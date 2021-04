Sport in tv oggi (sabato 10 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Un sabato (10 aprile) ricco di eventi ci apprestiamo a vivere. A partire dal mattino saranno di scena gli Europei di taekwondo e di canottaggio con gli azzurri che cercheranno di farsi valere.

A seguire sarà la volta del tennis: Lorenzo Sonego sarà impegnato nelle semifinali dell’ATP di Cagliari e il suo obiettivo sarà centrare l’accesso all’atto conclusivo. Lo sport con racchetta e pallina lo vedremo anche a Marbella (Spagna), Bogotá (Colombia) e a Charleston. Inoltre, prenderanno il via le qualificazioni del Masters1000 di Montecarlo, con molti azzurri ai nastri di partenza.

Tantissimo calcio poi, con la Serie A e la Serie B, nonché i campionati esteri giunti alla stretta finale tra cui spicca il Clasico tra Real Madrid e Barcellona. In serata, l’atteso confronto di MMA tra Marvin Vettori e Kevin Holland che regalerà grandi emozioni.

Di seguito il programma completo:

PROGRAMMA SPORT IN TV (10 APRILE)

09.00 TAEKWONDO (Europei): terza giornata (Uomini -74 kg e -80 kg | Donne -62 kg e -67 kg).

09.00 CANOTTAGGIO (Europei): seconda giornata – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay e su worldrowing.com.

10.00 SOLLEVAMENTO PESI (Europei): 102 kg maschili – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player e su DAZN.

11.00 TENNIS (Masters1000 Montecarlo): qualificazioni.

12.00 TENNIS (ATP Cagliari): semifinali – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), SuperTennis, live streaming su Sky Go e su Now.

13.00 TENNIS (ATP Marbella): semifinali.

13.30 CALCIO (Premier League): Manchester City-Leeds – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), live streaming su Sky Go e su Now.

14.00 CALCIO (Serie B): Ascoli-Monza – Diretta streaming su DAZN.

14.00 CALCIO (Serie B): Brescia-Pescara – Diretta streaming su DAZN.

14.00 CALCIO (Serie B): Cremonese-Pordenone – Diretta streaming su DAZN.

14.00 CALCIO (Serie B): Entella-Salernitana – Diretta streaming su DAZN.

14.00 CALCIO (Serie B): Lecce-SPAL – Diretta streaming su DAZN.

14.00 CALCIO (laLiga): Getafe-Cadice – Diretta streaming su DAZN.

15.00 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni): Italia-Inghilterra – Diretta tv su Eurosport 2, live streaming su Eurosport Player e su DAZN.

15.00 CALCIO (Serie A): Spezia-Crotone – Diretta tv su Sky Sport Serie A (202), Sky Sport (251), live streaming su Sky Go e su Now.

15.30 CALCIO (Bundesliga): Bayern Monaco-Union Berlino – Diretta tv su Sky Sport (252), live streaming su Sky Go e su Now.

15.30 CICLISMO (Giro dei Paesi Baschi): sesta tappa – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player e su DAZN.

16.00 SOLLEVAMENTO PESI (Europei): 109 kg maschili – Diretta streaming su Eurosport Player.

16.00 CALCIO (Serie B): Frosinone-Cittadella – Diretta streaming su DAZN.

16.00 CALCIO (Premier League): Liverpool-Aston Villa – Diretta tv su Sky Sport Football (203), live streaming su Sky Go e su Now.

16.15 CALCIO (laLiga): Athletic Bilbao-Alaves – Diretta streaming su DAZN.

17.00 TENNIS (WTA Bogota): semifinali – Diretta tv su SuperTennis.

17.00 CALCIO (Ligue1): Strasburgo-PSG – Diretta streaming su DAZN.

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1): Scandicci-Conegliano – Diretta streaming su LVF TV.

18.00 VOLLEY (SuperLega): Padova-Cisterna – Diretta streaming su Eleven Sports.

18.00 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni): Galles-Irlanda – Diretta streaming su Eurosport Player.

18.00 CALCIO (Serie A): Parma-Milan – Diretta tv su Sky Sport Serie A (202), Sky Sport (251), live streaming su Sky Go e su Now.

18.30 CALCIO (laLiga): Elbar-Levante – Diretta streaming su DAZN..

18.30 CALCIO (Premier League): Crystal Palace-Chelsea – Diretta tv su Sky Sport Football (203), live streaming su Sky Go e su Now.

18.30 CALCIO (Bundesliga): Stoccarda-Borussia Dortmund – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), live streaming su Sky Go e su Now.

19.00 TENNIS (WTA Charleston): semifinali – Diretta tv su SuperTennis.

19.00 SOLLEVAMENTO PESI (Europei): 87 kg femminili – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player e su DAZN.

20.00 BASKET (Serie A): Fortitudo Bologna-Pesaro – Diretta tv su Eurosport 2, live streaming su Eurosport Player e su DAZN.

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1): Monza-Novara – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

20.45 CALCIO (Serie A): Udinese-Torino – Diretta tv su DAZN1 (209), live streaming su DAZN.

21.00 MMA: Marvin Vettori-Kevin Holland – Diretta streaming su DAZN.

21.00 CALCIO (Ligue1): Montpellier-Olympique Marsiglia – Diretta streaming su DAZN..

21.00 CALCIO (laLiga): Real Madrid-Barcellona – Diretta streaming su DAZN.

