAKI +1.096 8 99 C. TATAY +1.316 9 11 S. GARCIA +1.478 10 43 X. ARTIGAS +1.556

-17 Oncu al comando! Il turco si contente con Migno il primato! Terzo posto per Pedro Acosta che si conferma il padrone del Mondiale.

-18 CADUTA PER RODRIGO! Il leader della gara del team Gresini perde la moto in curva 7 e cede ad Oncu il comando della corsa!! Incredibile a Jerez! L’argentino lascia la ghiaia zoppiccando.

-19 Rodrigo resta al comando davanti a Binder. Suzuki segue la coppia di testa, mentre Migno è al momento quinto.

-19 Binder passa secondo, mentre il rookie Guevara firma il record della gara. Lo spagnolo di Aspar è al momento decimo. Solo 14° l’iberico Jaume Masià (KTM).

-19 Curva 6 si conferma il punto migliore per provare un sorpasso. Rodrigo resiste al comando davanti a Suzuki, Binder e Migno. Fenati strappa il quinto posto davanti a Sasaki.

-20 La classifica aggiornata

1 2 G. RODRIGO 3:26.033 2 24 T. SUZUKI +0.109 3 40 D. BINDER +0.198 4 16 A. MIGNO +0.368 5 52 J. ALCOBA +0.404 6 55 R. FENATI +0.510 7 71 A. SASAKI +0.743 8 37 P. ACOSTA +1.423 9 53 D. ÖNCÜ +1.442 10 99 C. TATAY +1.989

-21 L’argentino Gabriel Rodrigo attacca Suzuki. I due si contendono la leadership davanti a Sarryn Binder (Spinta) e Migno.

-22 CHE RISCHIO NEL PRIMO GIRO! Caduta per il britannico John McPhee in curva 7 che viene schivato da tutti i protagonisti.

-22 Ottimo spunto per Suzuki che mantiene la leadership nel primo tratto del tracciato di Jerez. Il giapponese guida il gruppo con un piccolo margine su Migno che strappa ad Alcoba la seconda piazza.

11.00 Si parte a Jerez! Inizia il Gran Premio di Spagna per la Moto3 2021!

10.58 Scatta il giro di formazione. Di seguito la Top10 prima della partenza!

1 24 T. SUZUKI 1:45.807 2 52 J. ALCOBA +0.125 3 16 A. MIGNO +0.200 4 2 G. RODRIGO +0.241 5 55 R. FENATI +0.359 6 17 J. MCPHEE +0.378 7 40 D. BINDER +0.481 8 71 A. SASAKI +0.505 9 23 N. ANTONELLI +0.633 10 53 D. ÖNCÜ +0.642

10.56 Migno è il migliore degli italiani con il terzo posto sulla griglia. L’alfiere di Snipers ha l’opportunità di conquistare la prima gioia italiana. Lontano Foggia, 23° dopo l’eliminazione dal Q1 ieri pomeriggio.

10.51 La griglia di partenza del GP di Spagna per la Moto3. I tempi corrispondono alla Q2 di ieri:

1 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 209.7 1’45.807

2 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 207.6 1’45.932 0.125 / 0.125

3 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 210.9 1’46.007 0.200 / 0.075

4 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 208.4 1’46.048 0.241 / 0.041

5 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 208.0 1’46.166 0.359 / 0.118

6 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 207.2 1’46.185 0.378 / 0.019

7 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 206.8 1’46.288 0.481 / 0.103

8 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 210.1 1’46.312 0.505 / 0.024

9 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 212.1 1’46.440 0.633 / 0.128

10 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 210.9 1’46.449 0.642 / 0.009

11 28 Izan GUEVARA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS 209.7 1’46.522 0.715 / 0.073

12 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 208.4 1’46.566 0.759 / 0.044

13 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 207.2 1’46.667 0.860 / 0.101

14 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 211.7 1’46.714 0.907 / 0.047

15 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 210.9 1’46.843 1.036 / 0.129

16 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 206.5 1’47.060 1.253 / 0.217

17 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 210.9 1’47.517 1.710 / 0.457

18 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 206.8 1’47.686 1.879 / 0.169

10.48 Il giapponese Tatsuki Suzuki scatterà dalla pole-position per la terza volta consecutiva a Jerez. Il portacolori di casa SIC58 insegue il primo acuto del 2021.

