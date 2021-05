Weekend di pausa per il Mondiale di Formula 1, che tornerà però protagonista da venerdì 4 a domenica 6 giugno in quel di Baku per il Gran Premio dell’Azerbaigian 2021, sesto round della stagione. Archiviato il GP di Monaco con un sorprendente podio senza Mercedes, composto dal trio Verstappen-Sainz-Norris, aumenta l’attesa per verificare i valori in campo delle vetture su un altro circuito cittadino ma con caratteristiche molto lontane da quelle di Montecarlo.

“Credo che un pilota che dovrebbe essere eccitato per il prossimo appuntamento di Baku sia Norris – commenta Carlos Sainz, che poi spiega (fonte: Motorsport.com) – La sua vettura sui rettilinei è un razzo. Già lo scorso anno la vettura non era male su un tracciato come Monza ed anche a Monaco, quest’anno, è andata bene. Probabilmente scommetterò su di lui. Mi ha messo molta pressione quando mi ha detto che avrei potuto vincere. Aveva ragione, adesso vediamo se avrò ragione io“.

Il britannico della McLaren non si è voluto però sbilanciare in tal senso: “Vedremo. Sainz e Verstappen volavano sui rettilinei, ma a Baku, oltre alla velocità di punta, devi avere una grande confidenza con i freni visto che si corre con una configurazione aerodinamica molto scarica. A Barcellona abbiamo sofferto un po’ da questo punto di vista e per questo motivo credevamo di non essere competitivi a Monaco. Nel settore finale non siamo stati a nostro agio, ed anche se non si percorre a velocità ridotte come a Monte Carlo eravamo certi che avremmo faticato”.

“Stiamo ancora conoscendo la monoposto, anche se è una evoluzione di quella della passata stagione. Ci sono stati alcuni cambiamenti che hanno influenzato la vettura sia in positivo che in negativo. Tuttavia, considerando le premesse, possiamo dire di essere usciti da Monaco con un ottimo risultato”, conclude Lando Norris.

Foto: Lapresse