Italia-Spagna – Italia-Taipei – Il calendario completo

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei secondi due match del Preolimpico di Graz di basket 3×3 per l’Italia, che,presente con la squadra femminile, affronta Austria e Svizzera oggi.

L’Austria ha vinto entrambe le partite della prima giornata, contro Taipei (e questa era piuttosto preventivabile) e poi contro la Svizzera, in un match chiusosi letteralmente sul filo di lana e su un punteggio bassissimo, 14-13.

Per quanto riguarda la Svizzera, invece, dopo vittoria con la Spagna, contro pronostico, per 16-14 è arrivata proprio la sconfitta con le giocatrici di casa. Delle elvetiche fa parte una tra le migliori realizzatrici del torneo, Marielle Giroud, 14 punti in totale nei primi due match, un dato che condivide con l’austriaca Sarah Sagerer.

In questa graduatoria chi supera entrambe è Rae Lin D’Alie, che si ritrova a quota 19, terza dietro solo alla giapponese Mai Yamamoto e alla tedesca Satou Sabally, già seconda scelta al draft WNBA nel 2020 (quello, per intenderci, di Sabrina Ionescu). Servono due successi alle azzurre, e di buona misura, per darsi una speranza in proiezione quarti di finale.

La sfida con l’Austria si giocherà alle ore 17:25, quella con la Svizzera alle ore 19:05, salvo piccoli ritardi in questo secondo caso. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

