Quanti soldi guadagna Marvin Vettori contro Kevin Holland? Montepremi e guadagno della carriera

Marvin Vettori si sta preparando per affrontare Kevin Holland nel main event della Fight Night UFC in programma sabato 10 aprile a Las Vegas. Il fighter italiano avrà l’onore, per la seconda volta in carriera, di combattere nell’evento principale della Lega di MMA più importante al mondo. Dopo aver sconfitto Jack Hermansson quattro mesi fa, il trentino cercherà di regalare nuovamente spettacolo e di emozionare l’universo delle arti marziali miste. Il 27enne, attuale numero 6 del ranking dei pesi medi, incrocerà il 28enne statunitense, numero 10 della categoria.

Guarda in streaming live Marvin Vettori-Kevin Holland su DAZN

Inizialmente il nostro portacolori avrebbe dovuto affrontare Darren Till, ma il britannico (numero 5 al mondo) si è chiamato fuori pochi giorni fa a causa di un infortunio. Si tratta di un incontro importante per la carriera di Marvin Vettori perché una vittoria potrebbe spingerlo a un passo dall’avere l’occasione di combattere per il titolo mondiale. Il ribattezzato “The Italian Dream” sa benissimo che non può commettere passi falsi e che deve assolutamente imporsi, il suo sogno passa da questa contesa da vincere a tutti i costi contro un avversario particolarmente insidioso, reduce da una sconfitta subito lo scorso 20 marzo.

Si tratta di un bel main event, dunque anche le borse economiche saranno molto generose, anche se verosimilmente non saranno milionarie. Quanti soldi guadagnerà Marvin Vettori per il match contro Kevin Holland? Le cifre non sono ancora state comunicate, ma la MMA è solita pubblicare in maniera ufficiale l’entità dei vari assegni pochi giorni dopo la conclusione della riunione. Possiamo però dire con certezza quanti soldi ha guadagnato in carriera Marvin Vettori e a quanto ammontava il montepremi per il suo ultimo incontro.

Parliamo di circa 584.000 dollari (circa 492.000 euro) portati a casa nel corso della sua avventura in UFC, iniziata il 20 agosto 2016. Per il successo contro Hermansson, invece, l’assegno complessivo fu di circa 147.000 dollari (circa 124.000 euro): 46.000 dollari per il match, 46.000 per la vittoria, 50.000 di bonus per il Fight of the Night, 5.000 di “incentive pay”. Per Kevin Holland parliamo di circa 880.000 dollari in carriera, per l’ultimo match (sconfitta contro Brunson il 20 marzo, era main event) incamerò 110.000 dollari. Da segnalare i 255.000 dollari per la vittoria contro Ronaldo Souza il 12 dicembre 2020.