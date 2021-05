LIVE Moto3, GP Italia 2021 in DIRETTA: incidente terribile, Dupasquier in ospedale a Firenze per accertamenti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP D’ITALIA DI MOTOGP AL MUGELLO

COME STA DUPASQUIER? GLI AGGIORNAMENTI

TERRIBILE CADUTA PER DUPASQUIER NELLE QUALIFICHE

RITARDATE LE QUALIFICHE DELLA MOTOGP PER L’INCIDENTE DI DUPASQUIER

14.03 Continuate a seguire questa Diretta Live, vi aggiorneremo sulle condizioni di Dupasquier. A più tardi.

14.01 Non è ancora stato comunicato il nuovo programma di giornata, che prevede ancora le FP4 e le qualifiche della MotoGP, oltre alle prove ufficiali della Moto2.

13.59 Pista adesso libera. La pit-lane del Mugello riapre alle ore 14.03 per la quarta sessione di libere della MotoGP.

13.57 L’Arrabbiata 2, luogo dell’incidente, è un punto molto particolare del Mugello ed è di fatto una curva cieca in salita.

13.55 L’elicottero decolla e si appresta a trasportare Jason Dupasquier verso l’ospedale di Firenze in seguito ad un terribile incidente.

13.51 Dopo oltre mezz’ora dal momento dell’incidente, Dupasquier viene trasportato in elicottero. Lo svizzero verrà trasferito in ospedale a Firenze per ulteriori accertamenti.

13.49 Nessuna notizia ufficiale sulle condizioni dello svizzero, ma la situazione resta molto preoccupante.

13.47 Alcoba ha dichiarato di aver colpito Dupasquier sulle gambe. Ancora in corso le operazioni di soccorso in pista da parte dello staff medico.

13.44 Ecco i primi dettagli dell’incidente: Jeremy Alcoba ha confermato (ai microfoni di Sky Sport) di aver colpito in pieno Dupasquier in uscita dall’Arrabbiata 2 durante il suo giro veloce.

13.40 Conferma ufficiale da parte di Dorna: illesi Sasaki e Alcoba. Trasferimento in ospedale a Firenze (con l’elicottero) di Dupasquier per ulteriori accertamenti.

13.38 Staff medico in azione ormai da 20 minuti, in attesa di trasportare Dupasquier in ospedale a Firenze.

13.36 Situazione molto seria e preoccupante: Dupasquier verrà trasportato direttamente in ospedale con l’elicottero.

13.33 Le immagini televisive non hanno poi mostrato la seconda parte dell’incidente, in cui dovrebbe essere stato coinvolto anche Jeremy Alcoba.

13.31 Non è chiara la dinamica esatta dell’incidente, che è però scaturito dalla caduta di Dupasquier in uscita dall’Arrabbiata 2. Successivamente Sasaki ha colpito in pieno la moto dello svizzero, facendo un volo spettacolare ma senza grandi conseguenze.

13.29 In corso le prime operazioni di soccorso da parte dei medici per Dupasquier. Dovrebbe essere illeso invece Sasaki.

13.26 Siamo sempre in attesa di aggiornamenti relativi alle condizioni dello svizzero Jason Dupasquier, dopo il brutto incidente che ha visto coinvolti anche Sasaki e Alcoba.

13.24 Qualifica disastrosa per Andrea Migno, 17° e senza tempo a causa della bandiera rossa per l’incidente di fine sessione.

13.22 Di seguito la classifica definitiva del Q2:

1 24 T. SUZUKI 1:56.001 2 37 P. ACOSTA +0.596 3 2 G. RODRIGO +0.684 4 7 D. FOGGIA +0.979 5 5 J. MASIA +0.984 6 52 J. ALCOBA +1.106 7 55 R. FENATI +1.109 8 23 N. ANTONELLI +1.136 9 17 J. MCPHEE +1.151 10 71 A. SASAKI +1.205

13.20 Ambulanza in pista, in uscita dall’Arrabbiata 2. Preoccupano in particolare le condizioni di Dupasquier, mentre Alcoba e Sasaki dovrebbero essere illesi.

13.18 Coinvolti nell’incidente Alcoba, Sasaki e Dupasquier. Lo spagnolo è sicuramente illeso, mentre non sono ancora disponibili le immagini degli altri due piloti.

