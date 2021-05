CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.51 Diamo un’occhiata alle statistiche: Matteo Berrettini ha piazzato 6 ace calando però nel secondo set dove ne ha piazzato solo uno. Stefanos Tsitsipas invece ha ottenuto tre ace: entrambi non hanno commesso doppi falli. L’azzurro ha concesso sette palle break salvando solo 5 opportunità perdendo due volte il servizio: sono due le chance concesse e salvate invece dal greco. Percentuali alte dei due giocatori: 85% di punti vinti con la prima dell’italiano contro l’84% dell’ellenico. 54% di punti vinti invece con la seconda per l’azzurro contro il 71% dell’ellenico: in generale sono 56 punti vinti dall’azzurro contro i 67 del greco.

13.49 Stefanos Tsitsipas vola ai quarti di finale del Masters1000 di Roma battendo 7-6(3) 6-2 Matteo Berrettini! Il greco al prossimo turno giocherà contro Novak Djokovic che ha battuto in due set Alejandro Davidovich Fokina. L’azzurro dopo un gran primo set al servizio, crolla nel tie-break complice la rimonta dell’ellenico che poi prende il largo nel secondo parziale grazie ai break del terzo e settimo gioco. L’italiano esce di scena prima dei quarti di finale, piazzamento raggiunto l’anno scorso contro Casper Ruud.

FINE SECONDO SET

2-6 GAME SET AND MATCH STEFANOS TSITSIPAS! Il greco vola ai quarti di finale.

40-0 TRE MATCH POINT TSITSIPAS! Larga la risposta dell’azzurro.

30-0 Gran diritto a sventaglio in cross di Tsitsipas.

15-0 Ottima prima dell’ellenico.

2-5 DOPPIO BREAK TSITSIPAS! Scappa via il diritto dell’azzurro: il greco servirà per il match al cambio campo.

40-AD PALLA BREAK TSITSIPAS! Scarico l’azzurro con il diritto in uscita dal servizio.

40-40 Bravissimo Tsitsipas che dalla fase difensiva attacca con il diritto a sventaglio e chiude con lo smash.

40-30 Sesto ace, il primo nel secondo set.

30-30 Servizio e smorzata vincente di diritto dell’italiano.

15-30 Risposta lunga dell’ellenico.

0-30 Errore con il diritto a sventaglio dell’italiano.

0-15 Rovescio profondo del greco che trova un gran passante lungolinea.

2-4 Servizio a zero anche per l’ellenico.

40-0 Terzo ace del #5 al mondo.

30-0 Servizio e palla corta del greco.

15-0 Risposta sul nastro dell’azzurro.

2-3 Servizio a zero di Berrettini.

40-0 Contropiede vincente dell’azzurro con il diritto.

30-0 Servizio e diritto diagonale dell’italiano.

15-0 Buona prima di Berrettini.

1-3 Tsitsipas annulla due chance del controbreak e conferma il break.

AD-40 Scappa via la risposta dell’italiano.

40-40 Non riesce a reggere lo scambio Berrettini: in spinta Tsitsipas.

40-AD ALTRA CHANCE PER BERRETTINI! Errore con il diritto per l’ellenico.

40-40 Seconda velenosa di Tsitsipas.

30-40 PALLA DEL CONTROBREAK! PRIMA CHANCE PER BERRETTINI! Altro errore del greco.

30-30 Smorzata errata di Tsitsipas: il pubblico si fa sentire.

30-15 Ottima risposta di diritto dell’azzurro.

30-0 Prima centrale di Tsitsipas e secondo ace.

15-0 Ottima prima di esterna del greco.

1-2 ARRIVA IL BREAK DI TSITSIPAS! AL SESTO TENTATIVO! Rovescio in rete dell’azzurro.

40-AD SESTA PALLA BREAK TOTALE PER TSITSIPAS! Diritto lungo dell’azzurro.

40-40 BRAVISSIMO BERRETTINI! Altro servizio a limite e diritto vincente dell’azzurro.

30-40 Smash vincente di Berrettini dopo uno scambio durissimo in cui la difesa del greco ha costretto l’italiano a dare il massimo con il diritto.

15-40 DUE PALLE BREAK TSITSIPAS! Il greco passa Berrettini che aveva attaccato la rete con il diritto a sventaglio lungolinea.

15-30 Gran difesa del greco che continua a lavorare e manovrare da fondocampo.

15-15 Risposta lunga di Tsitsipas sulla seconda dell’italiano.

