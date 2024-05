Tiro con l’arco, Europei: ottimo ranking round per le squadre azzurre, brillano Rebagliati e Andreoli

Comincia positivamente il percorso dell’Italia ai Campionati Europei 2024 di tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Essen (Germania) fino a domenica 12 maggio. La rassegna continentale è valevole anche come evento di qualificazione olimpica a squadre per i Giochi di Parigi (in palio uno slot per genere), tra i Paesi che non hanno ancora ottenuto il pass per la manifestazione a Cinque Cerchi.

Nella sessione mattutina della giornata inaugurale sono arrivati dei buoni riscontri in chiave azzurra, anche se si comincerà a fare davvero sul serio solamente da domani con i primi scontri diretti. Il ranking round dell’arco olimpico ha visto brillare in particolare Chiara Rebagliati e Tatiana Andreoli, rispettivamente seconda e terza con 672 e 671 punti alle spalle della tedesca Katharina Bauer (680).

Più distante ma comunque solida la terza italiana in gara, il bronzo olimpico individuale di Tokyo 2021 Lucilla Boari, 19ma con 656. Il punteggio totalizzato dal terzetto tricolore (1999 punti) è valso la seconda posizione a squadre dietro alla Germania (2004) e davanti alla Francia (1981). Il team azzurro entrerà in gioco direttamente agli ottavi di finale contro una tra Slovacchia e Polonia.

Mattinata tutto sommato incoraggiante anche per il settore maschile, con Mauro Nespoli consistente ad alti livelli in sesta posizione a quota 684 punti in una qualificazione vinta dal francese Thomas Chirault con 692. Gli altri componenti del terzetto, Federico Musolesi e Alessandro Paoli, si sono collocati in 11ma e 20ma piazza con 676 e 669 punti.

Italia che avanza dunque agli ottavi (contro la vincente di Danimarca-Lussemburgo) da testa di serie n.3 del tabellone nella prova a squadre riservata agli uomini con 2029 punti alle spalle di Francia (2053) e Olanda (2030). Obiettivo medaglia infine nel Mixed Team event, con il tandem azzurro composto da Nespoli e Rebagliati che ha siglato il terzo miglior punteggio nel ranking round con 1356 punti dietro a Francia (1361) e Germania (1359).