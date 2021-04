LIVE Virtus Bologna-Trieste 40-31, Serie A basket in DIRETTA: inizia il secondo tempo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

45-34 BOMBA DI WEEMS dall’angolo.

42-34 TRIPLA di Fernandez, che mette a referto i suoi primi punti in partita.

42-31 Gamble batte Delìa a rimbalzo e realizza in semi-gancio da centro area.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.19 A tra poco per il secondo tempo di Virtus Bologna-Trieste su OA Sport.

21.18 Questo il magic-moment dei primi 20′, schiacciata di Josh Adams:

21.17 Ecco il primo tempo in cifre:

21.15 23-18 e 17-13 i parziali di un primo tempo che la Virtus, pur priva di Teodosic, Belinelli e Markovic (tenuti a riposo in vista della semifinale di Eurocup mercoledì), chiude avanti di 9. E’ Awudu Abass, supportato dalle altre “due A” (Alibegovic e Adams, 7 punti a testa) a caricarsi Bologna sulle spalle con 10 punti e 3 assist. Il migliore di Trieste è Milton Doyle con 8.

FINISCE IL PRIMO TEMPO

40-31 Doyle si appoggia al tabellone riportando Trieste sotto la doppia cifra di svantaggio.

40-29 TRIPLA di Alibegovic, massimo vantaggio Virtus, +11.

Tessitori pesta la linea di fondo sulla partenza, rimessa Trieste con 1’21” da giocare prima dell’intervallo.

Time out Virtus Bologna.

37-29 Henry riceve dalla rimessa e si appoggia al vetro, 2’05” per chiudere il secondo quarto, 3-1 i falli.

37-27 Persa di Trieste e la Virtus va in contropiede con Abass che vola a schiacciare raggiungendo la doppia cifra. Time out Dalmasson.

35-27 Henry si appoggia al tabellone in contropiede.

35-25 ANCORA ABASS DA TRE! +10 Virtus, l’ex Bresci raggiunge quota 8 punti in serata.

32-25 TRIPLA di Abass.

29-25 Abass trova il primo canestro della sua partita, 7’14” all’intervallo.

27-25 Fernandez serve Alviti che indisturbato appoggia al tabellone da sotto canestro.

27-23 TRIPLA di Laquintana. Time out Virtus.

27-20 Tessitori riporta la Virtus sul +7 dall’area.

25-20 2/3 Alviti.

Fallo di Nikolic su Alviti, ci saranno tre liberi per il giocatore dell’Allianz.

25-18 SCHIACCIATA DI NIKOLIC! +7 Virtus.

FINE PRIMO QUARTO

Errore di Laquintana sull’ultimo attacco del primo quarto.

23-18 1/2 Nikolic, 11″ per chiudere il primo quarto.

Fallo di Laquintana su Nikolic, liberi.

22-18 Penetrazione di Alibegovic, massimo vantaggio Virtus sul +4.

20-18 1/2 Delia.

Fallo di Tessitori che manda l’ex Delia in lunetta.

20-17 Dentro il libero supplementare.

19-17 ADAMS! L’ex Malaga arriva a schiacciare subendo il fallo di Fernandez, potenziale gioco da 3.

17-17 2/2 Adams.

Fallo di Da Ros che manda Adams in lunetta, 2’27” al termine del primo quarto.

15-17 Henty riporta avanti Trieste in uscita dal time out.

15-15 Tessitori riporta lo score in parità firmando il parziale di 6-0 Virtus, Dalmasson corre ai ripari con il primo time out della partita.

13-15 Penetrazione di Josh Adams.

11-15 Due liberi di Alibegovic.

9-15 DA ROS RISPONDE SUBITO CON LA STESSA MONETA!

9-12 TRIPLA di Pajola.

6-12 Da Ros si appoggia al tabellone.

6-10 Pajola, servito da Gamble, pesca il taglio di Weems.

4-10 Arresto e tiro di Pajola dalla media, 6’52” da giocare nel primo quarto, 2-1 i falli.

2-10 3/3 Doyle.

Fallo di Abass sul tentativo dall’arco di Doyle, tre liberi per il giocatore di Trieste.

2-7 Piazzato centrale di Upson dalla lunetta, 7’53” sul cronometro del primo quarto.

2-5 Gamble sblocca lo score della Virtus con un ottimo movimento dal post basso.

0-5 2/2 Upson.