10.45 La classifica del warm-up di questa mattina:

1 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 215.1 1’46.514

2 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 214.2 1’46.704 0.190 / 0.190

3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 215.5 1’46.720 0.206 / 0.016

4 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 211.7 1’46.754 0.240 / 0.034

5 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 213.4 1’46.849 0.335 / 0.095

6 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 217.7 1’46.915 0.401 / 0.066

7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 216.4 1’47.035 0.521 / 0.120

8 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 215.5 1’47.115 0.601 / 0.080

9 11 Sergio GARCIA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS 214.2 1’47.149 0.635 / 0.034

10 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 215.5 1’47.257 0.743 / 0.108

11 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 214.7 1’47.270 0.756 / 0.013

12 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 213.8 1’47.274 0.760 / 0.004

13 28 Izan GUEVARA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS 214.2 1’47.344 0.830 / 0.070

14 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 214.7 1’47.374 0.860 / 0.030

15 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 213.0 1’47.491 0.977 / 0.117

16 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 216.4 1’47.520 1.006 / 0.029

17 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 211.3 1’47.717 1.203 / 0.197

18 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 213.8 1’47.735 1.221 / 0.018

19 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 211.3 1’47.739 1.225 / 0.004

20 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 210.5 1’47.895 1.381 / 0.156

21 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 213.4 1’47.905 1.391 / 0.010

22 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 208.4 1’47.968 1.454 / 0.063

23 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 211.3 1’47.972 1.458 / 0.004

24 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 214.7 1’48.019 1.505 / 0.047

25 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 210.1 1’48.093 1.579 / 0.074

26 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 212.1 1’48.254 1.740 / 0.161

27 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 209.7 1’48.651 2.137 / 0.397

28 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 209.7 1’48.799 2.285

10.43 Tutto è pronto a Jerez per la prima delle quattro competizioni spagnole che si terranno nel 2021. Lo spettacolo è assicurato sotto il sole dell’Andalucia, pista che nel 2020 ha accolto le prime due gare del campionato nel mese di luglio

10.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP di Spagna per i protagonisti della Moto3.

8.48 Grazie a tutti per averci seguito in questa sessione. Appuntamento alle 11.00 per la gara! Un saluto a tutti.

8.45 Romano Fenati si conferma molto competitivo. L’italiano chiude al quarto posto il turno odierno alle spalle del leader del Mondiale Pedro Acosta (KTM).

8.43 Sessione poco indicativa quella odierna. Tatay è stato il migliore, ma non ci sono stati dei riferimenti interessanti viste le basse temperature.

8.41 La classifica conclusiva del warm-up:

1 99 C. TATAY 1:46.514 2 40 D. BINDER +0.190 3 37 P. ACOSTA +0.206 4 55 R. FENATI +0.240 5 53 D. ÖNCÜ +0.335 6 71 A. SASAKI +0.401 7 23 N. ANTONELLI +0.521 8 2 G. RODRIGO +0.601 9 11 S. GARCIA +0.635 10 5 J. MASIA +0.743

8.40 Bandiera a scacchi! Cala il sipario sul warm-up del GP di Spagna per la Moto3.

8.37 Tatay si conferma al comando in 1.46.514! Nessuno al momento di impensierire lo spagnolo.

8.34 Antonelli e Suzuki si migliorano. I due si trovano rispettivamente in 17° ed in nona posizione.

8.32 Carlos Tatay detta il passo in 1.46.514. Lo spagnolo detta il passo in 1.46.514 per lo spagnolo che precede Binder e Sasaki.

8.31 La classifica aggiornata:

1 40 D. BINDER 1:46.787 2 99 C. TATAY +0.105 3 71 A. SASAKI +0.189 4 5 J. MASIA +0.470 5 53 D. ÖNCÜ +0.482 6 28 I. GUEVARA +0.557 7 11 S. GARCIA +0.613 8 2 G. RODRIGO +0.674 9 16 A. MIGNO +0.724 10 37 P. ACOSTA +0.739

8.30 Nono tempo per Andrea Migno. L’alfiere di Snipers ha conquistato la prima fila ieri ed è pronto per inseguire il primo acuto del 2021.

