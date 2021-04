LIVE Italia-Inghilterra, Sei Nazioni rugby femminile in DIRETTA: missione impossibile per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Inghilterra, sfida che apre il Sei Nazioni 2021 femminile della nazionale italiana.

A cinque mesi dall’ultima volta, l‘Italia ritrova le campionesse in carica dell’Inghilterra. Allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma le Rose Rosse, lo scorso primo novembre, avevano conquistato il Grande Slam, dominando in lungo e in largo lo scorso torneo.

Dopo la vittoria al debutto contro la Scozia (52-10), le ragazze di Simon Middleton con una vittoria possono assicurarsi il primo posto nel Pool A con una giornata di anticipo e garantirsi un posto in finale nel Super Sabato. Nella prima gara le inglesi hanno messo in evidenza un unico difetto: la troppa indisciplina. Ad un certo punto della partita, l’Inghilterra si è ritrovata in doppia inferiorità numerica a causa di due cartellini gialli.

L’Italia è desiderosa di far bene in questo Sei Nazioni. Ancora in questo torneo non è mai arrivata una vittoria contro la formazione inglese e le ragazze di Andrea Di Giandomenico cercheranno di realizzare questa impresa. Un obiettivo ragionevole potrebbe essere quello di chiudere il girone in seconda posizione davanti alla Scozia: a quel punto le azzurre potrebbero giocarsi un terzo posto di prestigio dopo il grande secondo posto del 2019.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale di Italia-Inghilterra, valida per la seconda giornata del Sei Nazioni femminile 2021. Il calcio d’avvio è previsto alle ore 15.00 allo Stadio Sergio Lanfranchi, noi ci collegheremo con un quarto d’ora di anticipo per introdurre al meglio questa sfida. Buon divertimento e buon rugby a tutti.

Foto: Lapresse