Billie Jean King Cup 2021, Romania-Italia 0-2: Martina Trevisan vince una battaglia durissima contro Mihaela Buzarnescu – Billie Jean King Cup 2021, l’Italia comincia col piede giusto: Cocciaretto supera Bara, 1-0 azzurro contro la Romania

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dei match di singolare della seconda giornata del confronto tra Romania e Italia, sfida valida per i play-off della Billie Jean King Cup 2021. Quarta sfida nella storia della competizione a squadre delle nazionali femminili: le azzurre sono in vantaggio 2-1 nei testa a testa generali. L’Italia parte in vantaggio per 2-0 dopo le vittorie di ieri condotte da Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan.

Dopo la vittoria di ieri di Martina Trevisan in oltre tre ore di gioco contro Mihaela Buzarnescu per 6-2 2-6 7-6(5), l’azzurra torna in campo per cercare di trovare continuità in un 2021 piuttosto complicato. Un match durissimo per la tennista azzurra che ha ottenuto la fiducia da Tathiana Garbin e ripagata con un successo importante. Contro Irina Maria Bara proverà a chiudere la pratica play-off nel secondo confronto contro la rumena che ha vinto il precedente del 2019 a Rabat.

Elisabetta Cocciaretto cercherà il quinto successo con la casacca azzurra dopo aver dominato per 6-2 6-4 Irina Maria Bara nella prima giornata di confronto. La tennista classe 2001 scenderebbe in campo in caso di sconfitta della sua connazionale che ha il primo match point azzurro: salvo clamorosi ribaltoni, sfiderebbe per la prima volta in carriera la classe 1988 rumena Mihaela Buzarnescu. A seguire, l’eventuale doppio che dovrebbe decidere il match con Niculescu/Ruse e Gatto-Monticone/Paolini schierate virtualmente.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dei match di singolare della seconda giornata del confronto tra Romania e Italia, sfida valida per i play-off della Billie Jean King Cup 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il primo match è in programma alle ore 13.00 italiane, o meglio le 14.00 rumene, e a seguire l’eventuale sfida tra Mihaela Buzarnescu ed Elisabetta Cocciaretto e il doppio nella Sala Polivalenta di Cluj in Romania. Buon divertimento!

Foto: LaPresse (AP Photo/Christophe Ena)