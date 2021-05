ATP Ginevra 2021: Roger Federer torna in campo nella sua Svizzera. In tabellone Fognini, Caruso e Travaglia

Ritorno in campo per Roger Federer a Ginevra. Nella sua Svizzera, il 20 volte vincitore Slam si rimette in gioco dopo aver saltato sia Madrid che Roma: per lui è il primo torneo nel suo Paese diverso da Basilea da quando, nel 2013, disputò per l’ultima volta Gstaad, in un periodo in cui era assai tormentato da guai alla schiena.

Per l’elvetico un bye al primo turno, prima di una potenziale sfida vintage con lo spagnolo Pablo Andujar e di un quarto di finale che potrebbe essere invece interessante, con l’avversario di due finali Slam, il croato Marin Cilic, o con il cileno Cristian Garin, in cerca di buone sensazioni verso il Roland Garros. Il lato di tabellone è quello del norvegese Casper Ruud, sempre avversario ostico sul rosso e semifinalista a Madrid.

Tre gli azzurri al via: Fabio Fognini è impegnato contro l’argentino Guido Pella, del quale le condizioni sono notoriamente precarie in un 2021 che definire per lui difficile è anche poco. Difficile che si realizzi il quarto di finale con Stefano Travaglia, soprattutto perché questi al secondo turno troverebbe di nuovo il canadese Denis Shapovalov, che lo ha già sconfitto pochi giorni fa a Roma. Per Salvatore Caruso, infine, un deja vu: l’americano Tennys Sandgren, già sconfitto un anno fa proprio tra le mura del Foro Italico.

Il torneo di Ginevra possiede una storia piuttosto lunga: esordì nel 1980 con una finale tra Balasz Taroczy e Adriano Panatta, vinta dall’ungherese, ha fatto in tempo a veder vincere Bjorn Borg l’anno successivo, e nel 1991 vi ha trionfato un futuro numero 1, Thomas Muster. Tre i vincitori svizzeri: Claudio Mezzadri nel 1987, Horst Skoff nel 1989 e Stan Wawrinka nel biennio 2016-2017.

ATP 250 GINEVRA: IL TABELLONE

Federer (SUI) (1)-Bye

Thompson (AUS)-Andujar (ESP)

Cilic (CRO)-Stricker (SUI) (WC)

Fucsovics (HUN)-Garin (CHI) (5)

Ruud (NOR) (3)-Bye

Sandgren (USA)-Caruso (ITA)

Lopez (ESP)-Qualificato

Koepfer (GER)-Paire (FRA) (7)

Mannarino (FRA) (8)-Cazaux (FRA) (WC)

Qualificato-Opelka (USA)

Verdasco (ESP)-Qualificato

Bye-Dimitrov (BUL) (4) (WC)

Fognini (ITA) (6)-Pella (ARG)

Monteiro (BRA)-Djere (SRB)

Travaglia (ITA)-Qualificato

Bye-Shapovalov (CAN) (2)

Foto: LaPresse