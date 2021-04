Sport in tv oggi (sabato 17 aprile): orari e programma completo. Tutti gli eventi in streaming

La pandemia ha fermato a lungo gli eventi sportivi, ma la ripartenza è arrivata, ed oggi, sabato 17 aprile, saranno di scena diversi sport: il calcio con la Serie A, il basket con la Serie A, il tennis con la Billie Jean King Cup e le semifinali del Master 1000 di Montecarlo, ed i motori, con le qualifiche del GP di Imola della F1 e del GP di Portogallo del Motomondiale.

SPORT IN TV SABATO 17 APRILE: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

10.00 Moto3, FP3 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN

10.55 MotoGP, FP3 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN

11.00 Judo, Europei: eliminatorie 63, 70 kg femminili e 73, 81 kg maschili – Youtube EJU

11.00 F1, FP3 – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Go, Now TV

11.55 Moto2, FP3 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN

13.00 Tennis, Billie Jean King Cup: Romania-Italia – SuperTennis TV

13.30 Tennis, ATP Masters 1000 Montecarlo: semifinali – Sky Sport Arena, Sky Go, Now TV

13.35 Moto3, Q1 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN

14.00 Moto3, Q2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN

14.00 F1, Qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, TV8, tv8.it, Sky Go, Now TV

14.30 MotoGP, FP4 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Sampdoria-Verona – Sky Sport Serie A, Sky Sport 252, Sky Go, Now TV

15.00 Calcio, Serie A: Crotone-Udinese – Sky Sport 253, Sky Go, Now TV

15.10 MotoGP, Q1 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN

15.35 MotoGP, Q2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN

16.10 Moto2, Q1 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN

16.35 Moto3, Q1 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN

17.00 Judo, Europei: final block 63, 70 kg femminili e 73, 81 kg maschili – Youtube EJU

18.00 Calcio, Serie A: Sassuolo-Fiorentina – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

18.00 Rugby femminile, Scozia-Italia – Eurosport 2, Eurosport Player

20.15 Basket, Serie A: Milano-Virtus Bologna – Eurosport 2, Eurosport Player

20.30 Volley femminile: Conegliano-Novara – RaiSport+HD, RaiPlay

20.45 Calcio, Serie A: Cagliari-Parma – DAZN1, DAZN

21.30 Calcio, Copa del Rey: Athletic Club-Barcellona – Eurosport Player

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI IMOLA DI F1 ALLE 11.00 E ALLE 14.00

LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DEL PORTOGALLO DI MOTOGP

LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DI MOTO2

LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DI MOTO3

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI JUDO DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DI ROMANIA-ITALIA DI KING CUP DALLE 13.00

LA DIRETTA LIVE DI SCOZIA-ITALIA DI RUGBY FEMMINILE DALLE 18.00

LA DIRETTA LIVE DI OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA DALLE 20.15

LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-NOVARA DI VOLLEY DALLE 20.30

Foto: MotoGP.com Press