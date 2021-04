LIVE Conegliano-Novara volley in DIRETTA: gara-1 Finale scudetto in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-1 della finale scudetto 2020-2021 della Serie A di pallavolo femminile. Siamo finalmente giunti ad uno dei momenti più attesi della stagione, l’assegnazione dello scudetto è ormai alle porte: cinque gare che valgono un’intera stagione, la prima formazione a vincere tre sfide diventerà Campione d’Italia.

Conegliano è la netta favorita per la vittoria finale, le Pantere hanno concluso la regular season in prima posizione, sono in finale di Champions League e hanno una serie aperta di 62 vittorie consecutive (72 sugli ultimi 73 match disputati). Novara proverà ad impensierire le ragazze di Santarelli, non sarà facile, ma con una serie lunga e con Conegliano focalizzata sulla Champions League tutto potrebbe succedere. Conegliano giunge a questa finale dopo aver battuto ai quarti di finale Firenze (2-0) e Scandicci (2-0), Novara ha invece avuto la meglio su Perugia (2-0) e Monza (2-0). Conegliano può contare su un sestetto rodato e di assoluta caratura mondiale, Egonu è la stella, Wolosz la regista, De Gennaro da enorme consistenza in seconda linea, Hill e Sylla sono due certezze, al centro c’è attesa per scoprire quali saranno le scelte di Santarelli, che dovrà decidere tra De Kruijf, Folie e Fahr. Novara risponderà con una squadra equilibrata, Bosetti e Herbots saranno le giocatrici di posto 4, Smarzek l’opposto, Hancock la palleggiatrice, Washington e Chirichella le centrali con Sansonna libero.

la partita prenderà il via alle ore 20:30

Foto: LiveMedia/Lisa Guglielmi