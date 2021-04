LIVE Brindisi-Olimpia Milano, Serie A basket in DIRETTA: scontro diretto decisivo per il primo posto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brindisi-Olimpia Milano, match valido per la ventiseiesima giornata della regular season della Serie A 2020-2021 di basket.

Scontro al vertice in Salento, dove stasera si affronteranno la prima e la seconda della classifica di Serie A. L’Olimpia Milano, che con il successo di venerdì contro l’Anadolu Efes ha chiuso ufficialmente al quarto posto la regular season di Eurolega, ha subito due sorprendenti ko negli ultimi due turni di campionato, per l’esattezza in casa dell’Umana Reyer Venezia e nel derby lombardo contro Varese. L’Happy Casa Brindisi, al contrario, ha dovuto digerire l’eliminazione dalla Champions League per mano del Pinar Karsiyaka però in Serie A sta attraversando un ottimo periodo di forma che l’ha sospinta letteralmente a un passo dal primato.

Il bilancio attuale dell’AX Armani Exchange è 18 vittorie e 5 sconfitte, mentre i pugliesi hanno giocato una partita in meno e hanno un record di 17-5. La notizia che ha sconvolto l’avvicinamento al big match di stasera è quella relativa a un focolaio di Covid-19 che ha colpito il gruppo squadra di Brindisi: ancora non sono noti i contagiati, ma al momento il match dovrebbe disputarsi comunque. Ricordiamo che all’andata i salentini si imposero per 82-88 al Mediolanum Forum.

La palla a due del match tra Brindisi e Olimpia Milano è programmata per le ore 20.45. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

Credit: Ciamillo