8.29 Darryn Binder fissa il nuovo primato in 1.46.787. Sasaki insegue il sudafricano alle spalle di Deniz Oncu.

8.28 Sergio Garcia al comando in 1.47.749! Binder, Masià, Guevara e Sasaki completano la Top10.

8.27 Crono molto alto per Kaito Toba. Il giapponese guida al momento il gruppo, ma verrà sicuramente superato.

8.24 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Tutti sono in pista.

8.22 Rossi, Yamanaka, Fellon e Foggia sono stati sanzionati per un comportamento antisportivo durante dalle qualifiche.

8.20 Bandiera verde! Inizia il warm-up!

8.17 I piloti sono pronti a scendere in pista. Il sole splende a Jerez de la Frontera.

8.14 Tatsuki Suzuki ha conquistato la pole-position nella sessione di ieri. Il giapponese è il quarto centauro differente a scattare dalla prima posizione in questo 2021.

8.08 L’appuntamento odierno è il primo dei quattro che si tiene in Spagna. Ricordiamo infatti le competizioni che si svolgeranno ad Aragon, in Catalogna ed a Valencia

8.05 La graduatoria della qualifica di ieri della Moto3:

1 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 209.7 1’45.807

2 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 207.6 1’45.932 0.125 / 0.125

3 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 210.9 1’46.007 0.200 / 0.075

4 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 208.4 1’46.048 0.241 / 0.041

5 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 208.0 1’46.166 0.359 / 0.118

6 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 207.2 1’46.185 0.378 / 0.019

7 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 206.8 1’46.288 0.481 / 0.103

8 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 210.1 1’46.312 0.505 / 0.024

9 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 212.1 1’46.440 0.633 / 0.128

10 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 210.9 1’46.449 0.642 / 0.009

11 28 Izan GUEVARA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS 209.7 1’46.522 0.715 / 0.073

12 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 208.4 1’46.566 0.759 / 0.044

13 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 207.2 1’46.667 0.860 / 0.101

14 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 211.7 1’46.714 0.907 / 0.047

15 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 210.9 1’46.843 1.036 / 0.129

16 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 206.5 1’47.060 1.253 / 0.217

17 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 210.9 1’47.517 1.710 / 0.457

18 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 206.8 1’47.686 1.879 / 0.169

08.02 Tutto è pronto per gli ultimi chilometri in vista dell’evento di questa mattina, previsto per le 11.00.

8.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm-up del Gran Premio di Spagna per i protagonisti della Moto3.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Moto3 2021. Sullo storico tracciato di Jerez de la Frontera si va a deciderà chi vincerà in terra andalusa, con una gara che si annuncia quanto mai interessante, come consuetudine nella classe più leggera

Il programma della domenica della Moto3 si aprirà alle ore 8.20 con il warm-up, gli ultimi 20 minuti a disposizione di team e piloti per apportare le modifiche conclusive alle rispettive moto. La gara, come al solito, scatterà alle ore 11.00 e metterà in palio 25 pesantissimi punti in ottica classifica generale. Sotto questo aspetto comanda la situazione il sorprendente “Rookie Meraviglia” Pedro Acosta. Il classe 2004, infatti, ha iniziato il campionato in maniera clamorosa. Dopo il secondo posto a Losail 1, infatti, lo spagnolo ha piazzato la doppietta tra Losail 2 e Portimao, facendo capire di essere davvero un diamante ancora grezzo. I suoi 31 punti di margine su Jaume Masià sono già un bel bottino, contando che all’inseguimento troviamo Darryn Binder e Niccolò Antonelli a -34, quindi Andrea Migno a -41.

Davanti a tutti prenderà il via Tatsuki Suzuki con Jeremy Alcoba e Andrea Migno. Seconda fila con Gabriel Rodrigo, Romano Fenati e John McPhee. Settimo Darryn Binder, quindi Ayumu Sasaki e Niccolò Antonelli. Solamente 13° Pedro Acosta, ma fa peggio Jaume Masià, che chiuderà la quinta fila.

La domenica del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale Moto3 2021, prenderà il via alle ore 8.20 con il warm-up, mentre la gara scatterà alle ore 11.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’intera giornata sul tracciato di Jerez de la Frontera, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe più leggera.

