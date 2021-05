Niente scuse. Stefano Morini, responsabile del Centro Tecnico di Ostia, allenatore di Gabriele Detti e Marco De Tullio, rispettivamente quarto e quinto agli Europei di Budapest non si arrampica sugli specchi dopo il risultato deludente dei suoi allievi nella gara più attesa. “Sono in fase di elaborazione del lutto – ammette l’allenatore – e, a mente fredda, sto cercando di analizzare cosa avrei fatto e cosa no alla luce di questo risultato deludente. Dire che non puntavamo agli Europei è sbagliato e forse avremmo dovuto tirare dritto per la preparazione olimpica invece di virare leggermente su questo evento“.

Morini pensava che Detti e De Tullio potessero ripetere le buone prove di Riccione. “Chiaro, mi aspettavo un tempo vicino se non uguale a quello degli Assoluti. Poi non è che abbiamo lavorato pensando più di tanto agli Europei ma era una buona occasione di confronto e di test. Non tutte le ciambelle vengono col buco. I motivi di questa prestazione negativa? Forse ci siamo allenati un po’ troppo in vasca corta e siamo stati in altura in un periodo insolito, pagando questo cambiamento. I ragazzi sono arrivati a questo appuntamento con poche gare alle spalle e forse hanno un po’ sofferto la gara. In più abbiamo notato una piccola perdita di forza in entrambi nelle ultime settimane, forse un “regalino” lasciato dal Covid sul quale stiamo lavorando“.

Il traguardo resta sempre e solo Tokyo. “Abbiamo perso una battaglia ma la guerra è lunga – conclude Morini – siamo tutti un po’ amareggiati, non si può dire che al momento l’umore sia buono e forse un po’ di entusiasmo ci sarebbe servito in questo momento ma nulla è compromesso in vista delle Olimpiadi. Ci mancano più di due mesi, lavoreremo duramente, i ragazzi sono pronti ad affrontare carichi di allenamento pesanti. Io resto fiducioso e positivo. La qualità non manca“.

Sia Detti che De Tullio saranno al via degli 800 stile libero: venerdì sono in programma le batterie e sabato pomeriggio si disputerà la finale. Alla gara prenderà parte anche Gregorio Paltrinieri e i tre italiani sono tutti inseriti nell’ultima batteria.