0-15 Errore in uscita dal servizio per l’italiano.

1-1 Servizio al corpo di Tsitsipas e risposta lunga dell’azzurro.

40-15 Ottima prima del greco.

30-15 Servizio e palla corta vincente dell’ellenico.

15-15 Bravissimo Berrettini in risposta con il diritto.

15-0 Buona prima del greco.

1-0 SI SALVA BERRETTINI! L’azzurro sopravvive annullando tre palle break.

AD-40 Servizio e diritto dell’azzurro!

40-40 Altra seconda carica di Berrettini e nuova risposta sbagliata dal greco.

40-AD NUOVA PALLA BREAK PER IL GRECO! L’azzurro non trova continuità al servizio.

40-40 Rovescio lungo di Tsitsipas sulla seconda dell’azzurro.

40-AD ALTRA CHANCE PER TSITSIPAS! In corridoio il rovescio di Berrettini in uscita dal servizio.

40-40 Diritto in rete di Berrettini in uscita dal servizio.

AD-40 CONTRO SMORZATA DI BERRETTINI! L’azzurro vince uno scambio duro sulla diagonale di rovescio.

40-40 Ottima prima dell’azzurro che annulla la chance del greco.

30-40 PRIMA PALLA BREAK TSITSIPAS! Errore con la volée di diritto di Berrettini.

30-30 CHE ROVESCIO DI TSITSIPAS! Gran colpo lungolinea del greco.

30-15 Errore di Berrettini in uscita dal servizio.

30-0 Scambio interessante imposto dall’azzurro con il diritto: scappa via il rovescio del greco.

15-0 Bravissimo Berrettini in uscita dal servizio: prima potente e diritto vincente.

INIZIO SECONDO SET

13.01 Stefanos Tsitsipas vince il quarto tie-break su sei giocati contro Matteo Berrettini al termine di un set privo di palle break e con game molto rapidi. L’azzurro, in vantaggio 3-2 nel tie-break decisivo, si è fatto recuperare ma con il giallo del possibile doppio rimbalzo del greco.

FINE PRIMO SET

3-7 PRIMO SET TSITSIPAS! Il greco recupera in difesa e passa l’azzurro.

6-3 CHE ERRORE DI BERRETTINI!!! MA PROTESTE PER UN DOPPIO RIMBALZO!!!! L’azzurro sale in cattedra con il diritto e piazza la smorzata ma Tsitsipas ci arriva e l’italiano e chiude con la volée ma quest’ultima va in corridoio. TRE SET POINT TSITSIPAS!

5-3 Errore con il diritto di Berrettini e Tsitsipas può approfittarne.

3-4 Il greco vola in vantaggio! Il servizio ha abbandonato per un attimo l’azzurro.

3-3 Lungo il rovescio di Berrettini su uno scambio dominato dal greco.

2-3 Prima esterna del greco.

1-3 RISPOSTA PROFONDA DI BERRETTINI! L’italiano trova un altro diritto velenoso.

2-1 Tsitsipas gestisce il punto e si fa sentire da fondocampo: gran diritto del greco.

2-0 BERRETTINI SHOW CON IL DIRITTO A SVENTAGLIO!!!!

0-1 MINI-BREAK IMMEDIATO DI BERRETTINI! ACCELERAZIONE DEVASTANTE DI DIRITTO!

6-6 Il primo set si deciderà al tie-break: gran palla corta di Berrettini che conquista l’ennesimo servizio a zero.

40-0 Scappa via la risposta del greco.

30-0 Servizio e diritto diagonale di Berrettini che chiude con la smorzata vincente.

15-0 Servizio e smash a rimbalzo vincente dell’azzurro.

5-6 Servizio a zero del greco che si assicura il tie-break.

40-0 Scappa via la risposta di Berrettini.

30-0 Bravissimo il greco che accelera in uscita dal servizio e chiude con lo smash dopo una volée interlocutoria.

15-0 Servizio e diritto di Tsitsipas che chiude a rete.

5-5 Altro game a zero dell’azzurro che mette pressione all’avversario.

40-0 Quanta violenza e precisione di Berrettini: rovescio lungolinea perfetto dell’azzurro.

30-0 Bravissimo Berrettini con il diritto a sventaglio: rovescio lungo del greco in recupero.

15-0 Scappa via il recupero di Tsitsipas dopo il diritto diagonale di Berrettini.

4-5 Ace per Tsitsipas: Berrettini deve prolungare il set.