13.17 Ufficiale nel frattempo la pole di Tatsuki Suzuki davanti ad Acosta e Rodrigo. Seconda fila per Foggia, Masià e Alcoba.

13.16 INCIDENTE TERRIBILE!! Bandiera rossa e qualifica interrotta, in attesa di capire le condizioni dei piloti coinvolti nella caduta.

13.15 BANDIERA A SCACCHI!! Suzuki in pole col record della pista davanti ad Acosta e Rodrigo! Diversi piloti sono però ancora impegnati nel time-attack finale.

13.14 Ci siamo, è il momento decisivo! Tutti in pista per l’ultimo time-attack, ci si gioca la pole position della Moto3!

13.13 Dodici piloti già in pista e quindi sicuri di effettuare almeno un giro veloce, mentre gli altri 6 fermi ai box rischiano di prendere bandiera e di non fare l’ultimo time-attack!

13.12 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 2 G. RODRIGO 1:56.685 2 52 J. ALCOBA +0.422 3 23 N. ANTONELLI +0.452 4 55 R. FENATI +0.611 5 27 K. TOBA +0.613 6 53 D. ÖNCÜ +0.889 7 17 J. MCPHEE +1.234 8 37 P. ACOSTA +1.539 9 40 D. BINDER +1.787

13.11 Rodrigo taglia il traguardo in 1’56″685 e mette pressione al resto della concorrenza in vista dell’ultimo time-attack. 4 minuti allo scadere del Q2, tutti in pista con gomma nuova!

13.09 Antonelli si porta in pole position provvisoria in 1’57″137, ma il suo tempo è decisamente attaccabile.

13.07 Troppo alto il crono di Acosta, che dovrà quindi rientrare ai box per montare gomma nuova. Migno nel frattempo non vuole tirare il suo gruppo e decide di abbandonare il suo primo time-attack.

13.06 In corso il primo giro lanciato di Acosta, mentre tutti gli altri scendono finalmente in pista per il primo run del Q2. Meno di 10 minuto alla bandiera a scacchi.

13.05 Marcatura a uomo tra i favoriti per la pole, ma come di consueto si deciderà tutto all’ultimo giro del turno.

13.04 Acosta è l’unico pilota attualmente impegnato in pista, quando sono già passati 4 minuti in questo Q2…

13.03 Nessuno vuole prendersi la responsabilità di tirare il gruppone, ma Acosta rompe gli indugi e scende in pista per il primo run.

13.01 Il cronometro comincia a scorrere, ma dopo un minuto nessuno si è ancora mosso dai box. Strategie fondamentali oggi per la Moto3.

13.00 SEMAFORO VERDE!!! 15 minuti per stabilire la composizione delle prime 6 file in griglia di partenza al Mugello.

12.58 Un paio di minuti al via del Q2! 18 piloti in lotta per la pole position, tra cui gli italiani Migno, Fenati, Foggia, Nepa e Antonelli.

12.56 Suzuki è riuscito a risparmiare una gomma soft in più per il Q2, quindi attenzione al giapponese del Team SIC58 in ottica pole position.

12.54 Di seguito la classifica finale del Q1, che promuove i primi 4 in Q2:

1 24 T. SUZUKI 1:56.875 2 27 K. TOBA +0.354 3 37 P. ACOSTA +0.455 4 23 N. ANTONELLI +0.507 5 67 A. SURRA +0.823 6 43 X. ARTIGAS +0.919 7 54 R. ROSSI +0.957 8 19 A. IZDIHAR +1.089 9 22 E. BARTOLINI +1.102 10 20 L. FELLON +1.263

12.52 Si salva Acosta!! Il leader del Mondiale si migliora ed è 3° alle spalle di Suzuki e Toba. Bravo Niccolò Antonelli, 4° e qualificato, mentre Surra è il primo degli esclusi nonostante l’ottima scia di Acosta sul rettilineo conclusivo.

12.50 BANDIERA A SCACCHI!! In corso l’ultimo giro del Q1, Acosta sta tirando tutto il gruppo e rischia di non accedere al Q2!

12.49 Acosta trova traffico nel T4 e deve rilanciarsi in extremis per un ultimo tentativo, mentre Surra completa il suo giro veloce e balza provvisoriamente in quarta piazza!

