Svizzera che a questo punto attende il risultato di Austria-Spagna (e il proprio stesso confronto con Taipei) per capire esattamente come proseguirà un Preolimpico che invece per le azzurre è terminato.

11-21 Finisce con il canestro di Fora, Svizzera che vince nettamente e Italia che dovrà giocare l’altro Preolimpico a Debrecen dal 4 al 6 giugno.

11-20 Giroud in appoggio.

11-19 Libero di Filippi a segno.

10-19 Kershaw da due.

10-17 Giroud da due.

10-15 Penetra D’Alie.

9-15 Giroud in appoggio.

9-14 Ancora l’asse D’Alie-Madera.

Time out con 3’47” da giocare.

8-14 Herminjard dall’angolo.

8-12 D’Alie per Madera.

7-12 Virata di Consolini.

6-12 Appoggia Kershaw.

6-11 Ancora Filippi quasi (ma non) da due.

5-11 Herminjard da oltre l’arco cadendo indietro.

5-9 Filippi dall’arco.

3-9 Ancora Giroud dall’arco.

3-7 Giroud da oltre l’arco.

3-5 Madera in entrata dal lato sinistro.

Time out con 6’48” da giocare.

2-5 Penetra Consolini dal lato destro.

1-5 Canestro confermato.

Forse gran canestro dalla media di Fora, ma c’è challenge su possibile violazione dei 12″.

1-4 Herminjard al limite dei 12″.

1-3 Realizza il libero Fora.

Fora penetra sulla linea di fondo, fallo di Consolini e libero.

1-2 Giro e tiro dalla media di Giroud.

1-1 Jumper di Madera.

Sbagliato il libero.

Fallo di Filippi su Giroud in entrata, lunetta per lei.

0-1 Kershaw da rimbalzo in attacco.

Primo possesso Svizzera.

19:05 Finisce il riscaldamento, si può iniziare!

19:04 Breve riscaldamento e si parte!

19:03 Ecco l’ingresso in campo della Svizzera, che sarà seguito a brevissimo termine da quello dell’Italia.

19:00 Siamo in uno dei rari momenti in cui sul campo non c’è nessuno, e dagli altoparlanti risuona Sweet Dreams degli Eurythmics.

18:57 Ha intanto chiuso la Spagna per 22-10, con 2’25” di anticipo sul tempo, e quindi non ci saranno ritardi per Italia-Svizzera.

18:54 Questo il roster elvetico: Nancy Fora, Marielle Giroud (la più quotata), Evita Herminjard, Sarah Kershaw. Nel frattempo allungo Spagna su Taipei, il punteggio è 15-6.

18:51 Spagna-Taipei 9-5. Nel prossimo aggiornamento vi presenteremo il roster della Svizzera.

18:48 Punteggio che è ora di 6-5 con 7′ da giocare a favore della Spagna.

18:45 Si ritorna in collegamento proprio mentre sono di scena le fasi iniziali di Spagna-Taipei, con il punteggio che è sul 4-2 dopo poco più di due minuti giocati. Sfida che vede nettamente favorite le iberiche. Dopo questo confronto ci sarà quello tra Italia e Svizzera.

Ci ritroviamo tra poco più di un’ora per il secondo match azzurro, e vi daremo conto poi della situazione che si andrà a verificare in termini di classifica.

Si fa molto complicata ora per l’Italia, che non dipende più solo dal proprio risultato della partita delle 19:05 con la Svizzera, ma anche da altre combinazioni per arrivare seconda.

17-21 Neumann beffa Madera, e l’Italia è costretta a subire la seconda sconfitta. Austria ancora a punteggio pieno.

17-20 Neumann dall’arco, se segna ancora l’Austria vince.

17-18 D’Alie dall’arco!

15-18 Neumann allo stesso modo.

15-17 D’Alie in entrata.

14-17 Consolini dall’arco.

12-17 Neumann sbaglia, prende il rimbalzo, appoggia e segna.

Altro time out a -3’30”.

12-16 Neumann appoggia e c’è il fallo di Madera.

12-15 Consolini in fadeaway.

Subisce fallo Madera, c’è bonus raggiunto.

11-15 Dentro l’aggiuntivo, 4’49” alla fine (teorica).

11-14 Sagerer replica e subisce anche il fallo. Time out Italia.

11-13 Appoggia Madera.

10-13 Sagerer dall’arco.

10-11 Appoggia D’Alie.

Cinque falli per l’Austria, zero per l’Italia. Il bonus è a sette.

9-11 Risposta immediata austriaca dall’arco con Neumann.

9-9 Gran movimento di Consolini!

8-9 Neumann da rimbalzo in attacco.

8-8 Dentro l’aggiuntivo.

7-8 Gran canestro di Consolini che pesca anche il fallo di Sagerer!

6-8 Neumann dall’arco.