40-0 Ottima prima dell’ellenico.

30-0 Servizio e diritto di Tsitsipas.

15-0 Scappa via il diritto a sventaglio dell’italiano.

4-4 Delizioso Berrettini con lo smash a volo dopo aver attaccato con il diritto centrale e pareggia i conti.

40-15 Quinto ace del classe 1996.

30-15 Servizio centrale di Berrettini.

15-15 Quarto ace dell’azzurro.

0-15 Primo punto in risposta per il greco: gran passante di rovescio di Tsitsipas che poi chiude con il diritto.

3-4 Tsitsipas tiene ancora il turno di battuta e conduce il set.

40-30 PASSANTE DI DIRITTO IN CORSA DI BERRETTINI! Non è letale l’accelerazione diagonale dell’ellenico.

40-15 Servizio e diritto diagonale del greco che chiude con il lungolinea a sventaglio.

30-15 Ancora devastante in uscita dal servizio il greco.

15-15 Servizio e diritto in contropiede di Tsitsipas.

0-15 BERRETTINI SHOW DA FONDOCAMPO! L’azzurro domina in risposta con lo slice e poi chiude con una serie di accelerazione di diritto.

3-3 Serve&volley dell’azzurro che non ha perso un punto al servizio.

40-0 Quarto ace di Berrettini.

30-0 Prima centrale pesante di Berrettini.

15-0 Scappa via la risposta del greco.

2-3 CHE DIRITTO DI TSITSIPAS! Gran difesa del greco che trova il vincente da fondocampo e sopravvive alle prime difficoltà al servizio.

AD-40 Scappa via il diritto dell’italiano.

40-40 BRAVISSIMO BERRETTINI! L’azzurro spinge sulla seconda del greco e induce l’avversario all’errore dal lato del rovescio.

40-30 Servizio potente di Tsitsipas ma diritto largo del greco dopo la risposta profonda di Berrettini.

40-15 In rete il rovescio diagonale in risposta di Berrettini.

30-15 Servizio e diritto largo di Tsitsipas in uscita dal servizio.

30-0 Chiusura a rete del greco dopo essersi aperto il campo.

15-0 Ottima prima di Tsitsipas.

2-2 Terzo ace del #9 al mondo e servizio a zero.

40-0 Servizio e diritto di Berrettini che chiude con lo smash a rimbalzo.

30-0 Gran vincente dell’azzurro che la spunta sulla diagonale di diritto.

15-0 Ottimo servizio di Berrettini.

1-2 Servizio e smorzata deliziosa del greco.

40-0 Ottima prima di Tsitsipas.

30-0 Di poco larga la risposta di Berrettini.

15-0 Buona prima del greco.

1-1 Serve&volley dell’azzurro che vince a zero il primo turno di servizio.

40-0 Primo ace per il #9 al mondo.

30-0 Gran prima dell’italiano.

15-0 Servizio e diritto di Berrettini.

0-1 Inizio senza problemi per l’ellenico.

40-15 Sul nastro la risposta dell’azzurro.

30-15 Serve&volley del greco dopo il diritto d’approccio lungolinea.

15-15 Ottima prima del #5 al mondo.

0-15 Il primo punto è dell’azzurro che viene osannato dal pubblico: gran contro smorzata sul recupero.

0-0 Si comincia sulla Grand Stand Arena! Batte Tsitsipas.

INIZIO PRIMO SET

12.08 Berrettini ha vinto il sorteggio e scelto di ricevere.

12.07 I due giocatori proveranno ad avvicinarsi sempre di più alle posizioni più importanti in classifica. Per quanto concerne la Race verso Torino, il greco vuole consolidare il primo posto mentre l’azzurro è ottavo e in caso di vittoria diventerebbe #7.

12.05 Giocatori in campo tra il pubblico occorso al Foro Italico!

12.04 Il tennista ellenico ha perso contro Jannik Sinner al secondo turno lo scorso anno mentre l’italiano giunse tra i migliori 8 del torneo grazie alle vittorie su Federico Coria e Stefano Travaglia.

12.02 Il greco è uscito di scena al primo turno in doppio con Petros Tsitsipas contro Franko Skugor e Lukasz Kubot in due set, imitando il percorso dello scorso anno.

12.00 Stefanos Tsitsipas invece ha esordito direttamente contro Marin Cilic dopo il bye al primo turno forte della testa di serie #5: il greco ha vinto per 7-5 6-2 contro il croato.