12.48 Il tempo di Suzuki dovrebbe essere già sufficiente per la qualificazione in Q2, mentre per tutti gli altri si profila una battaglia pazzesca all’ultimo giro!

12.47 Meno di quattro minuti alla bandiera a scacchi: tutti i piloti si lanciano per il secondo time-attack dopo aver montato gomma nuova.

12.46 Brutta caduta alla Casanova-Savelli per Izan Guevara, portato via in barella ma comunque cosciente dopo un contatto con Riccardo Rossi.

12.45 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 24 T. SUZUKI 1:57.122 2 23 N. ANTONELLI +0.619 3 67 A. SURRA +0.903 4 37 P. ACOSTA +1.132 5 19 A. IZDIHAR +1.186 6 31 A. FERNANDEZ +1.400 7 54 R. ROSSI +1.515 8 20 L. FELLON +1.913 9 6 R. YAMANAKA +1.989 10 43 X. ARTIGAS +1.993

12.43 Matsuyama scivola alla Bucine ed è già praticamente fuori dai giochi nella lotta per entrare in Q2. Suzuki va al comando in 1’57″122 davanti ad Antonelli, Surra e Acosta.

12.41 Errore di Acosta in uscita dall’Arrabbiata 2!! Il leader del campionato sembra in difficoltà sul giro secco al Mugello…

12.40 Artigas passa dalla pit-lane, quindi sarà Acosta a far segnare il primo giro cronometrato valido di questo Q1. Il gruppone nel frattempo si lancia per il primo giro veloce.

12.38 Acosta esce dal box e ovviamente tutti gli altri scendono in pista alle sue spalle per provare a sfruttarne il traino.

12.37 Inizia anche la battaglia psicologica ai box per non tirare il gruppo… Artigas rompe gli indugi ed è il primo a scendere in pista, ma nessuno lo segue.

12.35 SEMAFORO VERDE!!! Comincia ufficialmente il Q1, 15 minuti a disposizione per centrare la qualificazione in Q2.

12.32 Ormai ci siamo, tre minuti al via delle qualifiche del Mugello! Si parte con il Q1, che mette in palio gli ultimi quattro posti a disposizione per il Q2. Fari puntati in questa prima sessione su Acosta, Suzuki, Antonelli, Tatay, Artigas e Riccardo Rossi. Presenti anche le wild card italiane Surra e Bartolini.

12.29 Come di consueto il gioco delle scie, molto rilevante in Moto3 al Mugello, condizionerà l’andamento delle prove ufficiali. Si formeranno inevitabilmente dei gruppetti di piloti sparsi per il tracciato, quindi attenzione ad eventuali rallentamenti pericolosi e alle conseguenti penalità da scontare domani in gara.

12.26 Ricordiamo la classifica generale aggiornata del Mondiale Moto3 dopo cinque gare:

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 103

2 Sergio GARCIA GASGAS SPA 49

3 Andrea MIGNO Honda ITA 47

4 Romano FENATI Husqvarna ITA 46

5 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 44

6 Ayumu SASAKI KTM JPN 44

7 Jaume MASIA KTM SPA 39

8 Darryn BINDER Honda RSA 36

9 Filip SALAC Honda CZE 30

10 Jason DUPASQUIER KTM SWI 27

11 Izan GUEVARA GASGAS SPA 26

12 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 26

13 Gabriel RODRIGO Honda ARG 25

14 Dennis FOGGIA Honda ITA 20

15 Jeremy ALCOBA Honda SPA 18

16 Kaito TOBA KTM JPN 18

17 Riccardo ROSSI KTM ITA 16

18 Xavier ARTIGAS Honda SPA 16

19 Carlos TATAY KTM SPA 14

20 John MCPHEE Honda GBR 13

21 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 12

22 Adrian FERNANDEZ Husqvarna SPA 10

23 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 8

24 Stefano NEPA KTM ITA 6

25 Yuki KUNII Honda JPN 3

26 Maximilian KOFLER KTM AUT 3

27 Andi Farid IZDIHAR Honda INA 1

12.23 Il crono di Migno è anche il nuovo record della pista per la Moto3 ed il romagnolo si candida al ruolo di favorito principale per la pole position in vista del Q2 odierno (sarebbe la seconda consecutiva dopo Le Mans).

