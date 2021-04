Sport in tv oggi (domenica 11 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 11 aprile 2021, saranno di scena diversi sport: il calcio con la Serie A, il basket con NBA, Serie A ed EuroCup femminile, il ciclismo con il Giro di Turchia, il tennis con i tornei ATP di Montecarlo, Cagliari e Marbella e WTA di Charleston e Bogotà, il sollevamento pesi con gli Europei, il golf con il Masters, il taekwondo con gli Europei il pentathlon con la Coppa del Mondo, il canottaggio con gli Europei, lo snooker con le qualificazioni dei Mondiali e la canoa slalom con la gara internazionale di Ivrea.

SPORT IN TV DOMENICA 4 APRILE: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

01.30 Basket, NBA: Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers – Sky Sport Uno, Sky Go, Now TV

03.00 Basket, NBA: Utah Jazz-Sacramento Kings – Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

08.00 Taekwondo, Europei: -87 kg maschili, +87 kg maschili, -73 kg femminili, +73 kg femminili – Youtube CroRing

08.30 Canottaggio, Europei: finali – worldrowing.com, dalle 10.25 anche RaiSport+HD, RaiPlay

09.00 Ciclismo, Giro di Turchia: prima tappa – dalle 13.30 Eurosport Player

09.00 Pentathlon moderno, Coppa del Mondo Sofia I – UIPM TV

09.00 Canoa slalom, Gara Internazionale Ivrea – Instagram Federcanoa

10.30 Snooker, Mondiale: qualificazioni – Eurosport Player

11.00 Tennis, ATP Masters 1000 Montecarlo: qualificazioni e primo turno – dalle 13.00 Sky Sport Arena, Sky Go, NowTV

12.00 Basket, Serie A: Treviso-Sassari – Eurosport Player

12.00 Sollevamento pesi, Europei: +87 kg femminili – Eurosport 2, Eurosport Player

12.30 Calcio, Serie A: Inter-Cagliari – DAZN1, DAZN

13:00 Tennis, ATP 250 Cagliari: finale, Lorenzo Sonego-Laslo Djere – SuperTennisTV, Sky Sport Uno, Sky Go, NowTV

14:00 Tennis, ATP 250 Marbella: finale, Pablo Carreno Busta-Jaume Munar – SuperTennisTV

15.00 Sollevamento pesi, Europei: +109 kg maschili – Eurosport 1, Eurosport Player

15.00 Calcio, Serie A: Hellas Verona-Lazio – DAZN1, DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Juventus-Genoa – Sky Sport 252, Sky Go, Now TV

15.00 Calcio, Serie A: Sampdoria-Napoli – Sky Sport 253, Sky Go, Now TV

15.30 Snooker, Mondiale: qualificazioni – Eurosport Player

16.00 Golf, The Masters: quarto giro – dalle 20.00 Sky Sport Arena, Sky Go, Now TV

17:00 Tennis, WTA 250 Bogotà: finale, Tamara Zidansek-Maria Camila Osorio Serrano – SuperTennisTV

17.00 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Varese – Eurosport 2, Eurosport Player

18.00 Basket, Serie A: Venezia-Brescia – Eurosport Player

18.00 Calcio, Serie A: Roma-Bologna – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

19:00 Tennis, WTA 500 Charleston I: finale, Danka Kovinic-Veronika Kudermetova – SuperTennisTV

19.30 Basket, Serie A: Cantù-Trento – Eurosport Player

19.30 Basket femminile, EuroCup: finale, Venezia-Valencia – Youtube FIBA, Facebook Reyer Venezia

20.30 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Trieste – Eurosport Player

20.30 Snooker, Mondiale: qualificazioni – Eurosport Player

20.45 Basket, Serie A: Brindisi-Milano – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport Player

20.45 Calcio, Serie A: Fiorentina-Atalanta – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

21.00 Basket, NBA: Denver Nuggets-Boston Celtics – Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

Foto: LaPresse