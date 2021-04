LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Serie A basket in DIRETTA: match determinante in vista dei play-off

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di AX Armani Exchange Olimpia Milano-Segafredo Virtus Bologna, match valido per l’anticipo della ventottesima giornata del campionato LBA Serie A 2020-2021.

Quando mancano tre giornate al termine della regular season del campionato, al Mediolanum Forum di Assago va in scena il derby d’Italia tra l’Olimpia di coach Ettore Messina e la Virtus di Sasha Djordjevic. 19-6 il record dei meneghini, che occupano la seconda posizione in classifica dietro alla Happy Casa Brindisi di Frank Vitucci, riuscita a scalzare Rodriguez e compagni dal comando della graduatoria con la seconda vittoria su due in stagione sulle scarpette rosse nel match del PalaPentassuglia di domenica scorsa. La Virtus è invece terza con 18 vittorie e 7 sconfitte.

La Segafredo arriva al Forum dopo la pesante sconfitta in gara-3 di semifinale in Eurocup, che coincideva, senza mezzi termini, con l’appuntamento più importante della stagione per le V Nere. 100-107 in favore dello Unics Kazan, capace di imporsi alla Segafredo Arena nonostante i 25 punti di Milos Teodosic e i 24 di Marco Belinelli. Oltre a veder sfumale la finale della competizione, Bologna ha così perso praticamente qualsiasi chance di accedere all’Eurolega per la prossima stagione, dato che oltre ai due posti riservati alle finaliste della seconda competizione targata Euroleague Basketball, le due wild-card rimanenti sembrano destinate con ogni probabilità a Zenit San Pietroburgo e Stella Rossa di Belgrado.

In Eurolega invece Milano ha chiuso al quarto posto la regular season conquistando l’accesso ai playoff sette anni dopo l’ultima volta (stagione 2013/2014). Ora l’AX Armani Exchange se la vedrà ai quarti con il Bayern Monaco di Andrea Trincheri, ma prima sarà però fondamentale trovare la seconda vittoria consecutiva in campionato, dopo averla ritrovata a Sassari mercoledì (73-85) dopo tre k.o. consecutivi in Serie A con Varese, Venezia e Brindisi. In questo rush finale la squadra di coach Messina proverà a riappropriarsi da Brindisi del primo posto in classifica, detenuto praticamente da inizio anno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Virtus Bologna, match valido per la ventottesima giornata del campionato LBA Serie A 2020-2021. Palla a due prevista per le ore 20.15 al Mediolanum Forum di Assago, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 19.45.