12.20 Di seguito la classifica combinata delle prove libere (i primi 14 sono già qualificati per il Q2, gli altri dovranno passare dal Q1):

1 16 A.MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’57.724 16 1’57.497 17 1’56.234 14

2 5 J.MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’58.387 15 0.124 0.124 1’57.543 9 1’56.358 13

3 2 G.RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’58.844 9 0.155 0.031 1’57.256 14 1’56.389 13

4 11 S.GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 2’00.350 5 0.246 0.091 1’57.975 13 1’56.480 8

5 50 J.DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 1’59.332 11 0.378 0.132 1’57.807 15 1’56.612 13

6 52 J.ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 2’00.437 16 0.420 0.042 1’58.248 12 1’56.654 13

7 40 D.BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA 1’58.594 15 0.427 0.007 1’56.661 13 1’57.229 14

8 71 A.SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’00.074 8 0.521 0.094 1’57.824 8 1’56.755 12

9 82 S.NEPA ITA BOE Owlride KTM 1’59.251 11 0.575 0.054 1’57.749 14 1’56.809 14

10 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’58.739 13 0.582 0.007 1’56.942 15 1’56.816 14

11 55 R.FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’58.219 14 0.620 0.038 1’57.170 13 1’56.854 11

12 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’58.702 14 0.623 0.003 1’56.857 13 1’56.992 14

13 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’58.609 12 0.656 0.033 1’57.325 14 1’56.890 14

14 12 F.SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 1’58.811 15 0.717 0.061 1’58.016 10 1’56.951 9

15 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’59.259 12 0.798 0.081 1’57.297 12 1’57.032 14

16 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’59.377 14 0.975 0.177 1’57.918 9 1’57.209 14

17 73 M.KOFLER AUT CIP Green Power KTM 2’00.650 16 0.984 0.009 1’59.080 13 1’57.218 13

18 23 N.ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’58.580 15 1.083 0.099 1’57.380 15 1’57.317 11

19 99 C.TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’59.731 16 1.140 0.057 1’57.724 18 1’57.374 8

20 67 A.SURRA ITA Team Bardahl VR46 Riders Academ KTM 2’01.147 11 1.312 0.172 1’58.326 9 1’57.546 15

21 20 L.FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’00.796 10 1.348 0.036 1’59.286 11 1’57.582 12

22 54 R.ROSSI ITA BOE Owlride KTM 1’59.823 13 1.482 0.134 1’57.716 12 1’57.816 12

23 28 I.GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 2’00.515 12 1.511 0.029 1’58.840 13 1’57.745 13

24 27 K.TOBA JPN CIP Green Power KTM 1’59.557 14 1.852 0.341 1’58.300 13 1’58.086 13

25 22 E.BARTOLINI ITA Team Bardahl VR46 Riders Academ KTM 1’59.898 15 1.893 0.041 1’58.127 7 1’58.956 5

26 43 X.ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA 2’01.941 8 1.934 0.041 1’58.267 13 1’58.168 13

27 31 A.FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 2’01.308 16 2.015 0.081 1’58.877 16 1’58.249 13

28 19 A.IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA 2’00.098 12 2.087 0.072 1’58.354 16 1’58.321 5

29 32 T.MATSUYAMA JPN Honda Team Asia HONDA 2’01.446 13 2.144 0.057 1’59.481 12 1’58.378 13

30 6 R.YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 2’00.523 14 2.657 0.513

12.18 Il weekend di gara toscano entra definitivamente nel vivo con le prove ufficiali, in cui i centauri della classe regina si daranno battaglia per ottenere la miglior posizione possibile sulla griglia di partenza della gara di domani.

12.15 Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati per la diretta delle qualifiche del GP d’Italia 2021, sesto round stagionale del Mondiale Moto3.

9.55 Grazie a tutti per averci seguito in questa FP3. Appuntamento alle 12.35 per le qualifiche ufficiali. Un saluto a tutti!

9.53 Tony Arbolino cede ad Andrea Migno il record della pista per la Moto3 al Mugello. Il primato del centauro di Snipers potrebbe cadere in qualifica nelle due sessioni previste questo pomeriggio.