6-6 D’Alie in appoggio.

Primo time out con 6’46” da giocare.

5-6 Appoggio di Kalaydjiev.

5-5 Risponde D’Alie.

4-5 Layup di Sagerer.

4-4 Piazzato di Consolini.

3-4 D’Alie dall’arco.

1-4 Ancora Fuchs-Robetin dall’arco.

1-2 Fuchs-Robetin dall’arco.

1-0 Appoggio di Madera.

17:31 Si può iniziare! Primo possesso Italia.

17:30 Breve riscaldamento e si comincia!

17:29 Entrano in campo Sara Madera, Chiara Consolini, Marcella Filippi e Rae Lin D’Alie, così come vengono chiamate in ordine dallo speaker. Le austriache hanno già ricevuto il saluto del loro pubblico.

17:28 Ed eccoci con Italia-Austria! Azzurre che avranno il pubblico contro in questa fattispecie.

17:25 Vince la Turchia per 20-17, e dunque tra pochissimo è il momento di Italia-Austria.

17:23 Ultimi 5″30 (forse) tra Turchia e Repubblica Ceca, punteggio 18-17 per i turchi e c’è una richiesta di revisione al tavolo. Ci sarà qualche minuto di ritardo.

17:19 Se l’Italia dovesse passare, il primo posto significherebbe giocare domenica alle 13:10 il relativo quarto di finale, il secondo porterebbe invece in campo alle 14:50, nel primo caso con l’Australia di Bec Cole, nel secondo con il Giappone.

17:16 Una decina di minuti al via, al netto di un possibile (ma comunque assai minimale) ritardo dovuto a Turchia-Repubblica Ceca che continua a essere punto a punto (partita, lo ricordiamo, maschile).

17:13 Potrebbe essere questo il momento per l’Italia di far valere esperienza e capacità in questa disciplina, mentre l’Austria, che una sola volta ha preso parte agli Europei e nessuna ai Mondiali, è nel suo momento forse più alto e prova a mantenerlo.

17:10 Questo il roster dell’Austria: Anja Fuchs-Robetin, Rebekka Kalaydijev, Camilla Neumann e Sarah Sagerer.

17:07 Al momento si sta giocando il match maschile tra Turchia e Repubblica Ceca, che è sul 6-5 per i turchi a 6’55” dal termine. Alla sua conclusione inizieranno i preparativi per Italia-Austria.

17:04 Tornando al girone dell’Italia, il D, si entra nella giornata con questa situazione: Austria 2 vittorie, Spagna, Svizzera e Italia 1 vittoria, Cina Taipei 0 vittorie.

17:01 Tra gli uomini si è invece giocato il girone C: Filippine-Repubblica Dominicana 11-22, Qatar-Slovenia 11-18, Filippine-Francia 14-15, Repubblica Dominicana-Slovenia 21-17, Francia-Qatar 21-10. Passaggio del turno per Francia e Slovenia.

16:58 Andiamo a riepilogare quanto accaduto nella sessione mattutina in campo femminile: nel girone B Giappone-Ucraina 20-17, Thailandia-Australia 5-22, Ucraina-Iran 17-7, Thailandia-Giappone 6-21, Australia-Iran 22-2. A seguito di ciò, il Giappone passa da primo e l’Australia da seconda ai quarti di finale.

16:55 Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli ultimi due incontri di girone dell’Italia al Preolimpico di Graz. La Nazionale femminile di 3×3 affronta prima l’Austria, tra mezz’ora, e poi la Svizzera, alle 19:05.

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei secondi due match del Preolimpico di Graz di basket 3×3 per l’Italia, che,presente con la squadra femminile, affronta Austria e Svizzera oggi.

L’Austria ha vinto entrambe le partite della prima giornata, contro Taipei (e questa era piuttosto preventivabile) e poi contro la Svizzera, in un match chiusosi letteralmente sul filo di lana e su un punteggio bassissimo, 14-13.

Per quanto riguarda la Svizzera, invece, dopo vittoria con la Spagna, contro pronostico, per 16-14 è arrivata proprio la sconfitta con le giocatrici di casa. Delle elvetiche fa parte una tra le migliori realizzatrici del torneo, Marielle Giroud, 14 punti in totale nei primi due match, un dato che condivide con l’austriaca Sarah Sagerer.

In questa graduatoria chi supera entrambe è Rae Lin D’Alie, che si ritrova a quota 19, terza dietro solo alla giapponese Mai Yamamoto e alla tedesca Satou Sabally, già seconda scelta al draft WNBA nel 2020 (quello, per intenderci, di Sabrina Ionescu). Servono due successi alle azzurre, e di buona misura, per darsi una speranza in proiezione quarti di finale.

La sfida con l’Austria si giocherà alle ore 17:25, quella con la Svizzera alle ore 19:05, salvo piccoli ritardi in questo secondo caso. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