Fallo di Weems che manda Upson in lunetta.

0-3 TRIPLA di Doyle che apre così la sua partita.

SI PARTE! PALLA A DUE!

20.29 Per Trieste in panchina ci sono Alviti, Cavaliero, Coronica, Delia, Grazulis e Laquintana.

20.28 Tra le fila della Virtus saranno a riposo in vista di mercoledì, Belinelli, Teodosic e Markovic, a disposizione per le V Nere ci sono Adams, Alibegovic, Deri, Hunter, Nikolic e Tessitori.

20.27 Inno di Mameli alla Segafredo Arena, tre minuti alla palla a due.

20.26 QUINTETTI, BOLOGNA: Abass, Gamble, Pajola, Ricci, Weems; TRIESTE: Da Ros, Doyle, Fernandez, Henry, Upson.

20.25 ARBITRI: Alessandro Martolini, Guido Federico Di Francesco, Sergio Noce.

20.20 Mercoledì sera la squadra di coach Sasha Djordjevic tornerà subito in campo sempre alla “Segafredo Arena” per giocarsi la finale di Eurocup in gara-3 contro l’Unics Kazan, se contestualmente alla vittoria degli emiliani arrivasse anche il successo dello Zenit lunedì sul Panathinaikos (che estrometterebbe Valencia dai playoff di Eurolega) la Virtus sarebbe certa della qualificazione alla massima competizione europea per la prossima stagione, obiettivo dichiarato del club bianconero.

20.15 Queste le dichiarazioni pre-match del coach di Trieste Eugenio Dalmasson, riportate dal sito ufficiale di Legabasket: “Arrivare a Bologna dopo che loro hanno giocato due partite importanti può essere un momento sulla carta favorevole, ma non è da questi presupposti che dobbiamo approcciare la partita perché poi abbiamo davanti una settimana particolare con un impegno infrasettimanale. Il valore che diamo a ogni partita è massimo e dobbiamo pensare a una alla volta, ma soprattutto avere chiaro che ogni partita può dare o togliere i 2 punti”.

20.10 20 minuti alla palla a due alla Segafredo Arena di Bologna, in corso il riscaldamento:

20.05 Sono 4 i precedenti tra Bologna e la nuova società di Trieste in campionato, con le V Nere che per ora hanno sempre vinto contro gli alabardati.

20.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Allianz Trieste, match valido per la ventiseiesima giornata del campionato LBA Serie A 2020-2021.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Segafredo Virtus Bologna-Allianz Pallacanestro Trieste, match valido per la ventiseiesima giornata del campionato LBA Serie A 2020-2021. Dopo la doppia sfida europea in settimana le V Nere di Sasha Djordjevic ospitano la squadra di Eugenio Dalmasson alla Virtus Segafredo Arena.

E’ stata una settimana intensa quella della Virtus Bologna, martedì le V Nere si sono imposte in gara-1 di semifinale di Eurocup in casa con l’Unics Kazan (80-76), per poi subire venerdì il primo k.o. europeo stagionale in gara-2 (85-81), dopo diciannove vittorie consecutive (venti considerando anche la scorsa stagione, interrotta causa Covid). Ora gli uomini di coach Djordjevic si giocheranno l’accesso alla finale mercoledì in gara-3 sul proprio parquet, ma prima ci sarà da pensare al campionato con la sfida a Trieste. In classifica la Segafredo occupa attualmente il terzo posto con 34 punti, alla pari di Brindisi ma con due gare giocate in più rispetto ai pugliesi.

Trieste arriva a Bologna reduce da due stop consecutivi, Venezia in casa (69-87) e Treviso in trasferta (95-76), con gli alabardati che sono comunque rimasti ancora in piena zona playoff con 22 punti (record di 11-12) al settimo posto della classifica. A partire dal match di oggi per l’Allianz ci saranno cinque scontri diretti per tentare l’accesso alla post-season con le sfide nell’ordine a Trento in trasferta, Pesaro in casa, Varese alla Enerxenia Arena di Masnago e infine Fortitudo Bologna all’Allianz Dome nell’incontro di chiusura della regular season per i giuliani.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Trieste, ventiseiesima giornata del campionato LBA Serie A, palla a due prevista per le ore 20.30 alla Virtus Segafredo Arena, dove nel rispetto del protocollo sanitario vigente si giocherà a porte chiuse, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 20.00.

