18.28 Ottava finale in un 1000 per Alexander Zverev: tre successi per lui, tutti tra il 2017 e il 2018 a Roma, Montreal e Madrid dove oggi cercherà la doppietta. L’ultima finale risale allo scorso novembre a Parigi-Bercy dove ha perso contro Daniil Medvedev.

18.26 Infine, prima dell’approdo in Spagna, è uscito al secondo turno da favorito a Montecarlo contro Alejandro Davidovich Fokina. Ma il romano si è subito rifatto vincendo in Serbia in un percorso in cui ha perso solo due set contro il russo e il giapponese Daniel.

18.24 Il tennista romano ha raggiunto poi gli ottavi di finale agli Australian Open, ritirandosi senza giocare contro Stefanos Tsitsipas per poi cominciare la stagione sul rosso in Sardegna in coppia con il fratello e perdendo in semifinale contro Simone Bolelli e Andres Molteni.

18.22 Una stagione positiva per il tennista romano nonostante i problemi fisici. L’esordio nel 2021 è avvenuto con la finale nell’ATP Cup con l’Italia e protagonista in particolare con Fabio Fognini, arrendendosi solo contro la Russia dopo un filotto di tre vittorie in singolare e una in doppio.

18.20 Percorso quasi perfetto dell’azzurro nella capitale iberica: Berrettini infatti ha perso soltanto un set contro Cristian Garin vincendo in tre set in rimonta. Per il resto, vittorie in due set nel derby contro Fabio Fognini e Federico Delbonis e poi in semifinale sul quotato Casper Ruud.

18.18 Tornando proprio al discorso ATP Finals, che si terranno a Torino a partire da quest’anno, il romano è all’ottavo posto virtualmente con 1365 punti e potrebbe momentaneamente rientrare in top5.

18.16 Il #10 al mondo grazie alla finale conquistata a Madrid, primo italiano a riuscirci, ha scavalcato Diego Schwartzman alla posizione #9 e in caso di vittoria resterebbe in quella posizione ma si avvicinerebbe a Roger Federer con 4448 punti totali.

18.14 L’azzurro ha perso solo l’atto conclusivo a Monaco di Baviera nel 2019 contro Cristian Garin, anno della semifinale agli US Open, della partecipazione alle ATP Finals di Londra e del best ranking.

18.12 Sesta finale a livello ATP per il classe 1996 che è reduce dal successo a Belgrado nella maratona contro Aslan Karatsev dopo le vittorie nel 2019 a Budapest e Stoccarda e il primo successo nel 2018 a Gstaad.

18.10 Fabio Fognini ha vinto nel 2019 a Montecarlo contro Dusan Lajovic mentre l’altoatesino classe 2001 qualche settimana fa ha perso contro l’amico e compagno di doppio Hubert Hurkacz a Miami.

18.08 Prima finale in carriera in un 1000 per Matteo Berrettini che vuole fare la Storia. Dal 1990, anno dell’introduzione della categoria di tornei 1000 nel circuito ATP, il romano, Fabio Fognini e Jannik Sinner sono stati gli unici a volare in una finale.

18.06 Il primo incrocio è avvenuto nel 2018 sempre nella Città Eterna quando il tedesco vinse sempre al secondo turno per 7-5 6-2 per poi perdere in finale contro Rafael Nadal senza fare la doppietta dopo il successo del 2017.

18.04 L’ultimo confronto è avvenuto a Shanghai 2019 quando il tedesco vinse la semifinale per poi perdere in finale: l’azzurro perse 6-3 6-4 dopo l’ultimo match vinto a Roma nel secondo turno dello stesso anno.

18.02 L’atto conclusivo del terzo Masters1000 dell’anno avrà inizio alle 18.30 sul Manolo Santana della Caja Magica di Madrid: quarto incrocio tra i due giocatori. L’azzurro è sotto per 1-2.

18.00 Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev, sfida valida per la finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Madrid 2021.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev, sfida valida per la finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Madrid 2021. Quarta sfida tra il tennista italiano e il tedesco a livello ATP: l’azzurro è sotto nei precedenti per 1-2. L’ultimo confronto risale a Shanghai 2019 quando il teutonico ha vinto la semifinale cinese ottenendo la rivincita rispetto al secondo turno di Roma 2019. Il primo incrocio ebbe luogo proprio nella Città Eterna nel 2018, con la vittoria del tedesco.

Matteo Berrettini vuole fare la Storia a Madrid dov’è diventato il primo azzurro a spingersi sin qui. Dopo il trionfo di Belgrado, il tennista romano vuole vincere il secondo trofeo del 2021 dopo aver ottenuto il sesto atto conclusivo a livello ATP. In attesa di debuttare nella sua città contro il georgiano Nikoloz Basilašvili, il #10 al mondo proverà l’impresa contro il tedesco dopo aver vinto contro Fabio Fognini, Federico Delbonis e Casper Ruud in due set intervallati dalla vittoria in tre parziali su Cristian Garin.

Alexander Zverev vuole avvicinarsi ulteriormente alla top5 dopo la vittoria in semifinale su un diretto concorrente come Dominic Thiem. Percorso sin qui perfetto per il tennista tedesco che non ha perso nessun set dopo aver estromesso in serie i quotati Kei Nishikori e Dan Evans e il favorito Rafael Nadal. Il #6 al mondo vuole vincere il quarto titolo Masters1000 su otto finali a tre anni di distanza dall’ultimo trionfo proprio nella capitale iberica.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev, sfida valida per l’atto conclusivo del torneo singolare dell’ATP 1000 di Madrid 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come seconda partita giornaliera e non comincerà prima delle 18.30 sul Manolo Santana Stadium di Madrid alla Caja Magica. Buon divertimento!