9.50 Peccato per Niccolò Antonelli che come Acosta dovrà passare dal Q1. Il portacolori di Esponsorama è chiamato a ben figurare in un tracciato in cui potrebbe ben figurare.

9.48 Pedro Acosta è assente dai primi 14. Il leader del Mondiale si prepara a passare dal Q2, una situazione che assomiglia in qualche modo a quella vissuta in Le Mans.

9.45 Oncu, Salac, Suzuki, Foggia, Migno, Masià, Rodrigo, Dupasquier, Garcia, Alcoba, Sasaki, Nepa, McPhee e Fenati sono i 14 piloti che accedono direttamente alla Q2 di questo pomeriggio.

9.43 Gli ultimi minuti hanno deciso la FP3 che ha visto una vera e propria rivoluzione in classifica. Di seguito la graduatoria:

1 16 A. MIGNO 1:56.234 2 5 J. MASIA +0.124 3 2 G. RODRIGO +0.155 4 11 S. GARCIA +0.246 5 50 J. DUPASQUIER +0.378 6 52 J. ALCOBA +0.420 7 71 A. SASAKI +0.521 8 82 S. NEPA +0.575 9 17 J. MCPHEE +0.582 10 55 R. FENATI +0.620

9.41 Andrea Migno al comando! Nuovo record della pista per l’italiano in 1.56.234! Acosta perde l’accesso in Top14 insieme ad Antonelli.

9.41 Giro cancellato ad Antonelli che esce dalla Q2! Acosta sale 13°, mentre Migno insegue il nuovo record della pista.

9.40 Bandiera a scacchi!

9.39 Record della pista per Masià! KTM al comando con il crono di 1.56.358. Ultimo giro per tutti!

9.38 Attenzione a Masià, Rodrigo, Alcoba e Nepa che si stanno migliorando.

9.36 Pedro Acosta rischia di non entrare nella Top14. Sergio Garcia resta il leader della combinata 1.56.480!

9.35 Cambia la strategia in casa Ajo con Acosta che si mette davanti a Masià. Nel frattempo ritornano in pista tutti gli altri piloti.

9.33 Pedro Acosta resta fuori dalla Top14. L’iberico è ora tirato dal teammate Jaume Masià che al momento è presente in Q2.

9.32 Tutti sono al momento fermi ai box. Tutti i protagonisti aspettano gli ultimi minuti per entrare direttamente in Q2.

9.30 Terzo crono per Dennis Foggia (Leopard) che è il migliore degli italiani. Andrea Migno (Snipers) insegue il connazionale.

9.27 La classifica aggiornata:

1 11 S. GARCIA 1:56.480 2 12 F. SALAC +0.471 3 5 J. MASIA +0.820 4 23 N. ANTONELLI +0.919 5 82 S. NEPA +0.930 6 99 C. TATAY +0.969 7 16 A. MIGNO +1.021 8 71 A. SASAKI +1.097 9 53 D. ÖNCÜ +1.212 10 50 J. DUPASQUIER +1.320

9.25 Sergio Garcia! Giro veloce della FP3 e della combinata per lo spagnolo che firma primo posto in 1.56.480.

9.25 Pedro Acosta scende in pista, ma non appare in grado di impensierire la Top14. Il pilota KTM è 16° nella combinata.

9.22 La classifica aggiornata:

1 23 N. ANTONELLI 1:57.399 2 82 S. NEPA +0.011 3 16 A. MIGNO +0.102 4 50 J. DUPASQUIER +0.401 5 52 J. ALCOBA +0.483 6 37 P. ACOSTA +0.487 7 2 G. RODRIGO +0.558 8 67 A. SURRA +0.674 9 5 J. MASIA +0.893 10 7 D. FOGGIA +0.909

9.20 Cambia la classifica con Niccolò Antonelli (Esponsorama) che firma il best lap della FP3! 1.57.399 vanta 11 millesimi di vantaggio su Stefano Nepa (BOE) e 102 su Andrea Migno (Snipers).

9.18 Binder, Foggia, McPhee, Fenati, Rodrigo, Suzuki, Oncu, Antonelli, Nepa, Migno, Masià, Nepa, Rossi, Tatay e Dupasquier sono i 14 piloti che passerebbero direttamente in Q2 questo pomeriggio.

