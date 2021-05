Canoa velocità oggi, Qualificazioni Olimpiadi: orari 13 maggio, tv, programma, streaming Szeged, italiani in gara

Oggi, giovedì 13 maggio, si concluderanno a Szeged, in Ungheria, le gare europee di qualificazione olimpica della canoa velocità. Prenderanno parte alle finali odierne: Andrea Schera nel K1 1000, Nicolae Craciun e Sergiu Craciun nel C2 1000, Carlo Tacchini nel C1 1000, Agata Fantini nel K1 500, Irene Bellan e Mathilde Serena Rosa nel K2 500, Francesca Genzo nel K1 200.

Oggi l’Italia in queste sei specialità proverà a conquistare uno dei due pass olimpici in palio nel K1 1000 maschile, l’unico in palio nel C1 1000 maschile, uno dei due in palio nel C2 1000 maschile, uno dei due in palio nel K1 200 femminile, uno dei due in palio nel K1 500 femminile, l’unico in palio nel K2 500 femminile.

Va ricordato che l’Italia ha già qualificato l’imbarcazione nel K1 200 maschile e nel K2 1000 maschile, ma le gare della Coppa del Mondo in programma sempre a Szeged da venerdì a domenica saranno quelle probabilmente determinanti per decidere le composizione degli equipaggi in gara a Tokyo.

La diretta streaming sarà fruibile su canoeicf.com, mentre Eurosport Player manderà in streaming la differita della sessione mattutina dalle ore 18.00 alle ore 18.30, quando inizierà la diretta streaming della sessione pomeridiana, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

PROGRAMMA QUALIFICAZIONE OLIMPICA CANOA VELOCITA’ 13 MAGGIO

Sessione mattutina

11.00-11.30 Finali (Agata Fantini nel K1 500, Andrea Schera nel K1 1000, Carlo Tacchini nel C1 1000)

Sessione pomeridiana

18.30-19.15 Finali (Francesca Genzo nel K1 200, Nicolae Craciun e Sergiu Craciun nel C2 1000, Irene Bellan e Mathilde Rosa nel K2 500)

Diretta streaming su canoeicf.com

Differita della sessione mattutina su Eurosport Player dalle ore 18.00 alla ore 18.30

Diretta streaming della sessione pomeridiana su Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