11.58 L’italiano ha vinto contro il georgiano Nikoloz Basilašvili al primo turno per 4-6 6-2 6-4 in rimonta per poi eliminare John Millman per 6-4 6-2. L’azzurro ha ripreso dunque a vincere dopo la rimonta subita in finale nel suo primo atto conclusivo in un 1000 a Madrid contro Alexander Zverev.

11.56 Il tennista romano proverà il secondo accesso di fila ai quarti di finale in quel di Roma, dove lo scorso autunno ha perso contro Casper Ruud. L’azzurro ha perso solo un set sin qui.

11.54 Chi vince la partita odierna sfiderà ai quarti di finale Novak Djokovic che ha demolito Alejandro Davidovich Fokina per 6-2 6-1.

11.52 Il secondo precedente invece risale al terzo turno degli Australian Open 2019 quando il greco ha vinto in quattro set per (3)6-7 6-4 6-3 7-6(4). Tutti match equilibrati per due giocatori che sono maturati molto nel corso dei mesi.

11.50 Il primo confronto è avvenuto nel 2017 nel secondo turno delle qualificazioni degli US Open: il greco vinse in tre set tutti decisi ai tie-break in un match molto equilibrato.

11.48 Quarto confronto tra i due tennisti: Stefanos Tsitsipas è in vantaggio 3-0 nei precedenti. L’ultimo non si è giocato negli ottavi di finale degli Australian Open per il ritiro senza giocare di Matteo Berrettini.

11.46 Reilly Opelka ha appena battuto 7-6(6) 6-4 Alsan Karatsev e vola ai quarti di finale di Roma senza perdere set. Secondo piazzamento in un 1000 per l’americano.

11.35 Seguono aggiornamenti dunque in attesa dell’inizio del quarto confronto tra Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas.

11.34 Il tennista americano è in vantaggio 7-6(6) 4-2 dopo circa un’ora e mezza: match molto equilibrato sulla Grand Stand Arena. La sfida è la prima in programma alle ore 10. Intanto Novak Djokovic ha eliminato Alejandro Davidovich Fokina sul Centrale.

11.32 Il match dell’azzurro subirà qualche ritardo rispetto al programma iniziale. L’italiano sarebbe dovuto scendere in campo ma Reilly Opelka e Aslan Karatsev sono ancora in campo.

11.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas, sfida valida per gli ottavi di finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021.

Internazionali d’Italia 2021: Berrettini, Sonego, Thiem, Zverev e Tsitsipas agli ottavi. Karatsev elimina Medvedev – Berrettini-Tsitsipas: programma, orario, tv, streaming Internazionali d’Italia – Internazionali d’Italia 2021: Matteo Berrettini domina Millman. Ora la sfida con Tsitsipas

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas, sfida valida per gli ottavi di finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021. Terza sfida tra il tennista italiano e l’austriaco a livello ATP, quattro in totale compreso il turno di Qualificazione agli US Open 2017: il #5 al mondo ha vinto i tre precedenti di cui uno lo scorso gennaio agli ottavi di finale degli Australian Open per walkover. Sempre a Melbourne, due anni prima al terzo turno, il greco ha vinto in quattro set contro l’azzurro bissando il successo di Flushing Meadows al secondo turno delle quali al termine di tre tie-break.

In attesa di capire chi vincerà tra Novak Djokovic e Alejandro Davidovich Fokina, Matteo Berrettini continua il suo cammino dopo la finale di Madrid. Nonostante le difficoltà contro il georgiano Nikoloz Basilašvili in tre set, l’azzurro ha eliminato senza problemi John Millman al secondo turno in due set. L’anno scorso il percorso dell’italiano si fermò ai quarti di finale perdendo contro Casper Ruud dopo aver battuto Federico Coria e Stefano Travaglia. L’azzurro continua la propria rincorsa nella Race verso Torino.

Stefanos Tsitsipas vuole consolidare il primo posto nella corsa verso le Finals e rincorrere la top4 ma intanto deve proseguire nella Città Eterna. Dopo il bye del primo turno, il greco ha esordito in maniera convincente eliminando in due set Marin Cilic. Il greco è uscito di scena al primo turno in doppio con Petros Tsitsipas contro Franko Skugor e Lukasz Kubot in due set, imitando il percorso dello scorso anno. Nell’autunno del 2020 inoltre è uscito al debutto contro Jannik Sinner nel torneo singolare.

