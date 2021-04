Canottaggio, Europei 2021: la Lituania ritira due equipaggi per ragioni mediche

La Lituania ha ufficialmente ritirato questa mattina due equipaggi dagli Europei di canottaggio e paracanottaggio in corso a Varese, in Italia: non possono gareggiare, per ragioni mediche, come riportato nel comunicato ufficiale, Augustas Navickas e Saulius Ritter.

Il primo era iscritto nella specialità paralimpica del singolo PR1 maschile ed oggi avrebbe dovuto affrontare i ripescaggi per cercare l’accesso alla Finale A di domani, nella quale è presente anche l’azzurro Massimo Spolon, che avrà un avversario in meno oggi al via.

Il secondo era in gara nella specialità olimpica del doppio senior maschile nell’equipaggio assieme a Mindaugas Griskonis ed oggi avrebbe dovuto affrontare le semifinali C/D che mettono in palio il 13° posto. Per queste due imbarcazioni gli Europei finiscono anzitempo.

Foto: Danilo Vigo LPS