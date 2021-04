LIVE Moto3, GP Portogallo in DIRETTA: scatta la FP3, gli italiani sfidano gli spagnoli pensando alle qualifiche!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.09 Izdihar piazza tre parziali record e si mette a condurre in 1:49.577 con 172 millesimi su Binder e 225 su Migno che migliora ancora! Rodrigo è settimo a 499.

10.08 Andrea Migno si mette in seconda posizione a 333 millesimi da Dupasquier, quindi attenzione a Rodrigo che si lancia e arriva al T1 con 117 millesimi sotto il record.

10.07 Subito tutti all’attacco! Pedro Acosta piazza tre settori da record e vola in vetta in 1:50.424, ma Izdhar lo supera in 1:50.362! Ora Dupasquier è primo in 1:49.924

10.05 Sale in vetta Fenati in 150.730 con 157 millesimi su Binder e 172 su Alcoba

10.04 Il primo crono della giornata lo fissa Jaume Masià in 1:51.629, ma Oncu lo scanza in 1:51.139, quindi Suzuki in 1:51.109

10.03 I piloti hanno completato il giro di lancio e si comincia a fare sul serio!

10.01 Tutti subito in pista a Portimao per sfruttare al massimo i 40 minuti di sessione

10.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!!! SCALLA LA FP3 DELLA MOTO3!!!!!!!

9.59 La situazione a Portimao: cielo sereno con 15° per quanto riguarda l’atmosfera e 17° (in salita) sull’asfalto.

9.58 Sul fronte italiano bene Romano Fenati, quinto a 732 millesimi, quindi nono Dennis Foggia a 1.078 e decimo Niccolò Antonelli a 1.106. I nostri portacolori cercano di blindare la qualificazione alla Q2 in questa terza sessione di prove libere.

9.56 Come sempre è nutritissima la pattuglia spagnola, con Jaume Masià terzo a 504 millesimi, Sergio Garcia quarto a 623 e Pedro Acosta sesto a 771.

9.54 Andrea Migno ha chiuso il suo venerdì al secondo posto in 1:50.014 a 476 millesimi da Rodrigo. Il romagnolo cerca una scossa dopo la doppietta di Losail e sembra avere iniziano nel migliore dei modi il suo weekend portoghese

9.52 La giornata di ieri ha incoronato uno straordinario Gabriel Rodrigo. L’argentino del team Indonesian Gresini, ha stampato un ottimo 1:49.538 relegando a quasi mezzo secondo i più immediati inseguitori

9.50 Dieci minuti al via della terza sessione di prove libere della Moto3!

9.48 LA CLASSIFICA DELLA FP2, che vale anche come classifica generale del weekend

1 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 242.6 1’49.538

2 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 243.7 1’50.014 0.476 / 0.476

3 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 241.6 1’50.042 0.504 / 0.028

4 11 Sergio GARCIA SPA GASGAS Valresa Aspar Team GASGAS 236.3 1’50.161 0.623 / 0.119

5 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 236.3 1’50.270 0.732 / 0.109

6 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 244.8 1’50.309 0.771 / 0.039

7 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 245.4 1’50.423 0.885 / 0.114

8 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 243.7 1’50.510 0.972 / 0.087

9 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 246.0 1’50.616 1.078 / 0.106

10 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 242.1 1’50.641 1.103 / 0.025

11 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 244.3 1’50.691 1.153 / 0.050

12 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 235.2 1’50.707 1.169 / 0.016

13 28 Izan GUEVARA SPA GASGAS Valresa Aspar Team GASGAS 237.3 1’50.775 1.237 / 0.068

14 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 232.2 1’50.859 1.321 / 0.084

15 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 237.8 1’50.888 1.350 / 0.029

16 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 237.8 1’50.960 1.422 / 0.072

17 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 238.9 1’50.996 1.458 / 0.036

18 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 243.2 1’51.126 1.588 / 0.130

19 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 246.5 1’51.144 1.606 / 0.018

20 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 244.3 1’51.272 1.734 / 0.128

21 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 240.5 1’51.507 1.969 / 0.235

22 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 241.0 1’51.523 1.985 / 0.016

23 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 233.7 1’51.669 2.131 / 0.146

24 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 236.8 1’51.744 2.206 / 0.075

25 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 242.6 1’51.930 2.392 / 0.186

26 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 243.2 1’52.063 2.525 / 0.133

27 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 243.7 1’52.172 2.634 / 0.109

28 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 241.6 1’52.294 2.756 / 0.122