9.15 Molti piloti entrano in pit lane. La classifica resta invariata al momento.

9.12 La classifica dei tempi aggiornata:

1 2 G. RODRIGO 1:58.036 2 37 P. ACOSTA +0.032 3 23 N. ANTONELLI +0.133 4 19 A. IZDIHAR +0.272 5 67 A. SURRA +0.324 6 16 A. MIGNO +0.341 7 52 J. ALCOBA +0.566 8 5 J. MASIA +0.588 9 53 D. ÖNCÜ +0.638 10 50 J. DUPASQUIER +0.714

9.10 Sedicesimo crono per Pedro Acosta che insegue l’accesso in Q2. Attenzione ai limiti della pista, ogni abuso sarà sanzionato con la cancellazione del tempo.

9.08 Caduta per Yamanaka alla ‘Borgo San Lorenzo’. Non ci sono conseguenze per il giapponese.

9.07 Binder, Foggia, McPhee, Fenati, Rodrigo, Suzuki, Oncu, Antonelli, Migno, Masià, Rossi, Dupasquier, Nepa e Tatay sono al momento presenti in Top14.

9.05 Darryn Binder (Sprinta) guida la classifica combinata con il tempo di 1.56.661.

9.03 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici di questa sessione. Tutti i piloti scendono in pista.

9.00 Bandiera verde! Scatta la FP3 della Moto3

8.57 Il sole splende in Toscana, per la giornata odierna è escluso il rischio di pioggia.

8.55 Il Mugello accoglie la prima delle due competizioni italiane del 2021. Ricordiamo infatti la presenza di Misano, sede del Gran Premio di San Marino a settembre.

8.53 Occhi puntati su Pedro Acosta che per il momento è assente dalla Top14. Lo spagnolo di KTM è caduto alla ‘Bucine’ ed oggi dovrà impegnarsi nella FP3 per strappare un pass per la Q2.

8.50 La classifica combinata dopo la FP2. I migliori 14 passano direttamente in Q2 questo pomeriggio:

1 40 D.BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA 1’58.594 15 1’56.661 13

2 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’58.702 14 1’56.857 13 0.196 0.196

3 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’58.739 13 1’56.942 15 0.281 0.085

4 55 R.FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’58.219 14 1’57.170 13 0.509 0.228

5 2 G.RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’58.844 9 1’57.256 14 0.595 0.086

6 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’59.259 12 1’57.297 12 0.636 0.041

7 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’58.609 12 1’57.325 14 0.664 0.028

8 23 N.ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’58.580 15 1’57.380 15 0.719 0.055

9 16 A.MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’57.724 16 1’57.497 17 0.836 0.117

10 5 J.MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’58.387 15 1’57.543 9 0.882 0.046

11 54 R.ROSSI ITA BOE Owlride KTM 1’59.823 13 1’57.716 12 1.055 0.173

12 99 C.TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’59.731 16 1’57.724 18 1.063 0.008

13 82 S.NEPA ITA BOE Owlride KTM 1’59.251 11 1’57.749 14 1.088 0.025

14 50 J.DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 1’59.332 11 1’57.807 15 1.146 0.058

15 71 A.SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’00.074 8 1’57.824 8 1.163 0.017

16 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’59.377 14 1’57.918 9 1.257 0.094

17 11 S.GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 2’00.350 5 1’57.975 13 1.314 0.057

18 12 F.SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 1’58.811 15 1’58.016 10 1.355 0.041

19 22 E.BARTOLINI ITA Team Bardahl VR46 Riders Academy KTM 1’59.898 15 1’58.127 7 1.466 0.111

20 52 J.ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 2’00.437 16 1’58.248 12 1.587 0.121

21 43 X.ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA 2’01.941 8 1’58.267 13 1.606 0.019

22 27 K.TOBA JPN CIP Green Power KTM 1’59.557 14 1’58.300 13 1.639 0.033

23 67 A.SURRA ITA Team Bardahl VR46 Riders Academy KTM 2’01.147 11 1’58.326 9 1.665 0.026

24 19 A.IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA 2’00.098 12 1’58.354 16 1.693 0.028

25 28 I.GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 2’00.515 12 1’58.840 13 2.179 0.486

