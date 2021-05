LIVE Federer-Andujar, ATP Ginevra in DIRETTA: il ritorno di Re Roger!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Federer-Andujar oggi, ATP Ginevra: orario, tv, programma, streaming – ATP Ginevra 2021: Roger Federer torna in campo nella sua Svizzera. In tabellone Fognini, Caruso e Travaglia

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Roger Federer e Pablo Andujar, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP 250 di Ginevra 2021. Primo confronto di sempre tra i due giocatori: esordio stagionale sulla terra rossa per la testa di serie #1 del torneo. Chi vince la sfida, sfiderà agli ottavi di finale il vincente del secondo turno che vedrà opposti i vincenti delle sfide tra il croato Marin Cilic e la wildcard di casa Dominic Stricker e tra Marton Fucsovics e lo svizzero Henri Laaksonen.

Secondo torneo stagionale di Roger Federer che ha disputato l’unico torneo del 2021 a Doha in Qatar perdendo contro Nikoloz Basilašvili ai quarti di finale per 6-3 1-6 5-7. All’esordio invece lo svizzero aveva battuto il britannico Daniel Evans in tre parziali per 7-6(8) 3-6 7-5. Il #8 al mondo ha bisogno di mettere partite nelle gambe in ottica Roland Garros e per i tornei di Halle e Wimbledon per la stagione sull’erba. L’elvetico ha bisogno di punti per difendere la classifica dall’assalto dei concorrenti come Matteo Berrettini.

Pablo Andujar è reduce dal torneo di Madrid dove ha raggiunto il primo turno dopo essere passato dalle qualificazioni e aver battuto al turno decisivo Stefano Travaglia perdendo poi contro Marcos Giron nel main draw. Lo spagnolo ha battuto all’esordio a Ginevra l’oceanico Jordan Thompson per 6-0 6-4 e proverà a ottenere una vittoria prestigiosa anche in ottica ranking. Al momento è #75 al mondo e ha già guadagnato virtualmente una posizione: in caso di vittoria potrebbe rientrare in top70.

Il match è in programma come terza partita giornaliera dalle 12 sul Campo Centrale di Ginevra presso il Tennis Club de Genève, campo su sui giocheranno a partire dalle 12, Marton Fucsovics contro Henri Laaksonen e Marin Cilic contro Dominic Stricker. Il match sarà disponibile in tv sul digitale terrestre su SuperTennis TV e in streaming sul sito di SuperTennis.

Foto: Martial Trezzini/Keystone – LaPresse