9.46 LA CLASSIFICA DELLA FP1 DISPUTATA IERI MATTINA

1 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 233.2 1’56.978

2 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 227.8 1’57.025 0.047 / 0.047

3 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 234.2 1’57.440 0.462 / 0.415

4 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 231.2 1’57.579 0.601 / 0.139

5 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 229.7 1’57.676 0.698 / 0.097

6 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 227.8 1’58.282 1.304 / 0.606

7 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 229.2 1’58.450 1.472 / 0.168

8 11 Sergio GARCIA SPA GASGAS Valresa Aspar Team GASGAS 231.2 1’58.477 1.499 / 0.027

9 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 232.7 1’58.629 1.651 / 0.152

10 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 225.4 1’58.737 1.759 / 0.108

11 28 Izan GUEVARA SPA GASGAS Valresa Aspar Team GASGAS 229.2 1’58.945 1.967 / 0.208

12 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 234.2 1’59.034 2.056 / 0.089

13 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 232.2 1’59.071 2.093 / 0.037

14 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 228.3 1’59.190 2.212 / 0.119

15 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 228.8 1’59.369 2.391 / 0.179

16 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 235.2 1’59.562 2.584 / 0.193

17 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 232.2 2’00.251 3.273 / 0.689

18 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 231.7 2’01.049 4.071 / 0.798

19 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 229.2 2’01.229 4.251 / 0.180

20 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 229.2 2’02.233 5.255 / 1.004

21 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 226.8 2’02.493 5.515 / 0.260

22 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 229.7 2’02.642 5.664 / 0.149

82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 229.7 2’06.432 9.454 / 3.790

6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 224.5 2’07.024 10.046 / 0.592

20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 225.9 2’07.360 10.382 / 0.336

2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda

5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM

52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda

9.44 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE DI MOTO3

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 45

2 Darryn BINDER Honda RSA 36

3 Jaume MASIA KTM SPA 32

4 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 26

5 Izan GUEVARA GASGAS SPA 19

6 Kaito TOBA KTM JPN 18

7 Gabriel RODRIGO Honda ARG 14

8 Sergio GARCIA GASGAS SPA 13

9 Andrea MIGNO Honda ITA 13

10 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 12

11 Romano FENATI Husqvarna ITA 11

12 Jason DUPASQUIER KTM SWI 11

13 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 10

14 Ayumu SASAKI KTM JPN 9

15 Carlos TATAY KTM SPA 4

16 Filip SALAC Honda CZE 3

17 Maximilian KOFLER KTM AUT 3

18 Yuki KUNII Honda JPN 1

9.42 La classe più leggera va a decidere chi saranno i primi 14 della classifica combinata, che quindi eviteranno la Q1 che prenderanno il via alle ore 13.35.

9.40 Buongiorno e benvenuti a Portimao, tra 20 minuti esatti prenderà il via il sabato lusitano, si inizia con la FP3 della Moto3

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del Mondiale Moto3 2021. Sul tracciato di Portimao, con il suo meraviglioso lay-out fatto da curve mozzafiato e sali-scendi spettacolari, oggi si inizierà a fare sul serio per quanto riguarda la classe più leggera.

Alle ore 10.00, infatti, i protagonisti della Moto3 scenderanno in pista per la terza sessione di prove libere, mentre a partire dalle ore 13.35 scatteranno le qualifiche, con la Q1. Dalle ore 14.00, invece, prenderà il via la Q2 decisiva che andrà a comporre la griglia di partenza della gara di domani.

Per quanto visto nella giornata di ieri, i favoriti sembrano Gabriel Rodrigo, che ha chiuso davanti a tutti in 1:49.538, distanziando gli avversari di quasi mezzo secondo. Alle sue spalle, infatti, troviamo il nostro Andrea Migno a 476 millesimi, quindi Jaume Masià a 504 e Sergio Garcia a 623. Bene anche Romano Fenati, quinto a 732 millesimi, mentre si conferma in sesta posizione il sorprendente Pedro Acosta, a 771. Per gli italiani segnaliamo il nono posto di Dennis Foggia a 1.078 davanti a Niccolò Antonelli a 1.103.

Il sabato del Gran Premio del Portogallo della Moto3 prenderà il via alle ore 10.00 con la terza sessione di prove libere, mentre a partire dalle ore 13.35 scatteranno le qualifiche, con la Q2 dalle ore 14.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Motomondiale sul tracciato di Portimao.

Credit: MotoGP.com Press