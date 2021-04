LIVE Reyer Venezia-Valencia, Finale EuroCup basket femminile in DIRETTA: lagunari, è caccia al primo trofeo europeo della storia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Venezia-KSC Szekszard – Valencia-Carolo

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale di EuroCup femminile per l’edizione 2020-2021 (di fatto 2021). In campo l’Umana Reyer Venezia e il Valencia Basket, per l’assegnazione del primo trofeo continentale dell’anno in materia di pallacanestro, a livello assoluto.

La squadra di coach Giampiero Ticchi approda per la seconda volta in finale di EuroCup, la prima sotto la gestione dell’attuale allenatore: tre anni fa era stato il Galatasaray, nel formato (al momento abbandonato) andata-ritorno, a battere le orogranata in modo netto. In semifinale la vittoria contro Szekszard è arrivata proprio nel finale, per 63-58, al termine di una dura battaglia.

Per quanto riguarda invece Valencia, si tratta di una squadra dalla storia breve, ma già ricca di successi in relazione alla rapida scalata delle gerarchie prima in Spagna e poi, con alcune delle migliori giocatrici del panorama iberico. La sua è stata una semifinale davvero convincente, in cui ha sconfitto le francesi del Carolo per 68-80 guadagnandosi l’ultimo atto e, come la Reyer, la sesta vittoria nella competizione.

Per l’Italia la vittoria dell’EuroCup è già arrivata due volte da quando la coppa è stata istituita: nel 2005, quando l’allora Phard Napoli ospitò e vinse le Final Four, e nel 2008, quando il Famila Schio superò Mosca in un format che era già passato alla doppia sfida. Finali anche per Faenza (con il Club Atletico) nel 2007 e per Taranto nel 2009.

La sfida tra Venezia e Valencia inizierà alle ore 19:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: fiba.basketball