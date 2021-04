CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione Scozia-Italia

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Scozia-Italia, match valido per la terza ed ultima giornata della fase a gironi del Sei Nazioni 2021 femminile.

Entrambe le squadre non hanno più la possibilità di puntare alla finale per il primo posto: le campionesse in carica dell’Inghilterra hanno passeggiato in ambedue le partite giocate ed hanno conquistato come da pronostico il pass per l’atto conclusivo. Rimane invece in palio la questione per la finale terzo e quarto posto: la vincente di questo confronto si giocherà la terza piazza la prossima settimana contro la perdente fra Irlanda e Francia.

L’Italia di Andrea Di Giandomenico, malgrado la sconfitta netta, ha fatto vedere cose discrete nel primo tempo contro le inglesi. Per espugnare lo Scotstoun Stadium servirà lo stesso spirito garibaldino mostrato nella prima frazione della gara della scorsa settimana.

La Scozia appare un avversario battibile: la squadra di Bryan Easson ha perso in casa contro le azzurre per 28-7 un paio d’anni fa, rassegna nella quale l’Italia colse uno splendido secondo posto. Si preannuncia un match equilibrato, ma da non sbagliare per la nostra nazionale per regalarsi la finale che vale il podio della competizione.