26 31 A.FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 2’01.308 16 1’58.877 16 2.216 0.037

27 6 R.YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 2’00.523 14 1’58.891 4 2.230 0.014

28 73 M.KOFLER AUT CIP Green Power KTM 2’00.650 16 1’59.080 13 2.419 0.189

29 20 L.FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’00.796 10 1’59.286 11 2.625 0.206

30 32 T.MATSUYAMA JPN Honda Team Asia HONDA 2’01.446 13 1’59.481 12 2.820 0.195

8.46 La classifica della FP2 di ieri:

1 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 241.0 1’56.661

2 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 242.6 1’56.857 0.196 / 0.196

3 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 241.6 1’56.942 0.281 / 0.085

4 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 236.8 1’57.170 0.509 / 0.228

5 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 241.6 1’57.256 0.595 / 0.086

6 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 243.2 1’57.297 0.636 / 0.041

7 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 238.4 1’57.325 0.664 / 0.028

8 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 238.9 1’57.380 0.719 / 0.055

9 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 238.9 1’57.497 0.836 / 0.117

10 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 236.3 1’57.543 0.882 / 0.046

11 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 240.0 1’57.716 1.055 / 0.173

12 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 242.1 1’57.724 1.063 / 0.008

13 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 241.6 1’57.749 1.088 / 0.025

14 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 242.1 1’57.807 1.146 / 0.058

15 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 243.7 1’57.824 1.163 / 0.017

16 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 238.4 1’57.918 1.257 / 0.094

17 11 Sergio GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 242.1 1’57.975 1.314 / 0.057

18 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 233.2 1’58.016 1.355 / 0.041

19 22 Elia BARTOLINI ITA Team Bardahl VR46 Riders Academy KTM 238.9 1’58.127 1.466 / 0.111

20 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 235.8 1’58.248 1.587 / 0.121

21 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 237.8 1’58.267 1.606 / 0.019

22 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 234.7 1’58.300 1.639 / 0.033

23 67 Alberto SURRA ITA Team Bardahl VR46 Riders Academy KTM 236.3 1’58.326 1.665 / 0.026

24 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 237.8 1’58.354 1.693 / 0.028

25 28 Izan GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 243.2 1’58.840 2.179 / 0.486

26 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 241.6 1’58.877 2.216 / 0.037

27 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 240.0 1’58.891 2.230 / 0.014

28 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 241.6 1’59.080 2.419 / 0.189

29 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 240.0 1’59.286 2.625 / 0.206

30 32 Takuma MATSUYAMA JPN Honda Team Asia Honda 239.4 1’59.481 2.820 / 0.195

8.43 Tutto è pronto in quel del Mugello per l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche ufficiali di questo pomeriggio. La classifica potrebbe rivoluzionarsi.

8.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 del Gran Premio d’Italia per la Moto3. Tra poco si scende in pista!

Presentazione GP Italia Moto3 – Cronaca FP1 – Cronaca FP2

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 e delle qualifiche del Gran Premio d’Italia, sesto atto della Moto3 2021. Dopo le emozioni di ieri i protagonisti del Motomondiale si sfidano al Mugello per stilare la griglia di partenza per l’evento di domani.

Darryn Binder guida il gruppo dopo le prime due sessioni di libere con il tempo di 1.56.661. Il sudafricano di casa Sprinta ha registrato il best lap nella FP2 davanti al nostro Dennis Foggia (Leopard), competitivo anche nella prima prova. Bene Romano Fenati (Max Racing), Niccolò Antonelli (Esponsorama) ed Andrea Migno (Snipers), presenti in Top10 dopo un interessante venerdì di azione.

Da sottolineare una scivolata alla ‘Bucine’ per lo spagnolo Pedro Acosta. Il leader del Mondiale ha concluso anticipatamente la FP2 ed attualmente è fuori dalla Top14. Il portacolori di KTM dovrà conquistare durante la Top14 durante la FP3 per passare direttamente alla Q2 di questo pomeriggio e contendersi la sesta pole del 2021.

Appuntamento alle 9.00 per la Diretta Live dell’ultimo turno prima delle qualifiche ufficiali che scatteranno alle 12.35. Buon divertimento!

Foto: LaPresse